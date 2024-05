Die ADMIRAL Frauen Bundesliga steht vor dem 15. Spieltag. Vier Runden vor Saisonende könnte sich Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush vorzeitig den neunten Meistertitel sichern. ORF Sport+ zeigt das Wiener Derby zwischen der Vienna und Austria Wien live.

Eröffnet wird die 15. Runde der ADMIRAL Frauen Bundesliga am Samstag, 04. Mai 2024 um 14:00 Uhr mit dem Heimspiel des FC Bergheim gegen die SPG SCR Altach/FFC Vorderland. Die Salzburgerinnen liegen derzeit mit acht Punkten Vorsprung auf Tabellenschlusslicht Innsbruck auf dem vorletzten Platz. Bei einem Sieg und einem Punkteverlust der Tirolerinnen am Sonntag wäre der vorzeitige Klassenerhalt fixiert. Für die Vorarlbergerinnen ist es die vermutlich letzte Chance, das Titelrennen noch einmal spannend zu gestalten. Aktuell liegt die Elf von Bernhard Summer mit sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer St. Pölten auf Rang drei und befindet sich mit der punktgleichen und zweitplatzierten Vienna im Duell um den Champions-League-Platz.

Den Bundesliga-Sonntag eröffnet Meister und Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush um 10:30 Uhr auswärts bei der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies. Für die Wölfinnen ist es vier Runden vor Schluss die erste Chance auf den neunten Meistertitel. Hierfür benötigen die Niederösterreicherinnen einen Sieg im Ländle, bei gleichzeitigen Niederlagen der Vienna und Altach/Vorderland. Die Gastgeberinnen der Vorarlberger Spielgemeinschaft haben sich am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Heimerfolg über Bergheim in ihrem ersten Bundesliga-Jahr bereits vorzeitig den Klassenerhalt gesichert und halten derzeit mit 14 Punkten auf Rang sieben. Im Hinspiel gab es einen 4:2-Heimerfolg für St. Pölten.

Das zweite Sonntagsspiel der 15. Runde steigt um 11:00 Uhr zwischen SoccerCoin USV Neulengbach und Tabellenschlusslicht Wacker Innsbruck. Verlieren die Tirolerinnen im Wienerwaldstadion in Neulengbach und gewinnt Bergheim am Samstag gegen Altach/Vorderland, ist der Abstieg in die 2. Frauen Bundesliga für die Tirolerinnen besiegelt. Neulengbach hat aus den letzten drei Ligaspielen sieben Punkte geholt und kann mit einem neuerlichen Sieg bis auf einen Punkt an die fünft-platzierte Wiener Austria heranrücken. Im Hinspiel in Tirol gab es einen 2:0-Auswärtserfolg für Neulengbach durch zwei Treffer in der Schlussviertelstunde.

Um 12:45 Uhr steigt auf der Hohen Warte in Wien-Döbling das Wiener Derby zwischen dem First Vienna FC 1894 und dem FK Austria Wien. Die Vienna hat durch den 2:0-Erfolg in Altach am vergangenen Wochenende Platz zwei von den Vorarlbergerinnen übernommen. Die Austria – seit nunmehr acht Ligaspielen in Serie ungeschlagen – befindet sich aktuell in einem Dreikampf mit Neulengbach und Sturm um Platz vier. Für die Veilchen ist das Gastspiel auf der Hohen Warte auch die Generalprobe für das erstmalige Finale im SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cup am Donnerstag, 9. Mai 2024 in der ERGO Arena in Wiener Neustadt gegen Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush.

Den Abschluss des 15. Spieltags macht das Duell zwischen dem FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen und dem SK Sturm Graz um 13:00 Uhr. Die Linzerinnen haben sich mit dem knappen 1:0-Auswärtserfolg am vergangenen Wochenende bei Wacker Innsbruck vorzeitig den Verbleib in der Liga gesichert und befinden sich aktuell mit Lustenau/Dornbirn im Duell um Platz sieben. Für die Grazerinnen – die als amtierenden Vize-Meister in die Saison gestartet sind – ist rechnerisch noch Platz zwei und die Qualifikation für die UEFA Women´s Champions League möglich. Aktuell beträgt der Rückstand sechs Punkte.

Die Stimmen zur 15. Runde:

Liése Brancao, Trainerin spusu SKN St. Pölten: „Dornbirn ist aktuell sehr gut unterwegs, hat die beiden letzten Partien gewonnen und spielt offensiv einen sehr interessanten Fußball. Ich denke, dass es eine sehr schwierige Aufgabe am Sonntag für uns werden wird. Wir wollen von Anfang an sehr energisch agieren, um das Spiel zu gewinnen."

Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Ein Derby hat seine eigenen Dynamiken und Gesetze und alles kann passieren. Wir wollen versuchen, dieses Spiel in die Hand zu nehmen und die Dinge zu kontrollieren, welche wir beeinflussen können. Vor heimischer Kulisse wird es ein besonderer Moment in dieser Saison und wir werden unser Maximum abrufen müssen, um das Spiel erfolgreich zu gestalten.“

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Ein schwieriges Spiel für uns, weil wir zuletzt zwei Mal verloren haben und dadurch ein gewisser Druck auf uns liegt, weil wir vorne dranbleiben möchten. Bergheim ist nicht zu unterschätzen, hat im Frühjahr auswärts in Neulengbach gewonnen und auch zuletzt in Dornbirn zur Pause noch geführt. Es wird wichtig sein, ein Tor zu erzielen, weil ich sie zuhause sehr kompakt stehend erwarte. Wir wollen gewinnen, um den Abstand nicht größer werden zu lassen.“

Sargon Duran, Trainer SK Sturm Graz: „Nach unserer sehr starken Leistung gegen St.Pölten, bei der wir leider nichts Zählbares mitnehmen konnten, wollen wir wieder auf die Siegerstraße zurück und voll punkten. Wir treffen auf einen sehr organisierten Gegner mit offensiven Qualitäten, die uns schon im Hinspiel das Leben schwer gemacht haben.“

Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Es erwartet uns am Sonntag ein sehr schwieriges Spiel auf der Hohen Warte, denn die Vienna hat einen Lauf und es gelingt ihnen aktuell sehr viel. Sie haben ein Team mit starken Individualistinnen, die jederzeit ein Tor schießen können. Wir werden uns für das Spiel den richtigen Matchplan zurechtlegen, denn unser klares Ziel ist es, auf der Hohen Warte zu punkten. Dafür wird es eine Top-Performance von uns benötigen. Durch die Doppelveranstaltung mit den Herren der Vienna hoffen wir auf eine coole Atmosphäre. Außerdem ist es auch ein guter Gradmesser für uns vor dem Cup-Finale gegen St. Pölten.“

Jürgen Weber, Cheftrainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Für uns ist es am Sonntag ein Pflichtsieg, so ehrlich müssen wir sein. Doch genau diese Spiele sind gefährlich, wenn man es zu locker nimmt. Zudem werden die Innsbruckerinnen ihrerseits alles für den ersten Saisonsieg geben. Für uns gilt es, unseren Lauf von zuletzt drei ungeschlagenen Spielen fortzusetzen. Das gelingt nur, wenn man zu einhundert Prozent fokussiert ist und die Leistungen und Qualität auf den Platz bringt. Wir haben es zuletzt gegen die Austria verpasst, im direkten Duell gleichzuziehen. Darum ist unser Ziel für Sonntag, mit einem Sieg gegen Innsbruck an der Austria dranbleiben.“



Christian Sterrer, Trainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Unser Minimalziel Klassenerhalt konnten wir letzte Woche fixieren, deshalb können wir nun befreit und ohne Druck aufspielen. Jetzt wollen wir endlich auch gegen die vorderen Teams Punkte holen. Sturm Graz ist derzeit eine Wundertüte. An einem guten Tag können sie jedes Team schlagen. Aber auch wir haben schon bewiesen, dass wir alle Teams vor Probleme stellen können und so wollen wir auch am Sonntag den nächsten Schritt machen.“

Alexander Schriebl, Cheftrainer FC Bergheim: „Altach hat viel Klasse, das verrät allein schon der Tabellenplatz. Dass sie mit viel Einsatz und Willen zu uns kommen werden, ist nach deren jüngsten Ergebnissen auch ganz klar. Für uns wird entscheidend sein, mit welchem Gesicht wir auftreten werden. Spielen wir mit dem Gesicht wie in Dornbirn, dann wird es ein Altacher Festtag. Können wir das Gesicht der Spiele davor zeigen, dann wird es ein interessantes Match für beide Seiten werden.“

Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „St. Pölten ist das Top-Team in Österreich. Jeder Punkt gegen den Serienmeister wäre eine Sensation - aber jedes Spiel beginnt auch bei Null zu Null und wir möchten uns nach dem vorzeitigen Klassenerhalt von unserer besten Seite zeigen.“

Die Spiele der 15. Runde im Überblick:

Samstag, 4. Mai, 14:00 Uhr, FC Bergheim – SPG SCR Altach/FFC Vorderland (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 5. Mai, 10:30 Uhr, SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies – spusu SKN St. Pölten Rush (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 5. Mai, 11:00 Uhr, SoccerCoin USV Neulengbach- FC Wacker Innsbruck (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 5. Mai, 12:45 Uhr, First Vienna FC 1894 – FK Austria Wien (live auf ORF Sport+)

Sonntag, 5. Mai, 13:00 Uhr, FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen – SK Sturm Graz (live auf ÖFB TV)

