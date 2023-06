Fixabsteiger kontra Europacup-Kandidat. Duell der Gegensätze in der letzten und 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen Schlusslicht SV Guntamatic Ried und dem Führenden der Qualigruppe, RZ Pellets WAC. Die Innviertler wollten sich in Würde aus dem Fußball-Oberhaus verabschieden, den 1. Heimsieg in 2023 und seit 7 1/2-Monaten feiern und dafür sah es auch nach der 1:0-Führung durch Christoph Lang lange gut aus. Doch dann schlug WAC-Toptorjäger Tai Baribo mit Beginn der Schlussviertelstunde und per Doppelschlag zum 2:1 Sieg der Kärntner, dem 9. Dreier der Wölfe in der Fremde, zu.

Prima Schusstechnik bei Christoph Lang, der per rechtem Innenrist auch den an ihm verursachten Foulelfmeter sicher verwandelte, während sich WAC-Keeper Hendrik Bonmann in die andere Ecke warf. Der 21-jährige Rieder Offensivakteur ist bis Saisonende vom SK Sturm Graz ausgeliehen und kehrt zu den Steirern zurück. Sein Führungstreffer sollte jedoch nicht reichen, um nach 7 1/2-Monaten mal wieder einen Heimsieg zu landen.

"Glückspilz" Christoph Lang

"Abgesang" also aus der ADMIRAL Bundesliga für die SV Guntamatic Ried, bei der vieles in dieser Saison zusammenkam, was zum 3. Abstieg der BL-Historie führte. Es war die Woche des "Wunden leckens" bei den Wikingern. Und beim Abschiedsspiel aus Liga 1 hatte auch der Salzburger Schiedsrichter Florian Jäger ein Einsehen und entschied sich bei einem überharten Einsteigen von Christoph Lang gegen Thierno Ballo (der SK Sturm-Leihspieler der Rieder kam gegen den WAC-Offensivakteur im Mittelfeld zu spät und stieg ihm auf den Fuß) unter Zuhilfe-Nahme des VAR eher für den "humanen Strafvollzug". Somit blieb den Innviertlern früh in der Partie der 10. Ausschluss in dieser Saison (4x Rot, 5x GR) und somit die nominelle Unterzahl erspart

Mit "11-gegen-11" hatten die Senft-Schützlinge den besseren Auftakt gegen gegenüber der Vorwoche auf 4 Positionen veränderte Wolfsberger. So blieb Unterschiedsspieler Maurice Malone zunächst auf der Bank und sah wie Diomandé die erste "Duftmarke" der Partie setzte. Nach feinem Spielzug über die rechte Seite verfehlte der Endabnehmer links im 16er mit seinem Schussball knapp links das Gäste-Gehäuse (7.).

Die Rieder blieben dran: Christoph Lang ließ die Kugel durch auf Leo Mikic, dessen Flanke von rechts nach innen kam auf den völlig freistehenden Diego Madritsch. Doch WAC-Tormann Bonmann (8x in dieser Saison ohne Gegentor, davon 4x in den vergangenen 5 Partien) pariert den Schuss des SVR-Youngster, ehe hernach Ungar links das das Tor verfehlte (10.).

Der WAC mit langer Anlaufzeit, ehe es erstmals gefährlich wurde vor dem SVR-Tor - über Umwege kam Tai Baribo zum Abschluss, doch der Volleyschuss des Israeli verfehlte knapp das Tor von Goalie Sahin-Radlinger (19.). Der 30-jährige Rieder brauchte auch weiterhin zunächst nicht eingreifen, da die Direktabnahme mit der Spitze von Ballo, nach Jasic-Zuspiel, über dem Kasten landete (30.).

Absoluter Aktivposten, besonders vor der Pause, beim WAC: Der 20-jährige Mittelfeldspieler Nikolas Veratschnig.

WAC kam auf - 3 Top-Torchancen im Minutentakt

Der dann allerdings auch Glück hatte, denn nach einem Solo vom Villacher Veratschnig landete der satte Schussball des 20-Jährigen an der linken Stange (36.). Wenig später kam Adis Jasic völlig blank zum Kopfball kam, doch setzte diesen links neben das Tor (37.). Dann wieder der starke Veratschnig, der über rechts die Innviertler Hintermannschaft "austanzte" und mit einer Maßflanke Thierno Ballo "servierte", der jedoch an der hinteren Stange erst ein "Luftloch trat" und dann war Endstation bei SVR-Schlussmann Sahin-Radlinger (38.).

Inzwischen hatte sich eine muntere, unterhaltsame Partie entwickelte, in der die Rieder nach ihrer "Auszeit" in der Phase vor der Pause wieder aktiver wurden. Und Diomandé einen (zentralen) Schussball aus großer Distanz raus holte, der dem deutschen Keeper Bonmann fast die Fäuste wegriss (41.).

Und dann hatte Christoph Lang mal wieder Glück beim jungen Referee Florian Jäger, der aus Wals-Siezenheim kommend keine lange Anreise nach Ried hatte. Wir erinnern uns, erst wurde sein grobes Foulspiel "nur" mit gelb geahndet und dann bekam Lang auch noch nach einer Kollision mit WAC-Innenverteidiger Simon Piesinger - mit etwas Verzögerung - einen Elfmeter, den der Referee offensichtlich zuerst nicht geben wollte. Christoph Lang wollte definitiv den Ball und traf vom Punkt sicher ins linke Eck zu seinem 3. Saisontor für die SV Ried. 1:0-Pausenstand.

Schmid nahm Vierfach-Wechsel vor

Worauf WAC-Cheftrainer Manfred Schmid sichtlich bedient schien und mit dem 2. Abschnitt gleich einen Vierfach-Wechsel vornahm und u.a. auch den 20-jährigen Bundesliga-Debütanten Pascal Müller wieder raus. Doch neue Impulse & Akzente vermochten die Wölfe durch den "Quartett-Wechsel" zunächst nicht zu setzen, der "Rieder Riegel" ließ bis zur Schlussviertelstunde wenig zu.

Während SVR-Coach Maximilian Senft nach einer Spielstunde Ben-Travis Wörndl zu seiner BL-Premiere kommen ließ. Der 20-Jährige, der aus der Jugend vom SV Grödig, 1860 München und SpVgg Unterhaching stammt, war kaum im Spiel, um eine Doppel-Torchance vom ebenfalls eingewechselten Seifedin Chabbi zu sehen. Zuerst ließ der 29-jährige Vorarlberger eine Freistoßhereingabe ungenutzt (68.), ehe der SVR-Mittelstürmer freistehend vor Bonmann dem WAC-Keeper den Ball in die Arme schoss (69.).

Doppelschlag von Tai Baribo sorgte für Wende

Was - wie so oft in dieser Saison - für die Rieder gnadenlos gestraft wurde. Erst konnte ein Linksschuss-Ball von Maurice Malone noch abgeblockt werden, ehe die Gastgeber den Überblick im 16-er verloren, was Tai Baribo eiskalt ausnutzte und per - auch noch abgefälschten - Schussball - den Ausgleich und seinen 15. Saisontreffer erzielte (74.). Malone wenig später beinahe mit der Gästeführung, doch SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger parierte den linken Drehschuss (75.), ehe Tai Baribo wieder zur Stelle war und per Doppelpack somit die Wende besorgt hatte (80.).

Die Rieder bäumten sich nochmal auf gegen die drohende 8. Heim-Niederlage dieser BL-Saison. Doch Wießmeier, der mal wieder in der Startelf ran durfte, verfehlte das Gäste-Gehäuse (82.).

Gesamt ein Spiegelbild der Saison bei den Innviertlern: das Manko beim Torabschluss. Anders der WAC dank Tor-Effizienz durch Tai Baribo.

WAC Montag daheim gegen Austria Lustenau

Im Halbfinale des BL-EC-Playoff hat der WAC somit als Quali-Gruppenerster kommenden Montag (19 Uhr) Heimrecht und empfängt in der Lavanttal-Arena Aufsteiger SC Austria Lustenau, der den TSV Hartberg mit 5:1 (3:0-Pausenstand!) "abfertigte".

32. und letzte Runde ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde Quali-Gruppe

SV Guntamatic Ried vs. RZ Pellets WAC 1:2 (1:0)

Freitag, 2. Juni 2023, 19:30 Uhr, josko-Arena, Z: 2.630, SR: Florian Jäger/Wals-Siezenheim

SV Ried (3-4-3): Sahin-Radlinger (K) - Ungar, Lackner, Turi - Wießmeier, Madritsch (46. Stošić), Jurišić, Pomer (62. Weberbauer) - C. Lang (83. Wiesinger), Mikic (46. Chabbi), Diomandé (62. Wörndl). Trainer: Maximilian Senft.

WAC (3-4-3): Bonmann - Oermann, Piesinger, Baumgartner - Veratschnig, Müller (46. Omic), M. Leitgeb (K, 66. Kerschbaumer), Jasic (46. Novak) -Röcher (46. Boakiye), Baribo, Ballo (46. Malone). Trainer: Manfred Schmid.

Torfolge: 1:0 C. Lang (44., Foulelfmeter), 1:1 Baribo (74.), 1:2 Baribo (80.).

Gelbe Karten: C. Lang (3., Foulspiel), Jurišić (60., Foulspiel), Stošić (69., Foulspiel)

