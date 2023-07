Nach einem großen „Reset“ war alles angerichtet in der LIWEST-Arena! Der SK Vorwärts Steyr ging nach dem Abstieg in die RLM mit einer runderneuerten Mannschaft gegen Bundesligist Austria Klagenfurt in der ersten ÖFB-Cuprunde ins Rennen und konnte nur überraschen. Aber auch die Kärntner mussten eine Rundumerneuerung mit zahlreichen Kaderveränderungen über sich ergehen lassen. Trainer Peter Pacult wollte aber gar nicht erst etwas von Anlaufschwierigkeiten wissen und gab eine klare Siegdevise aus.

Klagenfurt geht früh in Führung und hat alles unter Kontrolle

Von Beginn an suchten beide Teams das Heil in der Offensive, wenngleich auf die erste große Möglichkeit dann doch eine knappe Viertelstunde zu warten war. In der 13. Minute gingen die Gäste aus Klagenfurt durch Arweiler in Führung, welcher über die linke Seite ideal freigespielt worden war.

Im weiteren Verlauf dominierte der Bundesligist erwartungsgemäß die Partie – erst nach einer halben Stunde gelang es den Steyrern die Partie über weite Strecken ausgeglichen zu gestalten. In der Offensive blieb man aber harmlos und konnte Klagenfurt-Keeper Knaller nicht wirklich in Bedrängnis bringen. So ging die Partie dann auch mit der knappen Führung für Steyr in die Kabinen.

Die Entscheidung zu Gunsten Klagenfurt in der zweiten Halbzeit

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde den Besuchern ein offener Schlagabtausch geboten. Steyr präsentierte sich mutiger und wollte mit aller Macht den Ausgleich! Doch zu jubeln hatten am Ende wieder nur die Gäste etwas. In der 63. Minute erhöhte Karweiner auf 2:0 und in der 71. Minute, nach einer Ecke, Innenverteidiger Mahrer auf 3:0. Das Ergebnis hätte durchaus noch höher ausfallen können - in der Schlussphase vergab Irving, nach Vorarbeit von Gemicibasi, nur knapp.

Am Ende setzt sich der Favorit aus Klagenfurt gegen Steyr deutlich mit 3:0 durch und erreicht damit die zweite Runde im ÖFB Cup.

SK Vorwärts Steyr – SK Austria Klagenfurt 0:3 (0:1)

Samstag, 22.07.2023 (20:30 Uhr), LIWST-Arena (Steyr), Z: 1.000, SR: Daniel Pfister

Torfolge: 0:1 Arweiler (13.), 0:2 Karweiner (62.), 0:3 Mahrer (71.)

Gelbe Karten: Ziric (41.), Martic (44.), Mahrer (86.)

Vorwärts Steyr: Huttner; Martic, Ziric (Eminazari, 80.), Goldnagl, Prokop; Vivito (Pasic, 74.), Sivrikaya, Sulejmanovic; Cheikh, Kolb (Lidan, 80.), Staudinger (Bilic, 68.)

Austria Klagenfurt: Knaller; Schumacher, Mahrer, Wimmer, Gezos, Straudi; Irving, Cvetko (Gemicibasi, 82.), Wenitznig, Karweina (Jaritz, 73.); Arweiler (Bonnah, 73.)

Spielfilm im LIVETICKER

Foto: GEPA Admiral