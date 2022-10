Zwischen den beiden Champions League Spielen musste der FC Red Bull Salzburg in der 11. Runde der Admiral Bundesliga auswärts ins Ländle zum SCR Altach reisen. Bei rutschigem Untergrund und regnerischem Wetter setzte sich der Serienmeister aus der Mozartstadt mit einem knappen 2:3 Auswärtssieg durch.

Aufregung um Nuhiu Treffer und Elfmeteralarm

Altachs erster nennenswerter Angriff war gleich mit Aufregung behaftet. Jurec setzte mit einem Stanglpass, Nuhiu in Szene, dessen Abschluss von Köhn nicht entscheidend pariert werden konnte. Piatkowski klärt den Ball auf der Linie, die Frage stellte sich, ob der Ball aber hinter der Linie war. (19.) Die Bilderszenen sprachen sehr für ein Tor, da es in der Admiral Bundesliga keine Torlinientechnik gibt, musste sich der VAR einschalten, der gab keinen Treffer, Bitter für Altach.

Ein paar Minuten später - Aufregung auf der anderen Seite. Bei einem Duell im Strafraum der Heimischen zwischen Jurec und Koita, gab es einen klaren Kontakt am Salzburger Stürmer (26.). Fälschlicherweise intervenierte der Unparteiische nicht und ließ weiterlaufen, jetzt waren beide Mannschaften quitt. Viel passierte daraufhin nicht mehr und so ging es zurück in die Kabinen.

Jede Menge Tore in der zweiten Halbzeit

In Minute 52 dann der Führungstreffer für die Salzburger. Die Altacher waren unaufmerksam, ließen in der eigenen Box zu viele Räume, konnten den Schuss von Simic noch abwehren, der Nachschuss von Wöber wurde noch von Zwischenbrugger abgefälscht, sodass Casali machtlos war. Altach fand aber schnell eine Antwort, nachdem zuvor Nuhiu noch einen Ball verstolperte, gelang der Klose-Elf der Ausgleich. Amankwah schickte auf der linken Seite Tibidi im richtigen Moment in die Gasse, letztgenannter übernahm das Spielgerät mit feiner Ballmitnahme und schloss mit dem zweiten Kontakt ins lange Eck ab. Postwendend der erneute Führungstreffer für die Roten Bullen. Van der Brempts Flanke in den Sechzehner wurde von Adamu mit dem Kopf leicht weitergescherzelt. Koita musste die Kugel nur noch einschieben.

Die Salzburger hatten daraufhin einmal das Spiel im Griff und konnten sich besser auf die zerfahrenen Verhältnisse im Ländle einstellen. Ein hohes Vorchecking brachte dann den zwei Tore Vorsprung ein. Wöber wurde nach der erfolgreichen Balleroberung dann zu viel Zeit gelassen, seine zielgenaue Flanke fand Adamu, der vorerst an Casali scheiterte, den Ball aber nochmals serviert bekam und dann einschob.

Man of the Match und heutiger Captain der Roten Bullen, Maximillian Wöber r.i. Bild meldete sich nach überstandener Verletzungspause mit einem Tor und einem Assist zurück.

Die Altacher ließen sich aber weiter nicht unterkriegen und kamen wie soll es anders sein durch einen Kopfball Nuhius, der bereits seinen sechsten Ligatreffer erzielte, noch einmal heran. Die Salzburger waren aber einen Treffer näher, Sesko traf allerdings nur die Stange, als er frontal auf Casali zulief.

Zusammenfassend, war die Partie spielerisch nicht sehr hochklassig, Altach hätte sich mit etwas Glück durchaus einen Punkt erspielen können. Salzburg holte nach zwei Unentschieden im Ligabetrieb endlich wieder einen Sieg, wenndoch hart erkämpft. Weiter geht es für die Mozartstäder bereits nächste Woche Dienstag in der Champions League auswärts in Zagreb. Die Altacher können auf der gezeigten Leistung aufbauen und werden beim nächsten Heimspiel nächste Woche Hartberg fordern.

Eine richtig gute Leistung wird heute leider nicht belohnt. 😕#ALTRBS pic.twitter.com/60IkeVjA2h — SCR Altach (@SCRAltach) October 8, 2022

SC Cashpoint Rheindorf Altach - FC Red Bull Salzburg 2:3 (0:0)

Samstag, 08.Oktober 2022, 17:00 Uhr, Cashpoint Arena, Altach, SR: Walter Altmann

SCR Altach (5-4-1): Casali - Jurec (69. Bukta), Strauss, Zwischenbrugger, Edokpolor, Jäger - Bischof (69. Tartarotti), Amankwah, Nimaga (96. Abidajanovic), Tibidi - Nuhiu. Trainer: Miroslav Klose

FC Red Bull Salzburg (4-3-1-2):Köhn - Van der Brempt, Piatkowski, Bernardo, Wöber - Diarra, Gourna Douath (61. Sucic), Kjaergaard (46. Diambou)- Koita - Simic, Adamu (80. Sesko) Trainer: Matthias Jaissle

Torfolge: 0:1 Wöber (52.), 1:1 Tibidi (57.), 1:2 Koita (59.), 1:3 Adamu (72.), 2:3 Nuhiu (78.)

Gelbe Karten: Gourna Douath (27.), Simic (42.), Zwischenbrugger (81.), Jäger (83.), Diarra (86.), Sucic (96.)

