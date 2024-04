Der Gesamtleiter der ÖFB Frauen-Akademie in St. Pölten, Mag. Peter Grechtshammer, hat sich entschieden, seine Tätigkeit mit Ende des Schuljahres zurückzulegen. Der 45-jährige Trainer und Pädagoge, der seit 2021 die Geschicke der Top-Talenteförderungseinrichtung des ÖFB geführt hat, wird sein umfassendes Wissen künftig wieder im Schulbereich an junge Mädchen und Burschen weitergeben.

„In den drei Jahren ist eine sehr starke Verbundenheit zu den Spielerinnen, der Akademie, dem ÖFB und dem Standort in St. Pölten entstanden"

Mag. Peter Grechtshammer: „Ich habe meine Tätigkeit als Gesamtleiter der ÖFB Frauen-Akademie von Anfang an mit viel Herzblut ausgeübt. In den drei Jahren habe ich mit großer Dankbarkeit erleben dürfen, wie viele Personen unterschiedlicher Funktionen sich für eine große, gemeinsame Sache – die Ausbildung junger Talente und Förderung des Spitzenfrauenfußballs – einsetzen.

Dennoch ist es als Familienvater mit zwei kleinen Kindern auf der anderen Seite eine sehr große Aufgabe, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Nach langem Abwägen habe ich mich daher entschieden, mit Ende dieses Schuljahres meine Funktion als Gesamtleiter der ÖFB Frauen-Akademie nicht mehr auszuüben und an die Schule zurück zu kehren. Meine Entscheidung ist natürlich mit großer Wehmut verbunden, denn in den drei Jahren ist eine sehr starke Verbundenheit zu den Spielerinnen, der Akademie, dem ÖFB und dem Standort in St. Pölten entstanden, die ich sehr schätze und für die ich sehr dankbar bin."

In seine Zeit als Gesamtleiter fallen umfassende sportliche und organisatorische Weichenstellungen in der ÖFB Frauen Akademie sowie der 5. Platz bei der U19 Frauen-EM 2023 und die erstmalige Qualifikation einer weiblichen ÖFB-Auswahl für eine WM-Endrunde. Der Jahrgang 2005 wird im Sommer in Kolumbien an der FIFA U20 Frauen WM teilnehmen. 15 Kaderspielerinnen des Frauen-Nationalteams haben in der ÖFB Frauen-Akademie ihre fußballerische und schulische Ausbildung absolviert.

„In den nächsten Wochen werden wir uns intensiv mit der Nachfolge beschäftigen"

Über die Nachfolge von Peter Grechtshammer wird zeitnah entschieden, um im kommenden Schuljahr die neuen Impulse bereits vollumfassend implementieren zu können.

„Peter Grechtshammer hat uns vor einigen Wochen informiert, dass er aus familiären Gründen seine Tätigkeit als Gesamtleiter der ÖFB Frauen-Akademie mit Ende des Schuljahres beenden möchte. Ich nehme die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis und bedanke mich bei Peter für die hervorragende Arbeit, die er in den letzten Jahren für die Entwicklung des Spitzen-Frauenfußballs geleistet hat. Er hat uns alle fachlich und menschlich total überzeugt. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg in allen Lebensbereichen“, sagt ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. „In den nächsten Wochen werden wir uns intensiv mit der Nachfolge beschäftigen.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at