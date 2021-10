Der FC Red Bull Salzburg hat zum Abschluss der 12. Runde in der ADMIRAL Bundesliga einen deutlichen 4:1-Heimsieg gegen Sturm Graz eingefahren. Die Bullen halten damit nach zwölf Runden bei elf Siegen und einem Remis. Der Vorsprung auf den Verfolger aus Graz beträgt bereits satte elf Zähler.

Salzburg kontrolliert den Schlager

Die Bullen legten einen intensiven Start hin: Zunächst musste sich Siebenhandl bei einem Schuss von Adeyemi ordentlich strecken, ehe der Sturm-Goalie beim darauffolgenden Versuch von Rasmus Kristensen chancenlos war: Okafor setzte sich stark über rechts durch und legte ab für Kristensen, der sich mit viel Tempo in den Strafraum tankte und dem Sturm-Goalie keine Abwehrchance ließ - 1:0 (5.).

Der Tabellenführer hatte das Spitzenspiel im Griff und erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Okafor war auf der linken Seite auf und davon, spielte den Ball herrlich mit dem Außenrist ins Strafraumzentrum, wo Adeyemi den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Von den Gästen aus Graz war im Verlauf der ersten Halbzeit nur wenig zu sehen.

Siebenhandl patzt erneut - Adeyemi erzielt überragendes Tor zum 4:1

Doch nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der Tabellenzweite kurzzeitig zurück in die Partie. Köhn konnte einen Schuss von Yeboah nicht festhalten, Jantscher schaltete am schnellsten und wuchtete den Ball aus wenigen Metern über die Linie - 2:1 (50.). Kurz darauf holte Adeyemi vermeintlich einen Elfmeter heraus, doch Schiedsrichter Manuel Schüttengruber nahm diesen nach Betrachtung der Bilder in der Review-Area zurück. Zu Recht, denn Ulmer hatte vor der Entstehung die Hand im Gesicht eines Gegenspielers.

Nichtsdestotrotz gelang den Hausherren in der 74. Minute die Vorentscheidung. Aaronson brachte den Ball von rechts hinein, Wüthrich lenkte den Ball mit dem Oberschenkel auf's eigene Tor, wo Jörg Siebenhandl den Ball eigentlich schon sicher hatte. Doch dem Sturm-Goalie rutschte der Ball aus den Händen ins eigene Tor - 3:1 (74.). Kurz darauf stellte Karim Adeyemi nach einer herrlichen Einzelaktion auf 4:1 für Salzburg (81.).

ADMIRAL Bundesliga, 12. Runde

Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz 4:1 (2:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 16.512 Zuschauer; SR Harkam

Tore: Kristensen (5.), Adeyemi (22., 81.), Siebenhandl (74./Eigentor) bzw. Jantscher (50.)

Startelf RB Salzburg: Köhn - Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer - Sucic, Camara, Seiwald - Aaronson - Adeyemi, Okafor

Startelf Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Borkovic - Gorenc-Stankovic - Kuen, Dante - Niangbo - Yeboah, Jantscher

Gelbe Karten: Adeyemi, Ulmer bzw. Gazibegovic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images