Die ADMIRAL Frauen Bundesliga steht vor dem 16. Spieltag. Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush hat dabei die nächste Chance, sich vorzeitig den neunten Meistertitel zu sichern. ORF Sport+ überträgt das Duell zwischen dem SK Sturm Graz und SoccerCoin USV Neulengbach.

Für Torfrau Jana Innerhofer und den FC Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen wird am Sonntag im abschließenden Spiel der 16. Runde viel zu tun geben, gastieren die Oberösterreicherinnen doch bei Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush, der im Heimspiel "Meister-Matchball" hat. Das Hinspiel gewannen die Niederösterreicherinnen in Linz mit 2:0

Auftakt am Samstag mit Vorarlberg-Derby

Eröffnet wird die 16. Runde der ADMIRAL Frauen Bundesliga am Samstag, 11. Mai 2024 um 15:00 Uhr mit dem Vorarlberg-Derby zwischen der SPG SCR Altach/FFC Vorderland und der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies (live auf ÖFB TV). Die Gäste, denen der vorzeitige Klassenerhalt bereits gelungen ist, sind seit drei Ligaspielen ungeschlagen und konnten in der vergangenen Runde Meister St. Pölten ein Remis abknüpfen. Mit einem Erfolg in Altach könnten die Dornbirnerinnen bis auf einen Punkt an die Sechstplatzierten aus Neulengbach aufrücken. Altach/Vorderland befindet sich nach wie vor im Fernduell um Platz zwei mit der Vienna und könnte zumindest für einen Tag auf diesen zurückkehren. Das Hinspiel gewann die Summer-Elf trotz Rückstand mit 3:1.

Den Bundesliga-Sonntag eröffnet der FC Wacker Innsbruck um 11:00 Uhr mit dem Heimspiel gegen den First Vienna FC 1894 (live auf ÖFB TV). Die Innsbruckerinnen feierten in der vergangenen Runde mit einem 2:1-Erfolg in Neulengbach den ersten Saisonsieg und wahren damit die Chance auf den Klassenerhalt. Aktuell haben die Tirolerinnen fünf Punkte Rückstand auf den rettenden, vorletzten Platz und den FC Bergheim. Am 17. Spieltag kommt es zum direkten Duell der beiden Teams. Bei einer Niederlage der Wacker-Frauen und einem Sieg des FC Bergheim wäre der Abstieg der Tirolerinnen allerdings bereits vorzeitig an diesem Wochenende besiegelt.

Das zweite Sonntagsspiel der 16. Runde bildet das ORF Sport+ Livespiel zwischen dem SK Sturm Graz und SoccerCoin USV Neulengbach (12:45 Uhr). Für die Grazerinnen ist es die vermutlich letzte Gelegenheit, noch in den Kampf um den Vizemeistertitel und damit den Champions-League-Platz einzugreifen. Aktuell liegen die Viezmeisterinnen acht Punkte hinten dem punktegleichen Duo bestehend aus der Vienna und Altach/Vorderland. Neulengbach hält nach wie vor bei neunzehn Punkten auf Rang sechs und hat abermals die Chance, mit einem Sieg punktemäßig an die Wiener Austria auf Platz fünf aufzuschließen. Das Hinspiel gewann Sturm knapp mit 1:0 durch einen Treffer von Andrea Glibo in der 70. Minute.

Um 13:00 Uhr empfängt der FK Austria Wien den FC Bergheim in Wien-Favoriten. Die Veilchen mussten zuletzt nach acht ungeschlagenen Liga-Spielen eine knappe Niederlage im Wiener-Derby bei der Vienna hinnehmen, können mit einem Sieg wieder bis auf einen Punkt an den Vierten aus Graz heranrücken. Bergheim wiederum könnte drei Runden vor Saisonende den vorzeitigen Klassenerhalt fixieren. Hierfür müssen die Salzburgerinnen in Wien einen Sieg einfahren, während Wacker Innsbruck gegen die Vienna maximal ein Remis erreichen darf. Im Hinspiel gab es einen klaren 6:1-Erfolg für die Veilchen.

Zum Abschluss des 16. Spieltags hat Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten Rush zuhause gegen den FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen um 14:00 Uhr (live auf ÖFB TV) den nächsten Matchball auf den Titel. Dieser wäre vorzeitig sicher, wenn die Wölfinnen ihre Partie gewinnen und sowohl die Vienna als auch Altach/Vorderland jeweils maximal ein Remis holen. Gewinnen die St. Pöltenerinnen und holt auch zumindest einer der beiden Verfolger ebenfalls einen Sieg, müssen die Titelverteidigerinnen ihre Feierlichkeiten für mindestens eine Woche verschieben. Die Linzerinnen – den Klassenerhalt bereits fixiert – könnten mit einem starken Saisonfinish und etwas Schützenhilfe in den letzten drei Runden noch bis maximal auf Rang fünf vorrücken. Aktuell liegt die Elf von Christian Sterrer mit vierzehn Zählern auf Platz acht, einen Punkt hinter der Spielgemeinschaft aus Lustenau/Dornbirn. Das Hinspiel gewann St. Pölten mit 2:0.

Die 15. Folge #mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin 2023/24 ist am Freitag, 10. Mai 2024 um 22:30 Uhr auf ORF Sport+ zu sehen.

Statements vor der 16. Runde:

Liése Brancao, Trainerin spusu SKN St. Pölten Rush: „Nach zwei sehr schwierigen Spielen von uns zuletzt wird das Duell mit Blau Weiß Linz noch einmal um ein paar Prozent spannender, zumal sie in der vergangenen Runde gegen Sturm Graz gepunktet haben. Sie haben für mich eine sehr gefährliche Konter-Mannschaft, darum erwarten wir eine sehr schwierige und anspruchsvolle Aufgabe am Sonntag.“

Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Auf uns wartet am Sonntag eine schwierige Partie gegen Innsbruck. Der Tabellenstand zeigt nicht deren Leistungsvermögen und mit dem Sieg in der letzten Runde lebt für sie die Möglichkeit des Klassenerhalts. Wir wollen uns jedoch auf uns fokussieren und konzentrieren, unser Spiel in die Gänge bringen und erfolgreich Fußball spielen.“

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Es wartet das Ländle-Derby gegen eine wiedererstarkte Mannschaft aus Dornbirn. Wenn man sich die Frühjahres-Tabelle ansieht, ist es auch auf dem Papier ein Duell der Tabellennachbarn. Sie haben im Vergleich zum Herbst ein klar verbessertes Team und zuletzt starke Ergebnisse bei der Vienna und gegen St. Pölten abgeliefert. Es wird alles andere als eine leichte Aufgabe, wir werden alles daransetzen, das Derby zu gewinnen, um unsere Ziele zu erreichen. Vielleicht haben wir mit einem Sieg am Wochenende noch eine Chance auf den zweiten Platz.“

Sargon Duran, Trainer SK Sturm Graz: „Wir erwarten mit Neulengbach eine defensiv sehr stabile Mannschaft, die auch in der Offensive viel individuelle Qualität besitzt. Wir werden alles dafür tun, um unsere ungeschlagene Heimserie in der Gruabn fortzusetzen.“

Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Eine spannende Aufgabe für uns, denn Bergheim hat zuletzt gezeigt, dass sie sich enorm gesteigert haben und auch den Top-Teams Paroli bieten können. Für uns wird es – auch nach dem Cup-Finale am Donnerstag – eine sehr schwierige Aufgabe werden. Wir wollen dennoch den Fokus dann klar auf dieses Spiel legen und die drei Punkte in Wien lassen.“

Jürgen Weber, Cheftrainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Nach der bitteren Niederlage gegen Innsbruck heißt es Wiedergutmachung, wobei Sturm Graz hierfür nicht der einfachste Gegner ist. Wir müssen versuchen, noch den fünften Platz zu erreichen. Demnach wollen und müssen wir auch in Graz punkten, wenngleich es eine schwierige Aufgabe werden wird. Dafür müssen wir ans Limit gehen, um nicht als Verlierer aus Graz abzureisen.“

Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Es folgt die nächste tolle Aufgabe für uns. Wir haben leider einige angeschlagene Spielerinnen und werden erst am Samstag wissen, wer tatsächlich spielen kann. Jedes Derby ist ein Highlight und wir werden auch in diesem Spiel versuchen - eines der drei Top-Teams in der Liga zu ärgern.“

Christian Sterrer, Trainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Wir haben in den letzten beiden Spielen viel Selbstvertrauen getankt. Besonders der Last-Minute-Ausgleich gegen Sturm sollte uns nochmals einen Booster geben. Gegen St. Pölten muss aber einfach alles passen, wir brauchen einen perfekten Tag, können uns keine Fehler erlauben. Wenn uns das gelingen sollte, können wir auch zumindest einen Punkt mitnehmen.“

Alexander Schriebl, Cheftrainer FC Bergheim: „Schon interessant, dass der Kampf um den Klassenerhalt in der Männer- und Frauenbundesliga nach dem gleichen Drehbuch verläuft. Das Gute ist, dass wir das Ende selber schreiben können. Wir wollen weiterhin unser Spiel in den Fokus setzen und so gut wie möglich performen. Dass es in Wien erneut einen Glanztag braucht, um etwas Zählbares mitzunehmen, wissen wir. Wir freuen uns auf diese große Herausforderung.“

Yasar Demir, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Nachdem wir uns endlich für die guten Leistungen der letzten Wochen belohnt haben, wird es am Sonntag gegen die Vienna aber um kein Stück leichter. Sie sind für mich eines der spielstärksten Teams der Liga, mit sehr viel individueller Klasse in ihren Reihen. Wir werden unsere gute Stimmung mit zum Spiel am Sonntag nehmen, wollen zuhause punkten und haben noch unsere Chancen, in der Liga zu bleiben. Es wird eine Top-Leistung des gesamten Teams mit viel taktischer Disziplin benötigen. Im Fußball ist vieles möglich, wenn der Teamgeist stimmt.“

Die Spiele der 16. Runde im Überblick:

Samstag, 11. Mai, 15:00 Uhr, SPG SCR Altach/FFC Vorderland - SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 12. Mai, 11:00 Uhr, FC Wacker Innsbruck – First Vienna FC 1894 FK (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 12. Mai, 12:45 Uhr, SK Sturm Graz - SoccerCoin USV Neulengbach (live auf ORF Sport+)

Sonntag, 12. Mai, 13:00 Uhr, Austria Wien – FC Bergheim (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 12. Mai, 14:00 Uhr, spusu SKN St. Pölten Rush – FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen (live auf ÖFB TV)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL