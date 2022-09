Der FK Austria Wien gab sich in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cup gegen Regionalligist ASV Siegendorf keine Blöße. Mit einem ungefährdeten 5:0-Sieg auf der Hohen Warte ziehen die Veilchen ins Achtelfinale ein. Doppeltorschütze Gruber, Tabakovic, Fitz und der eingewechselte Jukic erzielten die Tore.

Frühe Führung für die Favoriten

Die Hoffnung auf eine Cupsensation war in der Naturarena Hohe Warte bereits früh verpufft. In der sechsten Spielminute brachte Andreas Gruber die Veilchen in Führung. Über rechts spielte sich der haushohe Favorit aus Favoriten in die Gefahrenzone, Gruber vollendete mühelos zum 0:1.

Und es waren auch in weiterer Folge die Austrianer, die das Spiel machten. Einen guten Kopfball konnte Siegendorf-Goalie Sebastian Gessl aber entschärfen (15.), auch einen Schuss von Matthias Braunöder entschärfte der Schlussmann stark (22.).

Siegendorf präsentierte sich aber keineswegs schlecht, versuchte mutig, nach vorne zu spielen. Zu oft aber scheiterte es am berühmten „letzten Pass“, der nicht ankommen wollte. Stattdessen legte die Austria nach: Wieder war es Gruber, der nach einer Hereingabe zur Stelle war (28.), nur zwei Minuten später verhinderte Gessl seinen Hattrick. Nach einer halben Stunde erhöhte stattdessen Haris Tabakovic auf 0:3, nach einer Flanke von Rechts war der Stürmer zur Stelle. Noch vor der Pause machten die Gäste noch Tor Nummer vier, Dominik Fitz trug sich in die Torschützenliste ein (39.).

Locker in die nächste Runde

Beide Teams wechselten zur Pause, Siegendorf gleich drei Mal, bei der Austria kamen Martins und Jukic neu ins Spiel, bereits vor der Pause ersetzte Teigl Doppeltorschütze Andreas Gruber, der vorsichtshalber aus dem Spiel genommen wurde.

Und auch nach der Pause hatte die Austria Chancen en Masse. Siegendorf-Torhüter Gessl klärte in Minute 54, in der 57. Minute knallte der Ball nur an den Pfosten. Doch auch Siegendorf kam gefährlich vor’s Tor: Bei einem Abschluss von Eleoenai Tompte war aber Früchtl zur Stelle (68.). Aleksandar Jukic machte nach Vorarbeit von Tabakovic dann noch das 0:5 (78.), der Ball landete zudem noch an der Latte (84.).

Mit einem souveränen 5:0-Sieg gegen Regionalligist Siegendorf steht der FK Austria Wien verdient im Achtelfinale des ÖFB Cups.

UNIQA ÖFB Cup, 2. Runde

ASV Siegendorf - FK Austria Wien 0:5 (0:4)

Wien, Naturarena Hohe Warte; 2107 Zuschauer; SR Alexander Lechner

Tore: 0:1 Andreas Gruber (6.), 0:2 Andreas Gruber (28.), 0:3 Haris Tabakovic (30.), 0:4 Dominik Fitz (39.), 0:5 Aleksandar Jukic (78.)

Siegendorf: Gessl - Konios (46. Jani), Pester, N. Lehner, Zeco (46. Dostal), Nemec, Martinov, Matallana (46. Alozie), B. Lehner, Secco (52. Frithum), Tompte (70. Aliloski)

Austria Wien: Früchtl - Galvao, Keles, Holland, Gruber (43. Teigl), Braunöder (61. Fischer), Tabakovic (79. Vucic), Ranftl (46. Martins), Fitz (46. Jukic), Kreiker, Koumetio

Zum Live-Ticker: ASV Siegendorf - FK Austria Wien

Fotocredit: Josef Parak