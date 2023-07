Zum Auftakt der neuen Saison 2023/24 geht es für den LASK innerhalb von 8 Tagen zwei Mal freitags ran. In einer Woche eröffnen die Linzer die 50. ADMIRAL Bundesliga-Saison im Duell der Kultklubs gegen den SK Rapid Wien (28. Juli, 20:30 Uhr, Raiffeisen Arena, Ligaportal-Liveticker), heute gastierten die Schützlinge von Cheftrainer Thomas Sageder beim West-Regionalligisten SC Röfix Röthis in der 1. Runde des Uniqa-ÖFB-Cups und kehren mit einem ungefährdeten 6:0-Sieg im Gepäck aus Vorarlberg in die oberösterreichische Landeshauptstadt zurück. Wobei der Drittligist bereits nach 21 Minuten nurmehr zu Zehnt war.

Erzielte das erste Pflichtspieltor in der neuen Saison 2023/24 für den LASK: Marin Ljubičić.

"Let´s go West" erneut für LASK

Wie im Vorjahr gastieren die Linzer zum Saisonauftakt im Westen des Landes. Ging es im Juli 2022 in Runde 1 im Uniqa-ÖFB-Cup zum Regionalligisten SC Schwaz nach Tirol (9:1), führte die Reise diesmal noch weiter, zum Vorarlberger Eliteliga-Meister SC Röthis ins Ländle. Dem Team von Trainer Dominik Visintainer gelang mit dem Meistertitel – nach langen Jahren der Viertklassigkeit – der Sprung in die Regionalliga West. Ihr Cup-Debüt feierten die Vorarlberger im Vorjahr gegen den spätern Gewinner des Wettbewerbs, den SK Puntigamer Sturm Graz (0:6), der im Halbfinale auch den LASK (1:0 in Graz) ausschaltete.

Nach einer erfolgreichen Vorbereitungsphase, in der die Linzer bei 5 Siegen und 1 Remis in den Testspielen ungeschlagen blieben, wollten Neo-Kapitän Robert Žulj und Co. frühzeitig die Weichen zum Weiterkommen stellen. Trainer Thomas Sageder ließ sich auf keine Experimente ein und bot eine Top-Startelf auf.

Mit Alexander Schlager-Nachfolger Tobias Lawal im Tor, davor die bewährte Vierera-Abwehrkette mit den Routiniers Stojković, Ziereis, Luckeneder und Renner, den zwei "Sechsern" Michorl & Jovičić, dem Offensiv-Trio Flecker, Žulj und Koné sowie als Solo-Stürmer Marin Ljubičić. Mit dem 26-jährigen Senegalesen Moussa Koné somit nur ein Sommer-Neuzugang von Beginn an dabei.

Marin Ljubičić eröffnet Torreigen per Kopfball - Ausschluss für Röthis-Kapitän

Einem, der im vergangenen Sommer neu zum LASK kam, blieb das erste Pflichtspiel-Tor der neuen Saison vorbehalten: Marin Ljubičić. Nach einer präzisen Linksflanke war der 21-jährige Kroate am Fünfmeterraum per Kopfball zum 0:1 zur Stelle (24.). Zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber bereits nurmehr zu Zehnt.

Der 31-jährige Kapitän Felix Schöch wurde vom Tiroler Bundesliga-Schiedsrichter Walter Altmann vom Feld geschickt. Der Innenverteidiger des SC Röthis hatte als letzter Mann Marin Ljubičić kurz vor dem 16-er zu Fall gebracht. Der fällige Freistoßball von Peter Michorl landete zunächst in der Mauer, der Nachschuss des dienstältesten LASKlers in den Fängen von Keeper Böckle (22.).

In Überzahl und mit dem Führungstor im Rücken kontrollierte der favorisierte Bundesligist fortan das Geschehen gegen den dezimierten Gegner, ohne vor der Pause jedoch weitere Treffer zu markieren. Der aufgerückte Innenverteidiger Felix Luckeneder scheiterte mit seinem Kopfball an der Querlatte, sodass es beim 0:1 zur Pause blieb.

Moussa Koné per Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel forcierte der LASK das Tempo und erhöhte den Druck gegen den Drittligisten, um sich alsbald mit dem Treffer zum 2:0 zu belohnen. Mit einem satten, platzierten Schussballs traf Moussa Koné zu seinem Pflichtspiel-Einstandstor für die Linzer. Doch damit nicht genug beim im Ralley-Mekka Dakar geborenen Senegalesen, der es eilig hatte, um schnell nachzulegen.

Urheberrechte auf das Tor zum 0:3 durfte dabei Peter Michorl erheben, der mit einem Heber von links im 16-er Robert Žulj bediente. Der 31-jährige Welser kam zwar zu Fall, legte dabei jedoch noch den Ball quer für Moussa Koné, der nurmehr ins leer Tor zu seinem 2. Treffer einzuschieben brauchte (57.).

Nach seinem Doppelpack hatte Moussa Koné Feierabend. Ibrahim Mustapha kam. Und der eine Athletiker-Afrikaner machte da weiter, wo der andere zuvor aufgehört hatte. Marin Ljubičić diesmal als Vorbereiter und mit prima Rechtsflanke, die Ibrahim Mustapha am Fünfer fand und der 23-jährige Stürmer aus Ghana platzierte seinen Kopfball mustergültig im linken Eck zum 0:4 (69.). Zuvor landete ein Freistoßball von Robert Žulj noch an der Oberkante der Querlatte (68.).

Philipp Ziereis mit Pokal-Premierentor für LASK

Die blutjunge Amateurmannschaft des SC Röthis, mit einigen Studenten als Stammkräften, wehrte sich gegen den übermächtigen Gegner aus dem Oberhaus dennoch weiter tapfer. Doch die Linzer hatten ihren Torhunger noch nicht gestillt. Der aufgerückte deutsche Abwehrchef Philipp Ziereis war nach einem Eckball per Nachschuss nach Faustabwehr von Keeper Böckle zur Stelle und staubte aus dem Rückraum zu seinem Pokal-Premierentreffer im 5. Cup-Match ab (84.).

Kurz darauf machte der eingewechselte Thomas Goiginger das halbe Dutzend für die Sageder-Schützlinge voll und setzte den Schlusspunkt. Nach einem Konter nahm der 30-jährige Offensivakteur das Spielgerät gekonnt mit, behauptete sich und legte die Kugel aus halbrechter Position gefühlvoll im langen Eck ab. (86.).

"Wir sind mitten in einem Prozeß - und heiß auf nächsten Freitag"

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Wir haben unsere Pflicht erfüllt und einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Wir sind derzeit mitten in einem Prozess, sowohl im körperlichen als auch im technisch-taktischen Bereich – das hat man natürlich auch heute phasenweise gesehen. Nichtsdestotrotz war es ein guter Start in die neue Saison. Jetzt steht uns bis zum Auftakt-Kracher gegen Rapid noch eine Trainingswoche bevor – wir sind heiß auf nächsten Freitag.“

Schlusspfiff! Wir gewinnen in Röthis mit 6:0 und steigen in die zweite Cup-Runde auf!

Uniqa-ÖFB-Cup, 1. Runde: SC Röfix Röthis - LASK 0:6 (0:1)

Freitag, 21.07.2023, 18 Uhr, Sportplatz an der Ratz in Röthis, SR: Walter Altmann/Tirol; Z: 1.000.

SC Röfix Röthis: Böckle; Schöch (K), Sohler, Scheichl (62. Seher), Mair, Rexhaj, Bolter, Stückler, Domig, Franz, Berthold. Trainer: Dominik Visintainer.

LASK: Lawal - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner - Michorl (60. Goiginger), Jovicic - Flecker, Žulj (K), Koné (60. Mustapha) - Ljubičić. Trainer: Thomas Sageder.

Torfolge: 0:1 Ljubičić (24., Kopfball), 0:2 Koné (51.), 0:3 Koné (57.), 0:4 Mustapha (69., Kopfball), 0:5 Ziereis (84.), 0:6 Goiginger (86.)

Rote Karte: Felix Schöch (21.)

Gelbe Karten: Scheichl (18.)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at