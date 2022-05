Der SCR Altach empfing am Freitagabend in der letzten Runde der ADMIRAL Bundesliga die WSG Wattens. Für die Altacher ging es um alles, immerhin gingen sie als Letzter in die Begegnung. Am Ende jubelten aber die Vorarlberger, die sich mit 2:1 durchsetzten und sich im letzten Spiel der Saison der Klassenerhalt sichern konnten.

Blitzstart von Altach

Die Altacher starten wunschgemäß in die Partie. In der zweiten Minute landet ein Freistoß zunächst in der Mauer, doch Bakary Nimaga kommt irgendwie zum Rebound. Der wird völlig Ping-Pong-like mehrmals abgefälscht und schlägt überaus glücklich im Tor von Oswald ein - 1:0. Die Tiroler, für die es heute nur mehr um die goldene Ananas geht, tut sich nach wie vor schwer, in die Gänge zu kommen. Altach wirkt am Saisonende wie mit der zweiten Luft. Dann doch eine Riesenchance für Wattens:: Nach einem flachen Zuspiel von Ogrinec wird Prica in der Mitte etwas überrascht und kann die Kugel aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbringen. Kurz darauf wieder Glück für Altach, Stangenschuss von Ogrinec nach einem Knaller vom 16er. Auch der Rebound geht nur knapp am Kasten der Hausherren vorbei. Die Gäste erhöhen nun klar die Schlagzahl. Inzwischen entwickelt sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch. Altachs Nuhiu versucht eine sehenswerte Flanke von Nimaga mit dem Kopf zu verwerten, schiebt das Leder aberhaarscharf am rechten Toreck vorbei. Es bleibt schließlich auch bei der Führung der Altacher, denn nach 45 Minuten pfeift der Schiri zur Pause.

Altach erhöht

Die zweite Halbzeit beginnt ähnlich der ersten. Nach wenigen Minuten stellen die Altacher auf 2:0. Die Wattener wollen ausputzen, Felix Strauss pricht in den Ball und legt ihn sich dabei ideal vor. Den letzten Verteidiger tunnelt er und schiebt schön ein. Damit machen die Altacher einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt, der mit einem Sieg geschafft ist. Die Gäste spielen weitgehend so, wie man es erwarten konnte, immerhin standen sieben Spieler in der Startelf, die zuletzt nicht spielten. In der 65. Minute schließlich doch einmal eine Wattener Möglichkeit: Müller mit einer sehr starken Flanke zu Forst an den Fünfer, dessen Kopfball nur sehr knapp über den Quermast segelt. Dann bitter aus Sicht der Altacher: Nimaga sieht Rot wegen Foulspiels - harte Entscheidung, doch der Schiri wertete die Aktion als Ellbogencheck. Dann ist das Spiel wieder hochspannend: Aus spitzem Winkel behält Joker Giacomo Vrioni im 1-gegen-1 mit Casali das Oberwasser und schiebt das Leder ins lange Eck. Praktisch im Gegenzug fast das 3:1, doch das Leder geht haarscharf am Tor der Gäste vorbei. Zehn Minuten vor Schluss versucht Altach nun defensiv die Mauer aufzuziehen und nichts mehr zuzulassen. Nun haben die Gäste aber mit einem Mann mehr das Kommando doch übernommen. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Altachs Reiter vergibt den Matchball zum Klassenerhalt nach einem tollen Konter, doch er jagt die Kugel im 1-gegen-1 knapp über die Querlatte. Es könnte nicht spannender sein in Altach, die Gastgeber bringen die drei Punkte aber über die Zeit.

Altach - Wattens 2:1 (1:0)

Freitag 20. Mai 2022, 19 Uhr, CASHPOINT Arena, Zuschauer: folgt

Schiedsrichter: Christopher Jäger

Altach: Tino Casali - Felix Strauss, Pape Alioune Ndiaye, Emanuel Schreiner, Jan Zwischenbrugger (K), Ange Mickael Nanizayamo - Johannes Tartarotti, Stefan Haudum, Bakary Nimaga - Christoph Monschein, Atdhe Nuhiu

Wattens Benjamin Ozegovic - Felix Bacher, Dominik Stumberger, Raffael Behounek (K) - Alexander Ranacher, Johannes Naschberger, Julius Ertlthaler, Sandi Ogrinec - Justin Forst, Markus Wallner, Tim Prica

Torfolge: 1:0 (2.) Nimaga bzw. Eigentor, 2:0 (54.) Strauss, 2:1 (74.) Vrioni

Foto: SCR Altach