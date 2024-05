Die Linzer Athletikerinnen gewinnen am Bürmooser Kunstrasen 3:0 (0:0). In einer kniffligen Begegnung mit der SPG Geretsberg/Bürmoos bringt Tea Krznaric (63.) den LASK vom Punkt in Führung, Celina Prieler (73.) baut sie aus und Mavie Schweitzer (88.) markiert den Endstand. Die LASK-Frauen haben somit Meister- und Aufstiegs-Matchball am kommenden Samstag (18. Mai, 17 Uhr, LASK-Platz) gegen den FC Pinzgau Saalfelden.

LASK tat sich mit Platz und Gegner zunächst schwer

Frühsommerliche Temperaturen und holpriger Kunstrasen lauteten die Rahmenbedingungen in der Seearena Bürmoos. Die Athletikerinnen gastierten bei der SPG Geretsberg/Bürmoos anlässlich der 20. Runde der 2. Bundesliga. Cheftrainer Benjamin Stolte rotierte auf lediglich einer Position. Sensenberger spielte anstatt Farthofer.

Den ersten Hochkaräter hatten die Salzburgerinnen auf dem Fuß. Jasmin Mühleder blieb lang stehen und klärte gekonnt (2.). Die Hausherrinnen waren in den Anfangsminuten die spielbestimmende Mannschaft, hatten das Chancenplus inne. Der LASK tat sich mit Platz und Gegner schwer. Für Schwarz-Weiß fand Katharina Mayr die erste gute Chance vor, der Abschluss ging knapp links daneben (16.). Drei Zeigerumdrehungen später klärte Mühleder aus kurzer Distanz zur Ecke.

Der 2. Liga-Leader fand im Folgenden besser ins Spiel, einen Kerschbaummayr-Schuss lenkte die gegnerische Keeperin an die Querlatte (28.). Bis zum Pausenpfiff kam Schwarz-Weiß noch zu zwei Chancen durch Simone Krammer (41., 44.) - beide Male vereitelte die Torfrau.

Elfmeter-Tor brach Bann

Nach dem Seitenwechsel kamen zunächst die Athletikerinnen nach einem Eckball zu einer guten Möglichkeit – knapp drüber - (46.) und vier Minuten später die Salzburgerinnen, Jasmin Mühleder lenkte den Ball aber gut drüber. Das Spiel wurde hitziger. Bety Nemcova tänzelte sich in den Strafraum und wurde gefoult – Elfmeter. Tea Krznaric nahm sich der Sache an und verwertete eiskalt zur 1:0-Führung für die Linzerinnen (67.).

Der LASK baute den Vorsprung aus. Katharina Mayr zog mit Tempo in den Strafraum, legte quer auf Celina Prieler, die an der zweiten Stange lauerte – 2:0 (73.). Die Partie wurde rassiger, die Linzerinnen effizienter: Mavie Schweitzer stürmte mit viel Tempo ins Eins-gegen-eins mit der gegnerischen Schlussfrau. Ihr Abschluss ging vom linken Innenpfosten ins Tor – 3:0 (87.). Die Athletikerinnen gewinnen die knifflige Partie und sichern sich den Matchball im Aufstiegsrennen.

Am kommenden Samstag, den 18. Mai, um 17 Uhr, empfangen die LASKlerinnen den FC Pinzgau Saalfelden am LASK-Platz an der Daimlerstraße. Mit einem Sieg kann das Stolte-Team den direkten Aufstieg in die erste Bundesliga fixieren!

"Wir waren teilweise im Schongang unterwegs"

LASK: Mühleder – Nemcova, Kerschbaummayr, Kubickova, Sensenberger (90. Kreuzer) – Mayr, Kofler (K), Krammer (68. Avdic), Krznaric (90. Anfang), Schöser (63. Prieler) – Schweitzer

Tore: -; Krznaric (67., FE), Prieler (73.), Schweitzer (88.)

LASK-Cheftrainer Benjamin Stolte: „Heute war die erste Halbzeit nicht unser Spiel, wir haben uns zu sehr an den Gegner angepasst. Der Kunstrasen hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Wir waren teilweise im Schongang unterwegs. Wichtig ist, dass wir uns die drei Punkte und somit zwei Finalspiele erarbeitet haben. Nächste Woche wollen wir mit den Fans im Rücken alles in die Waagschale werfen und eine super Saison krönend abschließen.“

Fotocredit: LASK