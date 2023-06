Alles oder Nichts am letzten Spieltag! Austria Lustenau hatte zum Abschluss der Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga die deutlich bessere Ausgangsposition, denn bereits ein Unentschieden reichte für den 2. Platz. Der TSV Hartberg hingegegen musste 3 Punkte holen, um die Chance auf das Ticket nach Europa zu wahren, ehe dann am kommenden Montag (19 Uhr) das Duell mit dem WAC im Halfbinfale um den Startplatz in der Conference-League Quali ansteht.

Austria Lustenau sorgt früh für klare Verhältnisse

Nach einem energischen Beginn der Hartberger, der aber wirkungslos blieb, kamen die Gastgeber mit Fortdauer immer besser in die Partie und gingen früh durch Fridrikas in Führung. In der 15. Minute wurde Frier 25-jährige Torjäger von Sonnleitner freigespielt und ließ Hartberg-Keeper Sallinger keine Chance. Nur fünf Minuten später schwächten sich die Gäste dann auch noch selbst - Pfeifer musste nach einer glatt Roten Karte nach einer Notbremse vom Feld.

In der 20. Minute scheiterte Diaby zwei Mal ganz knapp - Lustenau war kaum mehr zu bremsen und kam zu einer Reihe an Möglichkeiten. Die logische Konsequenz war das 2:0 nach einer halben Stunde. Nach einer Flanke von Anderson, stellte sich die TSV-Defensive nicht sehr geschickt an und Tobias Berger erhöhte mit seinem ersten Saisontreffer.

TSV Hartberg außer Rand und Band - Aufsteiger erhöhte

Die Vorarlberger konnten "Schalten und Walten" wie sie wollten. Hartberg hatte sich irgendwie aufgegeben und bekam in der 40. Minute den dritten Gegentreffer serviert. Nach einem idealen Zuspiel von Gmeiner, war erneut Fridrikas zur Stelle und drehte jubelnd nach dem 3:0 ab. Hartberg-Coach Schopp wechselte noch vor der Pause drei Mal aus - da gab es nichts mehr hinzuzufügen. Wenig später ging die Partie dann auch begleitet von viel Applaus für die Hausherren in die Kabinen.

Doch auch die Halbzeitansprache hauchte den Steiern keinen neuen Geist mehr ein - ganz im Gegenteil. Sechs Minuten waren gespielt im zweiten Spielabschnitt, als Diaby nach einem Foulelfmeter auf 4:0 für Lustenau erhöhte. Die sprichwörtliche Messe war längst gelesen. Austria Lustenau spielte, mit einem Mann mehr, nach Belieben, doch zehn Minuten vor Schluss konnten die Gäste dann doch noch für ein wenig Kosmetik sorgen. Avdijaj verkürte nach Vorarbeit von Kriwak auf 4:1.

Den Schlusspunkt setzten dann aber wieder die Hausherren. Der eingewechselte Schmid traf nach einer Freistoßflanke von Grujcic zum 5:1 Endstand. Der Aufsteiger aus Lustenau eroberte damit das Ticket für das Halbinfale in der Quali-Gruppe gegen den WAC.

Was für ein Abend, was für ein Spiel. Wir besiegen Hartberg zuhause mit 5:1 und stehen damit im Europacup-Playoff!!! 🤩



Unglaublich. Gratulation, Jungs! 👏

_________________________#ALUHTB | 5:1 | Endstand pic.twitter.com/yLzqGFiu2X — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) June 2, 2023



32. Runde ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde Quali-Gruppe

SC Austria Lustenau - TSV Hartberg 5:1 (3:0)

Freitag, 2. Juni 2023, 19:30 Uhr, Reichshofstadion Lustenau, Z: 4.500, SR: Julian Weinberger

SC Austria Lustenau: Schierl; Gmeiner, Maak (Grujcic, 60.), Hugonet, Berger (Adriel, 78.); Grabher (Rhein, 65.), Tiefenbach; Anderson (Motika, 60.), Surdanovic, Diaby; Fridrikas (Schmid, 78.). Trainer: Markus Mader.

TSV Hartberg: Sallinger; Pfeifer, Gollner (Rotter, 43.), Sonnleitner, Heil (Farkas, 43.); Diakite (Fadinger, 84.), Kainz; Avdijaj, Sangare (Klem, 60.), Frieser; Tadic (Kriwak, 43.). Trainer: Manfred Schmid.

Torfolge: 1:0 Fridrikas (15.), 2:0 Berger (32.), 3:0 Fridrikas (40.), 4:0 Diaby (52.), 4:1 Avdijaj (79.), 5:1 Schmid (86.)

Gelbe Karten: Farkas (48.), Diakite (51.) - Rote Karte: Pfeifer (20.)

Spielfilm im LIVE-TICKER

