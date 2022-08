Nächsten Dienstag in der UEFA Champions League gegen den italienischen Meister AC Mailand, heute in Runde 2 im UNIQA-ÖFB-Cup gegen Drittligist Union Gurten: Kontrastprogramm für den FC Red Bull Salzburg, bei dem Chefcoach Matthias Jaissle rotierte und 7 Neue gegenüber dem 6:0-BL-Kantersieg bei Aufsteiger Austria Lustenau brachte. Und die neuformierte Elf brauchte gegen einen kompakten Gurtener Gegner vor begeisternden 3900 Besuchern eine lange Anlaufzeit, ehe ein Eigentor und erst in der Nachspielzeit in Hz. 1 den Bann brach. Kameri und Junior Adamu besorgten den verdienten 3:0-Endstand.

Zwei ÖFB-Teamspieler - hier Wöber & Seiwald - stehen bzw. hinter sich gelassen: der Drittligist aus dem Innviertel hielt mutig & frech dagegen.

45 Minuten hielt Drittligist die Null gegen den Champions League-Starter

Der favorisierte Double-Sieger aus Salzburg hatte zwar keine lange Anfahrt nach Ried, brauchte jedoch mit seiner neuformierten Startelf eine lange Anlaufzeit im Spiel gegen den Underdog. Die Jaissle-Elf gab zwa von Beginn an den Takt vor und ließ das Spielgeschehen auch überwiegend in der Gurtener Hälfte stattfinden. Doch die Innviertler, in der Regionalliga Mitte nach sechs Runden noch sieglos (4 Remis, 2 Niederlage), verteidigten kompakt und wehrten sich mit Geschick und auch Glück.

Letzteres hatten die Innviertler besonders in der 25. Minute, als Rechtsverteidiger Amar Dedic excellent halbrechts im Sechzehner frei gespielt wurde und das Spielgerät unter das Gebälk hämmerte, von wo die Kugel klar vor der Torlinie zurück prallte.

Führungstor für Union Gurten aberkannt

Die Torlatte vibrierte noch als es laut wurde auf den Rängen, weil der Regionalligist erstmals ambitioniert im "Bullen-Revier" auftauchte. Einen Freistoßball zirkelte Zirnitzer von halblinks diagonal in den Salzburger Sechzehner, wo der 30-jährige Mittelstürmer Fabian Wimmleitner unweit von der rechten Stange zwar an den Kopfball kam, diesen jedoch eher suboptimal neben das Gäste-Gehäuse setzte (35.).

Dann prasselte sogar Torjubel für die Gurtener durch die josko Arena als wiederum nach einem Freistoß von Sebastian Zirnitzer der Adressat jedoch knapp zu weit hinter der Salzburger Abwehr war - Abseits (38.)

Viel Kopfsache im Duell "David gegen Goliath". Doch Regionalligist Union Gurten hielt die Köpfe hin und dagegen - am Ende ein 3:0-Arbeitssieg für den FC Red Bull Salzburg.

2 Aluminiumtreffer vom Serienmeister, ehe Schütz ungewollt half

Auf der Gegenseite kam Maximilian Wöber ebenfalls nach einer Freistoßhereingabe, diagonal von Nicolas Seiwald von halbrechts, zum lang gezogenen Kopfball - die Kugel klatschte an die rechte Stange (44.), ehe Benjamin Šeško aussichtsreich den Abstauber verpasste. Wenn´s selbst nicht klappt, hilft der Gegner...! Bitter für Gurten und auch noch zu einem psychologisch besonders ungünstigen Zeitpunkt fabrizierte Innenverteidiger Fabrian Schütz in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit ein Eigentor. Langer diagonaler Flugball von ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber an den Sechzehner und dann ließ Schütz mit seinem Kopfball zurück, den kein gegnerischer Stürmer hätte besser setzen können, Keeper Wimmer.

Nach dem Seitenwechsel zeigte dann der nächste Rote Bullen-Rohdiamant sein großes Talent: der 18-jährige U18-ÖFB-Teamspieler nahm ein flaches Zuspiel von Nicolas Seiwald auf, schaute halblinks am Sechzehner auf und nahm Maß - präziser 18-Meterschuss, hochwertig mit dem rechten Innenrist ins lange Eck - 0:2 (65.). Wenig später Dijon Kameri als Assistgeber, legte nach einem prima Umschaltspiel und in Überzahl am gegnerischen Sechzehner quer auf den eingewechselten Noah Okafor, der jedoch halblinks im Sechzehner zu überhastet abschloss - drüber (69.).

Madritsch-Mannen wiederholt an Ehrentor dran

Im Gegenzug dann fast ein Aufreger und Gurten beinahe mit dem Anschlusstreffer: Nach Cornerball von links durch Standardspezialist Sebastian Zirnitzer kam an der 2. Stange Dominic Bauer aus spitzem Winkel zum Abschluss - knapp über die Querlatte (70.).

Dann zog in der Schlussphase Noah Okafor über links auf und davon, legte quer für den ebenfalls eingewechselten Junior Adamu, der mühelos im Sechzehnerzentrum zum 0:3-Endstand vollendete (83.).

Was für die Galerie und mit hohem Unterhaltunswert lieferte dann noch ein Gurtner: Lukas Schlosser. Der 22-jährige Neuzugang von der SV Ried zog noch hinter der Mittellinie in der eigenen Hälfte (!) frech ab und hätte mit seinem gut und gerne 40-Meter-Schussball beinahe den weit vor seinem Tor postierten Nico Mantl überrascht - drüber (85.). Der Regionalligst hatte sich längst ein Tor (in des Gegners Netz...) verdient, doch nachdem die Salzburger wieder Mal nach einer Freistoßhereingabe von Sebastian Zirnitzer nicht sattelfest wirkten, verfehlte ein Kopfball von Kapitän Thomas Reiter knapp das Tor (90.).

Historischer, stolzer Abend für Goalie Wimmer & Co.

Somit blieb es beim verdienten, glanzlosen 3:0-Sieg des Serienmeisters und -Cupsiegers aus Salzburg (gleiches Resultat wie in Runde 1 beim SV Fügen). Die Gurtener um Coach Peter Madritsch können dennoch erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Für die Union um den starken Schlussmann Felix Wimmer ein Erlebnis-Spiel und -Abend!

UNIQA ÖFB-Cup 2. Runde

Dienstag, 30. August 2022, 20:30 Uhr, josko Arena in Ried, Z: 3900, SR: Oliver Fluch

Union Raiffeisen Gurten - FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

Union Gurten (4-3-2-1): Wimmer - Zirnitzer, T. Reiter (K), Schütz, Schnaitter (81. Öhlböck) - Bauer (71. Kienberger), Schott, Horner - Wirth (71. Moser), Kreuzer (79. Schlosser) - Wimmleitner. Trainer: Peter Madritsch.

FC Red Bull Salzburg (4-3-3): Mantl - Dedic (86. Baidoo), Bernardo, Wöber, Ulmer (K) - Diambou (46. Sucic), Diarra (62. Gourna-Douath), N. Seiwald - Sesko (62. Junior Adamu), Kameri, Simic (46. Okafor). Trainer: Matthias Jaissle.

Torfolge: 0:1 (45.+1) Eigentor Schütz, 0:2 (65.) Kameri, 0:3 (84.) Junior Adamu.

Gelbe Karten: Horner (Foulspiel, 40.), Schnaitter (Foulspiel, 43.) / Diarra (Foulspiel, 51.), Dedic (Unsportlichkeit, 68.), Gourna-Douath (Foulspiel, 87.) / Co Alexander Hauser (SR-Kritik, 37.)

