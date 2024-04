Die ADMIRAL Frauen Bundesliga geht am kommenden Sonntag in die 13. Runde. Im Fernduell um Platz eins gastiert Meister SKN St. Pölten in Bergheim. Verfolger Altach/Vorderland tritt im ORF Sport+ Livespiel in Neulengbach an. Eröffnet wird der 13. Spieltag am Sonntag, 21. April 2024 um 11 Uhr mit dem Heimspiel des First Vienna FC 1894 gegen Aufsteiger SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies (live auf ÖFB TV).

Vienna seit Anfang Oktober unbesiegt und nur vier Punkte hinter SKN

Die Wienerinnen sind in der Liga seit Anfang Oktober unbesiegt, gewannen unter anderem auch das Hinspiel im Ländle mit 2:0 und liegen in der Tabelle dank der jüngsten Leistungen mit nur vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer SKN St. Pölten auf dem dritten Platz. Die Vorarlbergerinnen gaben zuletzt eine 2:0-Führung noch aus der Hand. Mit einem Sieg in Wien könnten die Gäste allerdings zwei Plätze gutmachen.

Um 12 Uhr gastiert Meister und Tabellenführer spusu SKN St. Pölten beim FC Bergheim (live auf ÖFB TV). Die Salzburgerinnen holten in diesem Frühjahr in der Liga mit bisher drei Zählern nur zwei Punkte weniger als Serienmeister St. Pölten. Die Wölfinnen konnten nach zwei Remis zum Frühjahresauftakt am vergangenen Wochenende mit einem 8:0-Erfolg über Wacker Innsbruck den bisher höchsten Liga-Sieg der Saison einfahren. Das Hinspiel gegen Bergheim Anfang Oktober entschieden die Niederösterreicherinnen mit 4:0 für sich.

Um 12:45 Uhr empfängt der SK Sturm Graz in der „Gruabn“ den FC Wacker Innsbruck (live auf ÖFB TV). Nach der Punkteteilung mit der Wiener Austria am vergangenen Wochenende brauchen die Grazerinnen dringend etwas Zählbares, um den Anschluss an die drittplatzierte Vienna nicht zu verlieren. Aktuell liegen die Grazerinnen mit 22 Punkten sechs Zähler hinter dem First Vienna FC 1894 auf Rang vier. Noch dringender benötigen die Innsbruckerinnen einen Erfolg. Die Elf von Neo-Cheftrainer Yasar Demir liegt nach wie vor mit sieben Punkten Rückstand auf den rettenden Nichtabstiegsplatz am Tabellenende.

Im Tabellenmittelfeld kommt es am Sonntag um 13:00 Uhr im Hofmann Personal Stadion zum Duell zwischen dem FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen und dem FK Austria Wien (live auf ÖFB TV). Die Gastgeberinnen warten seit dem 4:1-Erfolg beim Frühjahresauftakt in Bergheim auf weitere Punkte und liegen weiterhin auf dem 7. Platz, dicht gefolgt von Bergheim und Lustenau/Dornbirn. Die Austria ist wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen und konnte auch das Hinspiel in Wien klar mit 6:1 für sich entscheiden. Mit drei Remis in bisher zwölf Saisonspielen teilte kein Team der Liga häufiger die Punkte in dieser Saison als die Veilchen.

Den Abschluss des 13. Spieltags macht das ORF Sport+ Livespiel zwischen SoccerCoin USV Neulengbach und der SPG SCR Altach/FFC Vorderland um 13:30 Uhr im Wienerwaldstadion. Beide Teams waren in der vergangenen Runde erfolgreich. Im Hinspiel drehten die Vorarlbergerinnen einen 0:1-Pausenrückstand noch in einen 2:1-Last-Minute-Sieg. Einen Erfolg wird es für die Elf von Bernhard Summer auch im Rückspiel benötigen, um den derzeitigen Ein-Punkt-Rückstand auf Tabellenführer St. Pölten zu wahren und das Titelrennen weiterhin offen zu gestalten. Neulengbach liegt mit 15 Zählern im gesicherten Mittelfeld der Liga und könnte bei einem Erfolg punktemäßig mit der Austria auf Rang fünf gleichziehen.

Die zwölfte Folge #mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin 2023/24 ist am Freitag, 19. April 2024 um 22:30 Uhr auf ORF Sport+ zu sehen. Die 13. Folge wird am Freitag, 26. April 2024 um 23:00 Uhr auf ORF Sport+ ausgestrahlt.

„In Bergheim zu spielen ist immer schwierig"

Liése Brancao, Trainerin spusu SKN St. Pölten: „In Bergheim zu spielen ist immer schwierig. Wir wollen die Leistung und das Selbstvertrauen vom letzten Spiel mitnehmen, um in Bergheim die nächsten drei Punkte mit nach St. Pölten zu nehmen.“

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Wir wissen um die Qualität von Neulengbach, von der Spielanlage her sind sie für mich eines der Top-Teams in der Frauen Bundesliga. Sie haben viel Qualität in der Mannschaft und versuchen immer ihre Spiele fußballerisch zu gewinnen. Wir werden mit dem nötigen Engagement in das Spiel gehen, wollen etwas Zählbares mitnehmen, um vorne dabei zu bleiben.“

Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Mit Dornbirn erwartet uns ein Gegner, der speziell gegen Sturm und Neulengbach knappe Niederlagen einstecken musste und im Spiel in der Offensive einiges an Power mitbringt. Wir werden uns fokussieren und gut vorbereiten, um unsere Stärken gemeinsam im Team auf den Platz zu bringen und so versuchen, dieses Spiel erfolgreich zu gestalten.“

Sargon Duran, Trainer SK Sturm Graz: „Wir freuen uns sehr, dass unser nächstes Heimspiel in der Gruabn stattfindet. Wir haben dort bis jetzt zwei Siege aus zwei Spielen geholt. Diese Serie wollen wir auch gegen Wacker ausbauen, obwohl uns die Stärken vom Gegner durchaus bewusst sind.“

„Haben aktuell einen sehr guten Lauf"

Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Eine spannende Aufgabe für uns. Blau Weiß Linz zeigte in den vergangenen Spielen gute Leistungen, wenngleich nicht immer die Punkte herausgeschaut haben, die sie sich erhofft hatten. Daher erwarten wir ein sehr schwieriges Spiel in einem sehr schönen und neuen Stadion. Wir sind ein wenig enttäuscht, dass wir gegen Sturm keine drei Punkte mitgenommen haben. Dennoch haben wir aktuell einen sehr guten Lauf und wollen mit diesem Selbstvertrauen und der Euphorie in das Spiel in Linz gehen.“

Jürgen Weber, Cheftrainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Der Sieg und die Art und Weise, wie wir am vergangenen Wochenende endlich die ersten drei Punkte im Frühjahr eingefahren haben, war extrem wichtig. Mit Altach wartet nun der Zweitplatzierte auf uns, der in einem Flow ist und seine Spiele gewinnt. Gegen eine spielstarke Mannschaft wie Altach wird es gewiss nicht einfach, dennoch wollen wir daheim punkten, um an der Austria dranzubleiben. Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, auch gegen Altach zu punkten.“

Christian Sterrer, Trainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Am Sonntag erwarten wir mit der Austria einen extrem starken Gegner. Sie haben gerade einen super Lauf, in den letzten vier Spielen nur ein Tor kassiert. Sie treten top organisiert auf und spielen dabei derzeit einen wirklich guten Fußball. Wir werden allerdings wieder alles in die Waagschale werfen und versuchen, uns endlich wieder für unsere guten Leistungen in vielen Phasen der letzten Spiele zu belohnen.

Unsere Mannschaft ist mit Abstand immer noch die jüngste in der Liga und in manchen Situationen fehlt es dann noch an Abgebrühtheit und Cleverness. Und trotzdem können wir allen Teams in der Liga Probleme bereiten. Daran gilt es weiter zu glauben, dann werden wir auch wieder punkten.“

„Die 13. Runde ist für uns eine Bonusrunde"

Alexander Schriebl, Cheftrainer FC Bergheim: „Die 13. Runde ist für uns eine Bonusrunde. St. Pölten hat gegen Innsbruck gezeigt, wie stark sie sein können. Realistisch betrachtet ist alles andere als eine klare Niederlage eine große Überraschung. Das gibt uns die Möglichkeit am Sonntag befreit aufzutreten. Wir wollen lernen und uns so teuer wie möglich verkaufen.“

Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Es wird ein schwieriges Auswärtsspiel bei einem der drei absoluten Top-Teams in Österreich. Wir werden uns teuer verkaufen und versuchen, mit geschicktem Umschaltspiel erfolgreich zu sein. Das Spiel beginnt bei Null zu Null und jeder Punkt auf der Hohen Warte wäre ein Erfolg.“

Yasar Demir, Cheftrainer FC Wacker Innsbruck: „Es wartet das nächste schwere Auswärtsspeil auf uns. Gegen Sturm Graz müssen wir wieder besser gegen den Ball arbeiten und defensiv kompakter stehen. In der Offensive wollen wir mutiger agieren, das ist uns in St. Pölten das ein oder andere Mal gelungen, auch wenn wir uns nicht mit einem Tor belohnen konnten. Wir wollen präsenter auftreten und uns besser präsentieren als zuletzt.“

Die Spiele der 13. Runde im Überblick:

Sonntag, 21. April, 11:00 Uhr, First Vienna FC 1894 - SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 21. April, 12:00 Uhr, FC Bergheim – spusu SKN St. Pölten (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 21. April, 12:45 Uhr, SK Sturm Graz – FC Wacker Innsbruck (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 21. April, 13:00 Uhr, FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen - FK Austria Wien (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 21. April, 13:30 Uhr, SoccerCoin USV Neulengbach – SPG SCR Altach/FFC Vorderland (live auf ORF Sport+)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL