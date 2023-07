Welch ein Tag für SCU Ardagger/Viehdorf - der niederösterreichische Klub aus der Regionalliga Ost traf am Sonntagvormittag vor knapp 2500 Fans in der ersten UNIQA-ÖFB-Cuprunde auf keinen Geringeren als Serienmeister und Champions-League-Teilnehmer FC Red Bull Salzburg aus der ADMIRAL Bundesliga. Die Roten Bullen erfüllten die Pflichtaufgabe und steigen mit einem standesgemäßen 6:0-Sieg in die 2. Runde auf.

Karim Konaté brachte den 8-maligen ÖFB-Cup-Sieger der letzten 10 Jahre per Doppelpack auf die Siegerstraße und war auch beim 3:0 beteiligt.

Druckvolle Rote Bullen, bemühte Viehdorfer

Der ADMIRAL-Bundesligist startet druckvoll ins Spiel. Vorerst können die Heimischen die Offensivaktionen gut verteidigen, in der 10. Minute ist es aber passiert. Nach einem Eckball von rechts von Maurits Kjaergaard wird Karim Konate alleine gelassen und köpft ins linke untere Eck ein.

Die Niederösterreicher wirken plötzlich gelöster im Spiel nach vorne. Ferdinand Unterbuchschachner tankt sich über links durch und bringt die gefährliche hohe Hereingabe zur Mitte. Diese bringt aber nichts ein, wird von Kapitän Andreas Ulmer mit der Brust geklärt.

Die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Jaissle macht in der Folge stark weiter und das 2:0 liegt in der Luft. In der 21. Minute fällt beinahe das 2:0. Zuerst kann ein Schuss von Karim Konaté aus kurzer Distanz gerade noch so abgeblockt werden und auch beim Nachschuss von Maurits Kjaergaard bekommt ein Hausherr ein Bein dazwischen. In der 29. Minute zappelt das Leder im Netz der Gastgeber, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits.

Karim Konaté mi dem Doppelpack vor der Halbzeitpause

In der 35. Minute dürfen die Bullen dann aber korrekterweise zum zweiten Mal an diesem Sonntagvormittag jubeln. Zwei Vertikalpässe hebeln die Hintermannschaft von Ardagger/Viehdorf aus. Dorgeles Nene bekommt die Kugel von Sommer-Neuzugang Peter Ratkov und bringt dann von links den guten Stanglpass auf Karim Konate in die Mitte, der aus kurzer Distanz trotz Bedrängnis seinen zweiten Treffer in dieser Partie erzielt.

Kurz vor der Halbzeitpause treffen die Mozartstädter erneut. Nach einem guten Pass von Maurits Kjaergaard trifft Karim Konate aus linker Position im Strafraum an die Latte. Rechtsverteidiger Amar Dedic ist zur Stelle und versenkt dann den Abpraller aus kurzer Distanz im Netz - er erzielt seinen vierten Cup-Treffer im zehnten Match und zugleich den 3:0-Halbzeitstand zugunsten der Jaissle-Elf.

Der 20-jährige Däne Maurits Kjærgaard und die Roten Bullen sprangen souverän in die nächste Runde des Uniqa-ÖFB-Cup.

Klar überlegene Salzburger

Die 2. Halbzeit ist gerade einmal 7 Minuten alt und schon steht es 4:0. Guter Pass in den Rückraum von Dorgeles Nene auf Moritz Kjaergaard - der Däne nimmt die Kugel aus rund 14 Metern direkt an und versenkt das Spielgerärt flach ins untere linke Eck. Eingeleitet wurde der Angriff wieder von Amar Dedic.

Nach 57 Minuten der erste Schuss der Gastgeber auf das Tor von Alexander Schlager: Weiter Ball auf Alexander Weinstabl. Dieser sieht in der Umschaltsituation, dass der Keeper nicht ganz im Tor steht und zieht an der linken Strafraumkante ab, trifft aber nur das linke Außennetz.

Halbe Dutzend dank Eigentor

In der 66. Minute steht es 5:0 - die hochfavorisierten Salzburger trumpfen auf und haben das Match längst entschieden. Wenige Sekunden nach seiner Einwechslung trifft Dijon Kameri - er spielt einen Doppelpass mit dem ebenfalls eingewechselten Oscar Gloukh und trifft aus rechter Position im Strafraum hoch ins linke Eck.

In der 78. Minute beinahe das 6:0 für die Bullen: Sekou Koita scheitert aber aus kurzer Distanz an Keeper Moritz Herbst, der eine starke Parade zeigt. In der 85. Minute macht die Jaissle-Elf das halbe Dutzend dann aber doch voll: Franz Kaltenbrunner versenkt das Leder nach einer Hereingabe von Koita im eigenen Tor. Augenblicke darauf glänzt Herbst im Tor von Ardagger abermals: Er wehrt zunächst den Kopfball von Strahinja Pavlović und dann auch den Abstauber bärenstark ab. Dann ist das Spiel vorbei und Salzburg jubelt über den Aufstieg.

SCU Ardagger/Viehdorf - FC Red Bull Salzburg 0:6 (0:3)

Sonntag, 23.07.2023 (11:00 Uhr), Sportplatz SC Union Ardagger, SR: Emil Ristoskov, Z: 2500

Torfolge: 0:1 Konate (10.), 0:2 Konate (35.), 0:3 Dedic (45.), 0:4 Kjaergaard (52.), 0:5 Kameri (66.), 0:6 Eigentor Kaltenbrunner (85.)

Gelbe Karte: Bomawoko

SCU Ardagger/Viehdorf: Herbst; Aigner (K), Schleindlhuber (Elser, 73.), Kaltenbrunner, Grubhofer (Weniger, 82.); Spreitzer, Killinger (Kandutsch, 58.), Grubhofer, Köstler; Weinstabl (Kiehberger, 58.), Unterbuchschachner (Schmerleib, 58.)

FC Red Bull Salzburg: Schlager; Dedic, Solet, Pavlović, Ulmer (K, Wallner, 75.); Maurits Kjaergaard, Gourna-Douath, Forson (Kameri, 65.), Nene - Konate (Koita, 65.); Petar Ratkov.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty