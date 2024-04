Nach dem letzten 4:0-Testspielsieg gegen die First Vienna FC Frauen 1b konnten sich die SK Rapid Frauen auch im heutigen Heimspiel erfolgreich durchsetzen. Nach einem Elfmeter-Treffer von Lisa Rammel besiegelte Sophie Kuba in der Nachspielzeit den 2:0-Erfolg gegen die ÖFB Frauen-Akademie U17.

Lisa Rammel mit Pausenpfiff vom Punkt zum 1:0

Nach dem 4:0-Testspielsieg gegen die First Vienna FC 1894-Frauen 1b vor knapp über einer Woche stand für das Team von Cheftrainerin Katja Gürtler das nächste Testspiel am Spielplan. Bei Kaiserwetter war die ÖFB Frauen-Akademie U17 in Hütteldorf zu Gast. Die Gegnerinnen hatten in der Anfangsphase mehr vom Spiel, die richtigen Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten aus – das Spiel pendelte sich zwischen beiden Strafräumen ein.

Nach knapp zwanzig Minuten griff SK Rapid-Torfrau Jasmin Zotter erstmals mit einer starken Parade ein und sicherte die Null (21.). Die Grün-Weißen hatten in der Defensive viel zu tun, standen jedoch kompakt und verhinderten mehrere offensive Vorstöße der Gegnerinnen. Kurz vor der Pause gab es dann nach einem klaren Foul der gegnerischen Torfrau zurecht Elfmeter, den Lisa Rammel wie aus dem Lehrbuch eiskalt ins rechte Kreuzeck hämmerte, 1:0 (45.)! Mit der Führung gings in die Kabinen.

Zur Pause folgte ein Dreifach-Tausch, Sophie Glasl, Angelina Werneth und Sophie Kuba ersetzten Tatjana Tinesz, Theresa Kindlmayr und eine Gastspielerin (46.). Das Spiel hielt sich trotz der Rapid-Führung weiterhin die Waage, Cheftrainerin Katja Gürtler brachte mit Teodora Nikolic statt Lana Khalaf frischen Schwung (60.).

Die bislang größte Chance hatte dann Victoria Leitner-Garcia, die den Ball nach einer Ecke jedoch eine Spur zu zentral in die Hände der Torfrau zirkelte (62.). Für die Schlussminuten kam dann auch noch Mirjam Freimann für Lisa Hoyda aufs Grün (81.), ebenso durfte auch noch Julia Trieb statt Victoria Leitner-Garcia aufs Feld (90.+1).

Sandrina Haupt setzt Schlusspunkt per Luckypunch

Nach einer starken zweiten Halbzeit gelang den Rapidlerinnen in der Nachspielzeit dann noch der zweite Treffer, nach einem passgenauen Eckball von Sandrina Haupt schraubte sich Sophie Kuba in die Höhe und erzielte das 2:0 (90.+3)!

Nach einer umkämpften Partie stand somit am Ende der verdiente Heimsieg auf der Anzeigetafel!

SK Rapid Frauen vs. ÖFB Frauen-Akademie U17 2:0 (1:0)

Testspiel | Trainingsplatz West 1 | Hütteldorf

Tore: Rammel (45.), Kuba (90.+3)

SK Rapid Frauen: Zotter; Kindlmayr (46. Werneth), Muck, Wenninger (K), Rammel, Leitner-Garcia (90. Trieb), Haupt, Hoyda (81. Freimann), Tinesz (46. Glasl) , Khalaf (60. Nikolic), Gastspielerin (46. Kuba)

