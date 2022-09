In der 2. Runde des UNIQUA ÖFB-Cup traf der SK Puntigamer Sturm Graz auf den SV Austria Salzburg. Und dabei waren die Grazer die klar dominierende Mannschaft. Bei etwas mehr Nachdruck wäre der Sieg noch um einiges höher ausgefallen. Die Salzburger Austria, zuletzt 11xunbesiegt, verwertete eine der spärlichen Chancen zum 2:1. Das Sturm aber sieben Minuten später wieder zu korrigieren wusste.

Manprit Sarkaria erzielte das 1:0 und 3:1 für Sturm Graz, beim zweiten Tor war er mit der Vorarbeit zur Stelle.

Mit dem 1:0 hat Sturm alles unter Kontrolle

Gegen den Salzburger Traditionsverein, der ungeschlagen die Regionalliga Salzburg anführt, ist der Gastgeber Sturm Graz der unangefochtene Favorit. 10.180 Zuseher wollten sich dieses ungleiche Duell nicht entgehen lassen, rund 1.300 davon gehen als Gästetickets an Salzburg. Vom Start weg kommt es zum erwartet intensiv geführten Spiel. Salzburg versteckt sich nicht, die Schaider-Truppe hat vor bei diesem Cupfight Akzente zu setzen.

Was soweit auch gelingt, Sturm kann sich anfangs keine entscheidenden Vorteile erarbeiten. 12. Minute: Fonjga mit dem fürchterlichen Fehlpass, Horvat bedient Sarkaria, der aus der ersten Torchance gleich den ersten Treffer markiert. Zwei Minuten später beinahe schon das 2:0, aber Keeper Kalman kann einen Emegha-Kopfball entschärfen.

Jetzt sind die Grazer voll im Spiel, die Austria hat nun in der Defensive Schwerarbeit zu verrichten. 26. Minute: Torhüter Kalman serviert Sarkaria das Spielgerät, der dann nur knapp am zweiten Tor vorbeischrammt. 30. Minute: Sarkaria mit dem Zuspiel, das dann der Salzburger Hausberger ins eigene Tor zum 2:0 befördert. Sturm kann die Intensität weiter hochhalten - 2:0 lautet auch der Halbzeitstand.

Mit dem 2:1 kommt kurzfristig Spannung auf

Torschuss der Salzburger gibt es noch keinen zu verzeichnen. Was dann doch dafür spricht, dass die Partie eigentlich soweit zu Gunsten des Vizemeisters entschieden ist. 48. Minute: Prass setzt sich durch und hat das 3:0 am Fuß, das ihm aber nicht gelingen will. Die Salzburger sind nach wie vor im Hintertreffen, nach vorne, wie schon im ersten Abschnitt, stagniert das Spiel vollends.

54. Minute: Ljubic bedient Prass, dem sein Treffer einfach nicht gelingen will. 57. Minute: Einen Schnegg-Kopfball kann Schlussmann Kalman mit Hilfe der Torumrandung entschärfen. Die Violetten stehen weiterhin auf verlorenen Posten. 61. Minute: Erster Salzburger Torschuss, Sorda versucht es mit einem Freistoßball aus 17 Metern. Aber das spielbestimmende Team sind die Ilzer-Schützlinge. Der dritte Treffer scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Aber Marinko Sorda sollte in der 72. Minute unerwartet das 2:1-Anschlusstor gelingen.

Plötzlich ist wieder Spannung im Spiel gegeben. 79. Minute: Der eingewechselte Fuseini wird im Strafraum gelegt - Sarkaria verwertet den Elfmeter souverän zum 3:1. Jetzt sind die Würfel endgültig gefallen, Hierländer knallt das Leder noch an die Stange (82.). Sturm Graz steht im UNIQA ÖFB-Cup-Achtelfinale. Die 3. Cuprunde geht vom 18. bis 20. Oktober über die Bühne. Die Auslosung dafür erfolgt am 4. September in der Sendung "Sport am Sonntag".

SK STURM GRAZ - SV AUSTRIA SALZBURG 3:1 (2:0)

Mittwoch, 31. August, 18:00 Uhr, Merkur Arena, 10.180 Zuseher, SR: Harald Lechner

SK Sturm Graz: Schützenauer, Wüthrich (63. Oroz), Gazibegovic (74. Hierländer), Schnegg, Affengruber, Prass, Demaku, Horvat (46. Gorenc-Stankovic), Ljubic, Sarkaria (83. Lang), Emegha (74. Fuseini)

Austria Salzburg: Kalman, Theiner, Zia, Fonjga (83. Rahmanovic), Sorda (79. Seiler), Krainz, Sandmayr, Hausberger, Schiedermeier (55. Schwaighofer), Zottl (55. Boricic), Hödl (83. Kogler)

Torfolge: 1:0 (12. Sarkaria), 2:0 (30. Hausberger/ET), 2:1 (72. Sorda), 3:1 (79. Sarkaria/Elfer)

Gelbe Karten: Krainz, Theiner (Salzburg)

Live Ticker: SK Sturm Graz gg. SV Austria Salzburg

Fotocredit: Richard Purgstaller