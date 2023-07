In Klagenfurt wurde eine höchst erfolgreiche vergangene Spielzeit für den SK Sturm Graz mit dem Cup-Titel gekrönt. In der gleichen Stadt soll der Titelverteidiger den nächsten Anlauf starten. Viertligist SAK Klagenfurt stellte für die Grazer „Blackies" in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cups keine große Hürde dar, dennoch siegte der SK Sturm mit zwei Schönheitsfehlern mit 2:7 gegen einen starken Viertligisten aus der Kärntner Landeshauptstadt.

Wlodarczyk stellt sich mit Doppelpack vor

Dabei kam der Underdog nach etwa einer Spielminute gleich zu einer guten Umschaltsituation, Neo-Keeper Kjell Scherpen war allerdings zur Stelle. Sturm übernahm immer mehr das Zepter, Bøving klopfte das erste Mal an, dann war es der neue baumlange polnische Stürmer Simon Wlodarczyk der die Führung für die Grazer markierte.

Zuvor scheiterte die Neuerwerbung noch an der linken Innenstange, in der darauffolgenden Aktion kam Prass ohne Bedrängnis zur Flanke und bediente Wlodarczyk punktgenau. Kiteishvili stellte dann zwei Minuten darauf auf 2:0, nachdem er am ersten Pfosten seinen Bewachern entwischte. Nach einem Eckball stieg Wlodarczyk am höchsten und markierte seinen Doppelpack.

Danach wurde die Partie insofern unterbrochen, weil ein schweres Gewitter über Klagenfurt zog. Der amtierende Cup-Champion zwar mit Anfangsschwierigkeiten, nach rund einer Viertelstunde war die Gegenwehr des engagierten Viertligisten das erste Mal gebrochen.

SAK Klagenfurt mit starker Vorstellung

Nach der Unterbrechung dann der Ehrentreffer, die Grazer Hintermannschaft ließ sich mit einem einfachen Schnittstelltenpass von Palibrk aushebeln und Kamsek stellte per Schuss ins kurze Eck auf 1:3. Sturm danach immer wieder mit guten Angriffen, die Kärntner standen aber hinten dicht und sorgten in der Offensive des Öfteren für Nadelstiche.

Zurück aus den Kabinen, stellte der SK Sturm Graz den Drei-Tore Vorsprung wieder her. Diesmal war es Kapitän Gorenc-Stankovic, der nach einem Eckball unbedrängt einköpfte. Dann war es der eingewechselte Tomi Horvat der nach abermaliger Vorarbeit von Sarkaria ohne Mühe vom Fünfer das 1:5 markierte. Die Gegenwehr der Klagenfurter wurde die Gegenwehr nach und nach durchbrochen, Sturm spielte sich in einen Torrausch, Wlodarczyk darf sich nach Vorarbeit von Dante über einen Triplepack freuen.

Dann wurde etwas durchroutiert in der Mannschaft von Christian Ilzer, so kamen u.a. Hierländer und Jantscher in das Spiel. Letztgenannter traf in der Schlussphase noch zum 1:7. Der letzte und wahrscheinlich schönste Treffer gehörte allerdings den Hausherren. Christian Sridojevic ließ Dante aussteigen und zirkelte die Kugel in den rechten Winkel. Sturm zwar mit einem klaren Kantersieg, der SAK Klagenfurt traf dennoch doppelt und präsentierte sich für einen Viertligisten echt stark.

Für den SK Sturm Graz war es ein unverschuldeter verlängerter Cup-Abend in Klagenfurt, der allerdings souverän beendet wurde. Trotzdem Chapeau an die Leistung des SAK Klagenfurt, der das ein oder andere Mal dem Vizemeister Schwierigkeiten bereitete.

Man kann ein Spiel im Stehen oder im Sitzen verfolgen, oder man verfolgt es wie unser kreativer Anhang! 🦅 #sturmgraz #SAKSTU #GlaubeWilleMut #GEPApictures

______________

SAK 1:7 STU |⏱️81' pic.twitter.com/dd337RJlPR — SK Sturm Graz (@SKSturm) July 22, 2023

UNIQA ÖFB CUP, 1. Runde

Samstag, 22. Juli, 17:30 Uhr, SAK Sportpark Welzenegg - Klagenfurt, SR Achim Untergasser

SAK Klagenfurt - SK Puntigamer Sturm Graz 2:7 (1:3)

Startelf SAK Klagenfurt: Kondic - Dullnig, Jakovljevic, Kamsek, Angelov, Griesebner, Gajic, Martic, L. Vukovic, Z. Vukovic, Palibrk. Trainer: Darko Djukic

Startelf SK Sturm Graz: Scherpen - Stankovic, Gazibegovic, Geyrhofer, Affengruber, Dante, Prass, Kiteishvili, Bøving, Wlodarczyk, Sarkaria Trainer: Christian Ilzer

Torfolge: 0:1 Wlodarczyk (15.), 0:2 Kiteishvili (18.), 0:3 Wlodarczyk (27.), 1:3 Kamsek (34.), 1:4 Stankovic (51.), 1:5 Horvat (58.), 1:6 Wlodarczyk (61.), 1:7 Jantscher (79.), 2:7 Sridejovic (82.)

Zum Live-Ticker: SAK Klagenfurt - SK Sturm Graz

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at