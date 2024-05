Die ADMIRAL Frauen Bundesliga steht vor dem 18. und zugleich letzten Spieltag der Saison 2023/24. Nachdem die Meister- und Abstiegsentscheidung bereits gefallen ist, kämpfen die Vienna und Altach im Fernduell noch um Platz zwei. ORF Sport+ übertragt das Saisonfinale und die Meisterfeier der St. Pöltenerinnen.

Alle Spiele der letzten Runde Sonntag zeitgleich ab 12:45 Uhr

Der FC Wacker Innsbruck empfängt am Sonntag, 26. Mai 2024 um 12:45 Uhr (live auf ÖFB TV) zum Saisonfinale die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies in der Tiroler Landeshauptstadt. Durch die Niederlage am vergangenen Wochenende im direkten Abstiegsduell mit dem FC Bergheim stehen die Innsbruckerinnen bereits als Absteiger in die 2. Frauen Bundesliga fest. Der Bundesliga-Aufsteiger der Saison 2022/23 aus Vorarlberg hat sich insbesondere mit guten Leistungen im Frühjahr auf Platz sieben gespielt und befindet sich mit Linz/Kleinmünchen und Bergheim noch in einem Dreikampf um die Plätze sieben bis neun. Das Hinspiel im November endete mit einem 1:1-Remis.

Für den SK Sturm Graz ist die Tabellensituation vor dem Heimspiel gegen den FC Bergheim am Sonntag, 26. Mai 2024 um 12:45 Uhr (live auf ÖFB TV) bereits klar. Unabhängig vom Ausgang der Partie ist dem Vorjahres-Vizemeister Platz vier in dieser Saison sicher und nicht mehr zu nehmen. Die Gäste aus Salzburg können nach dem vorzeitigen Klassenerhalt am vergangenen Wochenende den Vorletzten Platz noch an Linz/Kleinmünchen abgeben, Voraussetzung dafür ist ein Sieg in der Grazer „Gruabn“ bei einer gleichzeitigen Niederlage der Linzerinnen. Im Hinspiel setzte sich der SK Sturm Graz mit 2:0 durch.

Fernduell um Vizemeisterschaft sorgt für Spannung

Für Spannung sorgte noch das Fernduell um Platz zwei in dieser Saison. Die SPG SCR Altach/FFC Vorderland gastiert am letzten Spieltag am Sonntag, 26. Mai 2024 um 12:45 Uhr (live auf ÖFB TV) beim FK Austria Wien in der Generali Arena. Auf Grund des in Summe verlorenen, direkten Duells mit dem aktuellen Zweiten – First Vienna FC 1894 – müssen die Vorarlbergerinnen auf einen Ausrutscher der Vienna hoffen und mindestens einen Punkt bei der Wiener Austria holen.

Der First Vienna FC 1894 gastiert im Parallelspiel beim FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen im Hofmann Personal Stadion (12:45 Uhr, live auf ÖFB TV). Ein Sieg für die Wienerinnen würde nicht nur den Vizemeister-Titel sondern auch die Teilnahme an der UEFA Women´s Champions League Qualifikationsrunde bedeuten. Im Hinspiel gab es für die Vienna trotz 1:2-Rückstand noch einen 3:2-Heimerfolg auf der Hohen Warte. Die Gastgeberinnen aus Linz können bei einem Heimsieg zum Saisonende noch einen Platz gutmachen und die Spielzeit auf Rang sieben beenden, wenn Dornbirn/Lustenau Punkte liegen lässt.

Meister SKN St. Pölten Rush will Saison-Nimbus der Unbesiegbarkeit wahren

Der spusu SKN St. Pölten Rush empfängt als frischgebackener Meister der ADMIRAL Frauen Bundesliga SoccerCoin USV Neulengbach zum Niederösterreich-Derby an der Stadtsportanlage in St. Pölten (12:45 Uhr, live auf ORF Sport+). Den neunten Meistertitel in der Tasche gilt es für die Wölfinnen, die bisherige Saison (14 Siege, 3 Remis) ohne Niederlage zu beenden und als ungeschlagene Meisterinnen zur Teller-Übergabe im Anschluss der Partie zu schreiten. Den Gästen aus Neulengbach ist Platz sechs bereits vor dem Spiel sicher. Im Hinspiel drehten die St. Pöltenerinnen einen 0:1-Pausenrückstand noch in einen 2:1-Erfolg.

Die 17. Folge #mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin 2023/24 ist am Samstag, 25. Mai 2024 um 21:00 Uhr zu sehen.

STATEMENTS zur 18. Runde:

Liése Brancao, Trainerin spusu SKN St. Pölten Rush: „Ich möchte, dass meine Spielerinnen dieses Derby gegen Neulengbach auch genießen, bevor es zur Meisterfeier übergeht. Wir werden wie immer voll auf Sieg spielen und wollen die Saison natürlich mit drei Punkten beenden.“

Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Gegen Blau Weiß Linz erwartet uns ein schwieriges Spiel gegen eine engagierte, junge Truppe mit viel Qualität. Wir werden alles dafür unternehmen, um die drei Punkte mit nach Wien zu nehmen und hoffen im Vergleich zur letzten Woche auf einen besseren Spielverlauf.“

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Wir wissen um die Qualität der Austria, die zuletzt sehr eindrucksvoll gewonnen hat. Wir wollen es diesmal deutlich besser machen, als noch beim Cup-Halbfinale vor wenigen Wochen. Mit Vera Ellgass und Isabella Jaron stehen uns zwei gelernte Stürmerinnen wieder zur Verfügung und wir können somit aus dem Vollen schöpfen. Wir wollen gewinnen und die minimale Chance auf den zweiten Platz wahren.“

Sargon Duran, Trainer SK Sturm Graz: „Wir treffen auf einen spannenden Gegner aus Salzburg. Im Vergleich zum Frühjahr sieht man eine klare Steigerung der Leistungen und Ergebnisse von Bergheim. Nichtsdestotrotz ist es unser ganz klares Ziel, die Siegesserie in unserer „Gruabn“ fortzusetzen.“

Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Tabellarisch ist nach oben leider nichts mehr möglich, wir wollen aber die super Rückrunde erfolgreich abschließen. Mit Altach wartet ein Spitzen-Team, für das es noch um richtig viel geht. Nach dem souveränen Auftritt in Dornbirn sind wir selbstbewusst, dass wir auch zuhause gegen Altach etwas mitnehmen können. Auswärts ist uns das gelungen, das wollen wir jetzt auch daheim erreichen. Wir wissen aber, dass wir dafür noch einmal eine Top-Performance abliefern müssen.“

Jürgen Weber, Cheftrainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Wir haben mit St. Pölten noch zwei Rechnungen offen, sowohl aus der Hinrunde – wo wir trotz Führung noch verloren haben – als auch mit der Niederlage im Cup. Das wird Ansporn genug sein für uns, um nicht mit leeren Händen aus St. Pölten wegzufahren. Das wird beim amtierenden Meister natürlich alles andere als leicht, beide Teams können aber ohne Druck aufspielen. Wir wollen einen guten Abschluss der Saison erreichen.“

Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Nach unserer deutlichen Niederlage gilt es sich zu Schütteln - dann nochmals alle Kräfte zu bündeln - um gegen Wacker Innsbruck einen positiven Saisonabschluss in unserer ersten Bundesliga-Saison zu schaffen. Wacker Innsbruck hat im Frühjahr tolle Moral bewiesen und bei den meisten Spielen auf Augenhöhe mit den Gegnern gespielt.“

Markus Hütter-Rauschmayr, Sportlicher Leiter FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Für unsere junge Mannschaft gibt es eigentlich keinen schöneren Saisonabschluss als am Sonntag. Das Spiel kann ohne Druck gespielt werden und wir versuchen, natürlich trotzdem den hohen Favoriten so lange wie möglich zu fordern. Mit etwas Glück vielleicht sogar zu punkten.“

Alexander Schriebl, Cheftrainer FC Bergheim: „Mit Sturm Graz bekommen wir zum Saisonschluss noch eine harte Nuss zum Knacken. Sie gehören nicht umsonst zu den Top-Teams der Liga. Wir wollen in Graz ein gutes Spiel machen.“

Yasar Demir, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Trotz des Abstiegs in die 2. Frauen Bundesliga wollen wir am Sonntag noch einmal einen Sieg einfahren. Die Spielerinnen haben sich einen guten Abschluss verdient. Anschließend gilt es, sich für die zweite Liga neu zu formieren.“

Die Spiele der 18. Runde im Überblick:

Sonntag, 26. Mai, 12:45 Uhr, FC Wacker Innsbruck – SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 26. Mai, 12:45 Uhr, FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen - First Vienna FC 1894 (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 26. Mai, 12:45 Uhr, FK Austria Wien – SPG SCR Altach/FFC Vorderland (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 26. Mai, 12:45 Uhr, SK Sturm Graz – FC Bergheim (live auf ÖFB TV)

Sonntag, 26. Mai, 12:45 Uhr, spusu SKN St. Pölten Rush – SoccerCoin USC Neulengbach (live auf ORF Sport+)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL