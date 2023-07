Volksfeststimmung in Spittal! Es war das berühmte Duell David gegen Goliath in der ersten Uniqa-ÖFB-Cuprunde und zugleich ein Duell zweier Traditionsvereine. Der SV Spittal bekam es im 102. Jahr seines Bestehens mit dem Rekord-Cupsieger Austria Wien zu tun und wollte den ADMIRAL Bundesligisten auch entsprechend ärgern. Doch die Veilchen ließen nichts anbrennen, wurden am Ende der Favoritenrolle klar gerecht und gewannen souverän mit 7:0.

Austria von Beginn an überlegen und mit deutlicher Führung schon in Halbzeit 1

Der ADMIRAL-Bundesligist aus Wien übernahm von Beginn an die Kontrolle und kam in der sechsten Minute durch Fitz zur ersten guten Möglichkeit. Besser machte es dann aber Torjäger Tabakovic, welcher nach gespielten zwölf Minuten, nach einer Hereingabe von der linken Seite, die 1:0 Führung erzielte und damit auch für das wichtige frühe Tor sorgte.

Die Hausherren taten sich sichtlich schwer, fanden kaum einen Weg aus der eigenen Hälfte und waren ständig unter Druck. Als das Spiel dann nach rund einer halben Stunde aber etwas abzuflachen drohte, erhöhten die Violetten auf 2:0. Nach einer Ecke war Kapitän Fischer zur Stelle. Die Austria blieb am Gas und wurde noch vor der Pause mit zwei weiteren Treffern belohnt. Holland in der 38. Minute aus einem Distanzschuss zum 3:0 und Jukic in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 4:0.

Einbahnstraßenfußball auch in der 2. Halbzeit

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ein unverändertes Bild. Der Favorit ließ nicht locker und wollte immer mehr. In der 58. Minute war es erneut Fischer, der mit seinem Doppelpack das 5:0 fixierte.

Richtig emotional wurde es dann in der 79. Minute, als sich der in den letzten Monaten leidgeplagte Huskovic zum 6:0 in die Torschützenliste eintrug. Das halbe Dutzend war voll, doch die Elf von Trainer Michael Wimmer hatte immer noch nicht genug. Den Schlusspunkt setzte Fitz in der 87. Minute zum 7:0.

💪 7:0 Sieg in der 1. Cup-Runde

👍 Manfred Fischer (2), Haris Tabakovic, James Holland, Aleksandar Jukic, Muki Huskovic und Dominik Fitz erzielen die Treffer pic.twitter.com/armWYY31oL — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 21, 2023

SV Spittal/Drau – FK Austrian Wien 0:7 (0:4)

Freitag, 21.07.2023 (18:00 Uhr), Goldeck Stadion, Spittal, SR: Florian Jäger; Z: 1.700.

Torfolge: 0:1 Tabakovic (12.), 0:2 Fischer (35.), 0:3 Holland (37.), 0:4 Jukic (45+2.), 0:5 Fischer (58.), 0:6 Huskovic (76.), 0:7 Fitz (87.)

Gelbe Karten: keine

SV Spittal: Mayerhofer; Scheer, Walker, Hoi, Steinthaler, Revelant; Kondic, Brükk (Brandner, 68.), Steurer (Udikaluka, 46.); Müllmann (Koferl, 76.), Zurga

Austria Wien: Kos; Galvao (Plavotic, 80.), Meisl, Handl; Fitz, Jukic (Braunöder, 66.), Holland, Ranftl; Fischer (Huskovic, 66.), Tabakovic (Gruber, 39.), Potzmann (Polster, 80.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: GEPA Admiral