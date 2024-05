Julia Kofler bleibt ADMIRAL Frauen-Bundesligist SPG SCR Altach/FFC Vorderland bis 2025 erhalten. Die 25-jährige Mittelfeldakteurin spielt seit 2021 für die Rheindörflerinnen, die in der letzten Runde am kommenden Sonntag im Fernduell mit der Vienna noch Chancen auf den Vizemeistertitel haben. In der laufenden Saison bestritt die Mittelfeldspielerin alle Ligaspiele und konnte vier Treffer erzielen.

Vor drei Jahren von der Weser ins Ländle

2021 wechselte Julia Kofler (geb.: 02.09.1998 in Hermagor) aus Deutschland vom SV Werder Bremen nach Altach. Seither ist die mehrfache, ehemalige ÖFB-Team-Nachwuchsspielerin eine absolute Dauerbrennerin und verpasste nahezu kein Spiel für die SPG. In der aktuellen Saison stehen bei der Mittefeldspielerin mit Cup und ADMIRAL Frauen-Bundesliga 19 Einsätze zu Buche (6 Tore, 3 Assists).

In der jungen Altacher Mannschaft von Trainer Bernhard Summer kann sie ihre Erfahrungen aus den früheren Stationen beim SK Sturm Graz und SV Werder Bremen bestens einbringen.

Siehe auch:

Fotocredit: SCR Altach