Meister kontra Vizemeister! Erster vs. Zweiter! Gipfeltreffen! In Rd. 13 der ADMIRAL Bundesliga trafen in der mit rd. 17.000 Besuchern ausverkauften Red Bull Arena in Wals-Siezenheim die beiden BL-Top-Teams aufeinander mit Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und dem nur zwei Zähler dahinter lauernden Zweiten SK Puntigamer Sturm Graz. Ein Geduld-Spiel, absolut auf Augenhöhe und intensiv, jedoch auch lange Zeit höhepunktarm - beide neutralisierten sich weitestgehend. Nach zwei Heim-Remis in Folge hatten sich die Roten Bullen auch diesmal mit einem Unentschieden (0:0) zu begnügen. Hektik noch in der Nachspielzeit!

Kam kurzfristig per "Kaltstart" zu seiner BL-Startelf-Premiere: Der 18-jährige Ghanaer Lawrence Agyekum, hier "lästig" attackiert von Sturm-Spieler Tomi Horvat.

Sučić beim Warmup verletzt - Startelf-Debüt für Agyekum

Zum erneuten Mal in dieser Saison verletzte sich ein Salzburg-Spieler beim Aufwärmen, sodass Chefcoach Matthias Jaissle kurzfristig zu reagieren hatte und für den 20-jährigen Luka Sučić (Adduktoren, ev. auch eine Vorsichtmaßnahem für Dienstag in der CL) den 18-jährigen Lawrence Agyekum brachte. Der 1,74 Meter große Ghanaer von Kooperationspartner FC Liefering kam somit zu seinem Bundesliga-Startelf-Debüt, nachdem der zentrale Mittelfeldspieler beim Auswärtsspiel in Altach eingewechselt worden war.

Während das Match - wie vor 7 Monaten in der Red Bull Arena - zum Geduldspiel mutierte. Der Respekt beiderseits groß und offensichtlich, sodass sich beide Top-Teams erstmal taxierten. Beide wohl auch vor ihren bevorstehenden zwei internationalen "Wochen der Wahrheit" im Europacup etwas kräftehaushaltend agierend. Die Highlight-Heimspiele vom FC Salzburg in der Champions League gegen den FC Chelsea (Dienstag, ab 18:45 Uhr) und Sturm Graz in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam (Donnerstag, 21 Uhr) haben halt - auch finanziell - einen enorm hohen Stellenwert für Österreichs Meister & Vizemeister.

Keeper Köhn bei Gazibegović -Freistoß im Eck

So dauerte es bis Mitte der 1. Halbzeit in der bis dato höhepunktarmen Partie bis zu einem nennenswerten Torschuss. Aus einem ruhenden Ball: ein ambitionierter Freistoß von Rechtsverteidiger Gazibegović, doch Keeper Köhn tauchte ins Eck ab und parierte (33.). Aus dem Spiel heraus ging ansonsten wenig, weil beide Teams wenig Räume anboten und defensiv diszipliniert sowie kompakt standen. Torchancen blieben Mangelware und somit ging es wie beim letzten Duell an gleicher Wirkungsstätte wieder mit einem 0:0 in die Pause.

Intensives Duell zwischen Salzburg-Stürmer Noah Okafor (re.) und dem Grazer Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegović, der nach dem Seitenwechsel Glück hatte, als der gebürtige Salzburger und bosnische Nationalspieler den Schweizer Torjäger links an der Strafraumgrenze (außerhalb!) klar foulte, was der Referee jedoch übersah.

Köhns großartiger Reflex gegen Horvat - Abseitstor Adamu

Nach Wiederbeginn dann die bis dato Toptorchance der Partie nach einem sehenswerten Sturm-Spielzug. Ausgehend über die linke Seite mit Dante, Prass und Bøving, der sich am Flügel durchsetzte und kurz vor der Grundlinie flach mit Übersicht Horvat bedienet, dessen Direkabnahme aus 10 Metern Keeper Köhn zu einer Glanztat brachte (57.). Wenig später war der Ball auf der Gegenseite im Netz durch Junior Adamu, doch Assistgeber Noah Okafor zuvor klar im Abseits (60.).

Mittlerweile lag ein Tor "in der Luft" und wäre von dort aus auch beinahe gefallen. Nach Cornerball von rechts durch Kjaergaard kam Strahinja Pavlović zum Kopfball, die Kugel strich nur knapp über das Gäste-Gehäuse (70.). Der 21-jährige Serbe - legitimer Nachfolger von "Mentalitäts-Monster" Rasmus Kristensen bei den Salzburgern - eben noch fast als Torschütze, postwendend als Tor-Verhinderer.

Heroische Rettungstat vom serbischen "Mentalitäs-Monster", der später gelb-rot sah

Mit einem Flugball von der linken Seite aus der eigenen Hälfte (!) hebelte Sturm dann die hoch stehende Salzburger Hintermannschaft aus, lief Bøving allein auf Keeper Köhn zu, umspielte diesen, ehe Pavlovic herbei eilte und mit einem Top-Tackling von hinten in höchster Not das 0:1 verhinderte (72.). Wenig später auf der Gegenseite kam Junior Adamu nach einer feinen, lang gezogenen Linksflanke von Maximilian Wöber zum Kopfball...der - bei etwas Rückenlage - drüber flog (79.).

Das Plus an derartigen Top-Chancen besass jedoch weiterhin die Ilzer-Elf. Co-Produktion zweier eingewechselter Spieler, Schnegg setzte sich über die linke Außenbahn durch, passte flach nach innen, wo Ajeti per Direktabnahme nur knapp links vorbeischoss (84.). Die Grazer blieben dran. Die Salzburger mit zu kurzer Abwehr, Nachschuss aus dem Rückraum von Sturm-Kapitän Stefan Hierländer, doch verzogen und klar rechts am Gastgeber-Gehäuse vorbei (86.).

Doch dann urplötzlich auch die Jaissle-Elf mit der Führungschance...die Grazer klärten nicht entscheidend, Junior Adamu schnappte sich die Kugel und zog in Bedrängnis aus zentraler Position vom 16-er ab - Schlussmann Siebenhandl parierte (89.).

Erst fast Torschütze, dann Retter in höchster Not, um am Ende zur tragischen Figur zu werden mit der Ampel-Karte in der Nachspielzeit: Salzburgs Strahinja Pavlovic, der ein starkes Spiel machte.

Große Aufregung dann in der Nachspielzeit. Der wieder Mal aufgerückte Innenverteidiger Pavlovic kam gegen Fuseini links im Grazer 16-er zu Fall und erhielt wegen einer vermeintlichen "Schwalbe" die Ampelkarte. Harte Entscheidung von Referee Stefan Ebner - RBS-Coach Matthias Jaissle echauffiert, sah ebenso gelb wie Maurits Kjaergaard. Die Wogen schlugen nun final hoch...ging es nach dem Abpfiff noch hitzig her...Okafor kaum zu bremsen. Hektik pur noch!

Das war nichts für schwache Nerven! Wir spielen einen ganz starken zweiten Durchgang, können aus vier aussichtsreichen Möglichkeiten jedoch kein Kapital schlagen. So bleibt es bei der Punkteteilung! ✖️ #sturmgraz #AdmiralBL #RBSSTU

RBS 0:0 STU | ⏱️ 90+3' pic.twitter.com/38iWvsAeaU — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 22, 2022

ADMIRAL Bundesliga, 13. Runde

Samstag, 22. Oktober 2022, 17 Uhr, Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, Z: ca. 17.000 (ausverkauft), SR: Stefan Ebner (36 Jahre, Braunau/OÖ).

FC Red Bull Salzburg - SK Puntigamer Sturm Graz 0:0

FC Red Bull Salzburg (4-4-2, mit Raute im Mittelfeld): Köhn - Dedic, Solet (46. Piatkowski), Pavlovic, Wöber (K) - N. Seiwald, Gourna-Douath, Agyekum (81. Šimić), Kjaergaard - Okafor (65. Šeško), Junior Adamu. Trainer: Matthias Jaissle.

SK Puntigamer Sturm Graz (4-4-2, mit Raute im Mittelfeld): Siebenhandl - Gazibegović, Affengruber, Wüthrich, Dante (68. Schnegg) - Hierländer (K), Gorenc-Stankovic, T. Horvat (68. Kiteishvili), Prass - Emegha (61. Ajeti), Bøving (84. Fuseini). Trainer: Christian Ilzer.

Gelbe Karten: Agyekum (27., Foulspiel), Pavlovic (58., Foulspiel), Kjaergaard (90.+3), Trainer Jaissle (90.+3) / Gazibegovic (78., Foulspiel), Affengruber (80., Foulspiel), Gorenc-Stankovic (82., Foulspiel).

Gelb-Rot: Pavlovic (58., Foulspiel, 90.+4 Unsportlichkeit

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty