Am gestrigen Freitag hat der FC Blau Weiß Linz noch eine Kooperation mit dem heutigen Gegner SPG Wallern/St.Marienkirchen in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cups bekanntgegeben. Heute soll dem Bundesligaaufsteiger ein starker Auftakt gelingen. Nachdem die Linzer im ersten Durchgang noch Schwierigkeiten auf dem Kunstrasen hatten, kamen sie im zweiten Durchgang gut in Fahrt und gewinnen gegen den Regionalligisten mit 1:5.

Blau-Weiß mit Schwierigkeiten in der Anfangsphase - Wallern am Drücker

Etwas ungewohnt für den FC Blau Weiß Linz muss man in Wallern auf Kunstrasen ran. Das bekamen die Linzer in den ersten Minuten auch zu spüren. Die Heimischen mit mehr Spielanteilen, der Ball zirkulierte meist in der Hälfte des FC Blau Weiß. Vor allem Ex-Akteur Philipp Huspek entpuppte sich als Aktivposten in den Reihen von der SPG Wallern/St.Marienkirchen. Es dauerte seine Zeit bis auch der Neo-Bundesligist gefährlich wird. Ein Freistoß von Salzburg Leihgabe Hofer landete über dem Tor. Dann kurze Aufregung, ein mögliches Handspiel im Strafraum der Linzer wurde von Kijas nicht geahndet. Der Bundesligist zog dann, begleitet von starken spielerischen Aktionen das Tempo an.

Gölles bringt seine Mannen in Führung

Nach einem gut getimten Zuspiel von Ronivaldo war Gölles plötzlich auf der linken Seite durch und schob die Kugel durch die Beine von Wallern-Schlussmann Zach. Mit der Führung im Rücken hob sich das spielerische Niveau der Gäste allmählich an und der Qualitätsunterschied machte sich bemerkbar. Dennoch ging es nach einer ansprechenden Leistung des Regionalligisten nur mit einer knappen 0:1 Führung in die Halbzeitpause.

Ausgleich und „Fast Hoppala" - Ronivaldo und Co. mit der passenden Antwort

Mit Zunder kamen die Stahlstädter aus der Kabine. Zuerst Torschütze Gölles mit Wucht aus der Distanz, dann scheiterten Ronivaldo und Hofer. Prompt darauf dann aber der Ausgleich. Mitter stieg bei einem Eckball am höchsten und stellte auf pari. Der Linzer Schwung dann etwas dahin. Ein Hoppala von Schmid führte beinahe zur Führung des Underdogs. Ronivaldo stellte dann aber die Führung für seine Mannschaft wieder her, nachdem er den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Das dritte Tor für die Linzer fiel dank Mensah, der ein tolles Solo gekonnt ins linke Eck vollendete. Blau-Weiß dann dominant im Auftreten und nach einer Notbremse von Straif war die Partie endgültig entschieden. Krainz per Traumtor und Ibrahimi erhöhten den Spielstand schlussendlich noch auf 1:5 und somit feiert Blau-Weiß einen gelungenen Pflichtspielauftakt.

UNIQA ÖFB Cup, 1. Runde

SPG Wallern/St. Marienkirchen - FC Blau Weiß Linz 1:5 (0:1)

Samstag, 22. Juli, 18:30 Uhr, Sportanlage Wallern, SR Alan Kijas

Startelf SPG Wallern/St.Marienkirchen: Zach - P. Huspek, Dallhammer, Schmid, Kvesa, Affenzeller, F. Huspek, Mitter, Dieplinger, Straif, Schildberger. Trainer: Horst Haidacher

Startelf FC Blau Weiß Linz: Schmid - Strauss, Mitrovic, Haudum - Koch, Brandner, Gölles, Windhager - Ronivaldo, Mensah, Hofer. Trainer: Gerald Schreiblehner

Torfolge: 0:1 Gölles (32.), 1:1 Mitter (50.), 1:2 Ronivaldo (58.), 1:3 Mensah (71.), 1:4 Krainz (82.), 1:5 Ibrahimi (87.)

Gelbe Karte: Dallhammer (17.)

Liveticker im SPIELFILM

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at