Am 29. Spieltag traf in der „Qualifikationsgruppe“ der Admiral Bundesliga der TSV Egger Glas Hartberg auf den SC Cashpoint Rheindorf Altach. Und dabei kam es über weite Strecken zu einer Kampf & Krampf-Begegnung. Was man den beiden Teams aufgrund der Priorität auch gar nicht übel nehmen darf. Schlussendlich war es dann ein umstrittener Elfmeter, ein "Jokertreffer" und noch zwei Draufgaben, die die Entscheidung brachten. Der Blick auf den Tabellenstand zeigt, dass die Altacher, drei Runden vor dem Saison-Kehraus, nun mächtig unter Zugzwang stehen.

Er kam in der 70. Minute auf das Spielfeld und netzte in dieser Zeit zweimal ein für Hartberg: Der 25-jährige Angreifer aus Ghana, Seth Paintsil.

Hartberg ist am Drücker, Altach verteidigt erfolgreich

In der Qualigruppe geht es so richtig drunter und drüber. Zumindest vier der 6 Mannschaften sind noch vom Abstieg bedroht. Mitten drin statt nur dabei die Hartberger wie auch die Altacher. Die Magnin-Truppe hat klipp und klar die Devise ausgegeben, dass „Verlieren“ absolut keine Option darstellt. Die Oststeirer haben zuletzt bei der Admira in der Südstadt rechtzeitig wieder in die Spur gefunden. Trotzdem ist man was den Klassenverbleib betrifft noch lange nicht "aus dem Schneider". Zu Beginn des Spiels sind es die Schmidt-Mannen, die mit wesentlich mehr Engagement an die Sache herangehen.

4. Minute: Niemann tankt sich auf der rechten Seite durch. Dann folgt der flache Pass in den Rücken der Abwehr. Aydin kommt am Elfer zum Schuss, setzt diesen aber knapp am linken Toreck vorbei. An der Intensität wie die Zweikämpfe geführt werden, ist zu erkennen, dass man es da wie dort verstanden hat, wieviel es geschlagen hat. In weiterer Folge bleibt dann klar der Gastgeber am Drücker. Das Vorhaben der Altacher ist es, diese frühe Drangperiode der Hartberger unbeschadet zu überstehen.

Mit Fortdauer der Partie gehen dann aber auch die Hartberger etwas runter vom Gaspedal. Es ist wohlweislich nicht deren Vorgabe so früh schon das "letzte Hemd" in dieser so wichtigen Begegnung zu riskieren. 22. Minute: Eine einstudierte Eckball-Variante bringt beinahe das 1:0. Über Klem und Tadic gelangt das Spielgerät zu Aydin, aber ein Altacher Defender greift im letzten Moment noch ein.

Von den Gästen ist in der ersten halben Stunde kaum etwas zu vernehmen. Permanent ist man am reagieren, das Spiel nach vorne stagniert vollends. In der Schlussviertelstunde halten sich die Spielanteile dann die Waage. Die Fehlpass-Quote ist mehr und mehr im Steigen begriffen. Es steht nun einmal sehr viel am Spiel - Halbzeitstand 0:0.

Zweikampf zwischen dem Hartberger Tobias Kainz und Emanuel Schreiner, der einen schweren Stand vorfand.

Jetzt fabrizieren die Hausherren Nägel mit Köpfen

Aufgrund der letzten Ergebnisse wäre ein torloses Unentschieden das logische Resultat. Aber aufgrund der Wichtigkeit des Spiels darf man davon ausgehen, dass mit diesem Spielendstand weder die Hartberger noch die Altacher eine große Freude haben. Demzufolge ist die Hoffnung der Zuseher auch berechtigt gegeben, dass es nun im 2. Durchgang auch zu Treffer kommen wird.

Nach Wiederbeginn geben die Gäste zu verstehen, dass man nun wesentlich mehr zum Spiel beitragen will. Was auch nötig sein wird, denn eine Niederlage in Hartberg wäre was den Abstieg anbelangt, eine mittelschwere Katastrophe für die Westösterreicher.

Die Oststeirer agieren weiter gefällig nach vorne. Woran es aber weiterhin mangelt ist der finale Pass, der die Abwehr des Gegenübers in gröbere Schwierigkeiten bringen kann. 54. Minute: Nach einem Klem-Assist ist es Kainz der einen Kopfball über den Kasten setzt. Es hat den Anschein die Hartberger erkennen jetzt den Ernst der Lage. Man erhöht die Schlagzahl bzw. wird der Stressmoment der Gäste wieder etwas in die Höhe getrieben. 60. Minute: Ein Foulspiel von Strauss an Gollner im Strafraum wird vom Unparteiischen "übersehen". Der VAR korrigiert die Situation! Gelb-Rote Karte für Strauss und Elfmeter für Hartberg! Diese Chance lässt sich Dario Tadic nicht nehmen, er schickt Keeper Casali in die falsche Ecke - Hartberg führt mit 1:0. Was die Sache für die Altacher in keinster Weise einfacher gestaltet.

Jetzt gilt es in Unterzahl zumindest einen Gang höher zu schalten, ansonsten geht die Sache hier schlimm aus für die Gästetruppe. 75. Minute: Es steht 2:0! Der Ballverlust der Altacher im Halbfeld, Tadic leitet das Ganze dann sehenswert ein. Adyin leitet volley weiter für Seth Paintsil und der lässt Casali im 1-gegen-1 alt aussehen. 2:0. 78. Minute: Wenn schon denn schon, es steht 3:0! Farkas hat das Auge für Aydin, der im Rückraum frei steht, der dann cool einnetzt. Damit sind die Würfel in dieser Partie freilich gefallen. Der eingewechselte Paintsil schnürt dann noch einen Doppelpack (89.) - Spielendstand: 4:0. In der nächsten Runde gastieren die Hartberger am Samstag, 7. Mai um 17:00 beim LASK. Die Altacher besitzen zur selben Zeit das Heimrecht gegen die SV Ried.

TSV HARTBERG - SCR ALTACH 4:0 (0:0)

Dienstag, 26. April 2022, 18:30 Uhr: Profertil Arena, 2.300 Zuseher, SR: Stefan Ebner

TSV Hartberg (4-3-1-2): Swete, Gollner, Horvat, Klem (82. Rotter), Farkas, Aydin (85. Erhardt), Kainz (83. Kofler), Heil, Diarra, Niemann (70. Paintsil), Tadic (86. Lemmerer)

SCR Altach (5-3-2): Casali, Strauss, Schreiner, Zwischenbrugger, Bumberger, Reiter, Aigner (81. Haudum), Nimaga (81. Tartarotti), Gaudino (72. Nuhiu), Monschein, Bischof

Torfolge: 1:0 (63., Elfer) Tadic, 2:0 (75.) Paintsil, 3:0 (78.) Aydin, 4:0 (89.) Paintsil.

Gelbe Karten: Aydin, Diarra, Kofler, Gollner bzw. Nimaga, Strauss

Gelb-Rote Karte: Strauss (61. Altach)

Spielfilm: Live-Ticker TSV Hartberg - SCR Altach

Fotocredit: Admiral/GEPA