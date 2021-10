Der SK Rapid Wien hat in der Bundesliga den nächsten herben Rückschlag kassiert. Die Hütteldorfer gaben auswärts gegen den TSV Hartberg eine 1:0-Führung aus der Hand - wie schon am vergangenen Wochenende gegen Klagenfurt. Der Ausgleich gelang dem TSV Hartberg in der siebenten (!) Minute der Nachspielzeit.

Rapid hat in der ersten Halbzeit alles unter Kontrolle

Rapid legte einen guten Start in diese Partie hin und ging mit dem ersten Schuss auf das Hartberger Tor in Führung: Ljubicic spielte den Ball steil auf Kara, der das Leder umgehend in den Lauf von Fountas leitete. Der Grieche blieb im Eins gegen Eins mit Swete cool und schoss zum 0:1 ein (11.).

Während die Gäste aus Hütteldorfer weiterhin alles im Griff hatten, bekam der TSV Hartberg überhaupt keinen Zugriff auf dieses Spiel. In der 20. Minute landete der Ball glücklich bei Ullmann, der freistehend an Rene Swete scheiterte. Es spielten nach wie vor nur die Gäste: Zunächst scheiterte Marco Grüll mit einem Freistoß aus sehr großer Distanz, ehe der Neo-Teamspieler kurz vor der Pause halbrechts im Strafraum abzog und knapp das lange Eck verfehlte.

Thomas Rotter schockt Rapid spät

Die zweiten 45 Minuten begannen für die Gäste mit einem Schreckensmoment: Leo Greiml blieb nach einem Zweikampf verletzt liegen und musste mit der Trage vom Platz gebracht werden. Die Hartberger wurden mit Fortdauer der zweiten Halbzeit immer stärker und konnten die Gäste dadurch unter Druck setzen: Zunächst setzte Niemann einen Distanzschuss knapp vorbei, ehe Paul Gartler bei einem frechen Kainz-Versuch aus großer Distanz hellwach war und diesen sichern konnte.

Die Oststeirer witterten ihre Chance und kamen in der 75. Minute zur nächsten Chance: Noel Niemann zog aus dem Rückraum ab, doch sein Schuss landete abgefälscht neben dem Tor. Die Hartberger blieben dran, giftig und für Rapid wiederholte sich die Geschichte vom vergangenen Wochenende, wo man sogar in Überzahl ein 0:1 aus der Hand gegeben hatte. In der siebenten Minute der Nachspielzeit konnte Rapid einen hohen Ball in den Strafraum nicht klären: Thomas Rotter nützte die Verwirrung im Strafraum und schoss aus kürzester Distanz ein - 1:1 (97.).

ADMIRAL Bundesliga, 12. Runde

TSV Hartberg - SK Rapid Wien 1:1 (0:1)

Profertil-Arena, Hartberg; 4.500 Zuschauer; SR Gishamer

Live-Ticker TSV Hartberg - Rapid Wien

Tore: Rotter (90.+7) bzw. Fountas (11.)

TSV Hartberg: Swete – Stec (75. Schantl), Sonnleitner, Rotter, Klem – Kainz (81. Lemoine), Heil – Niemann, Avdijaj (75. Paintsil), Belakovic (46. Horvat) – Tadic

Rapid Wien: Gartler – Stojkovic, Greiml (53. Schick), Aiwu, Ullmann – Grahovac, Ljubicic – Ballo (82. Auer), Fountas (72. Knasmüllner), Grüll (82. M. Oswald) – Kara (72. Kitagawa)

Gelbe Karten: Avdijaj, Rotter bzw. Grahovac, Ljubicic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Richard Purgstaller