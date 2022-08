Der LASK konnte im Heimspiel gegen den SK Rapid Wien in der fünften Runde der ADMIRAL Bundesliga einen verdienten 2:1-Sieg einfahren. Gegen eine - aufgrund des Europacups - stark veränderte Rapid-Elf waren es Thomas Goiginger und Keito Nakamura, die die Linzer auf die Siegerstraße brachten. Das Anschlusstor von Marco Grüll in der Nachspielzeit kam zu spät für einen Punktgewinn der Hütteldorfer.

Frühe Linzer Führung

Die Linzer starteten im Heimspiel mit mehr Zug zum Tor. Einen ersten Versuch von Thomas Goiginger, der mit einem weiten Ball gesucht wurde, konnte Rapids Niklas Hedl aber am Sechzehner klären (9.). Wenig später klingelte es dann aber: Thomas Goiginger köpfte seine Farben zum 1:0. Das Assists lieferte dabei Rene Renner, Leopold Querfeld verpasste den Ball am Fünfer - für Goiginger war es dann ein Leichtes (10.).

Rapid - mit vielen Veränderungen in der Startelf - tat sich hingegen schwer. So war es der LASK, der weiter das Spiel machte. Goiginger tankte sich in der 17. Minute auf der rechten Seite in den Strafraum und verpasste nur knapp (17.). Aus dem Nichts hatte Rapid dann die große Chance auf den Ausgleich: Ein weiter Freistoß in den Rücken der Linzer Abwehr fand René Kriwak, per Direktabnahme traf er das Tor aber nicht (19.).

Kurz vor der Pause legte der LASK dann nach. Marin Ljubicic hebelte mit einem Pass die gesamte Verteidigung der Hütteldorfer aus, Keito Nakamura hinterlief die Abwehrkette und schob den Ball zum 2:0 ins leere Tor (43.).

Der Anschlusstreffer kam zu spät

Ferdinand Feldhofer reagierte zur Pause, brachte Nicolas Kühn und Guido Burgstaller neu in die Partie. Und Burgstaller direkt mit der Chance: Kühn brachte den Ball zur Mitte, Burgstallers Abschluss geriet dann aber zu zentral auf Keeper Alexander Schlager (53.). In der 67. Spielminute erneut Burgstaller: Er setzte sich erst gegen Filip Stojkovic durch, der folgende Flachschuss verfehlte sein Ziel aber knapp (67.).

Dann kamen auch die Linzer wieder einmal gefährlich vor das Tor. Der eingewechselte Husein Balic wurde von Ljubicic bedient, Hedl im Rapid-Tor parierte aber reaktionsschnell (72.). In der Nachspielzeit kam Rapid dann noch zum Anschlusstreffer. durch Marco Grüll - das 2:1 kam aber zu spät.

Nach zehn Duellen ohne Sieg gegen die Hütteldorfer dürfen sich die Athletiker wieder über einen vollen Punktgewinn gegen Rapid freuen - Trainer Didi Kühbauer schlägt seinen Ex-Klub dank zweier Tore von Goiginger und Nakamura.

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

LASK - SK Rapid Wien 2:1 (2:0)

Raiffeisen Arena; SR Gishamer

Tore: 1:0 Thomas Goiginger (10.), 2:0 Keito Nakamura (43.), 2:1 Marco Grüll (90./+3)

Gelbe Karten: 18. Jovicic, 83. Zulj bzw. 41. Grüll, 60. Oswald

LASK: Schlager - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner; Michorl, Jovicic; Goiginger, Horvath, Nakamura; Ljubicic

Rapid: Hedl - Koscelnik, Sollbauer, Querfeld, Auer; Kerschbaum, Pejic; Grüll, Oswald, Zimmermann; Kriwak

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at