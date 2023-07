Mit jeder Menge Euphorie im Gepäck reiste Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz ins Lavanttal zum Gastspiel in Rd. 1 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 beim RZ Pellets WAC, der diese Saison wieder das Meistergruppen-Playoff, in dem die Kärntner bis auf die vergangene Saison seit der Liga-Reform in 2018 stets Stammgast waren, anpeilt. Zwar gilt es für das Wolfs-Rudel die Abgänge des Topscorer-Duos Tai Baribo & Maurice Malone zu kompensieren, doch es gibt ja noch Thierno Ballo. Der gebürtige Ivorer und agile ÖFB-U21-Teamspieler, der in Linz das Fußballspielen lernte, avancierte mit seinem Doppelpack zum Matchwinner.

Ervin Omic und der WAC feierten gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz einen 2:1-Auftaktsieg. Paul Mensah ließ bei seinem BL-Debüt eine Großchance aus für die Gäste, die nach 0:2-Rückstand Moral bewiesen und am Ende die Wölfe noch zittern ließen.

Ballos Blitzstart erwischte Linzer "eiskalt"

Nicht mal 3 Minuten waren gespielt, da bekam der Aufsteiger die "raue Luft" im Oberhaus ab. Mit Thierno Ballo nahm einer aus dem Wolfsrudel, der ausgerechnet in Linz ausgebildet wurde (Chemie Linz und LASK) Maß. Der Schussball des 21-jährigen, gebürtigen Ivorers passte platziert ins rechte Eck zum 1:0 (3.).

Top-Torjäger Tai Baribo (mit 16 Treffern in der Saison 2022/23 Dritter der Torschützenliste), der aktuell in den USA in Philadelphia zum Gesundheits-Check weilt und die Wolfsberger in die MLS (Major Soccer League) verlassen wird, und Top-Scorer Maurice Malone weg... doch "Bum-Bum-Ballo" ist ja noch da! Und wie! Mit einem Traumtor zum Saison-Premierentreffer für die Schmid-Elf. In seinem 36. Bundesliga-Einsatz der 7. Treffer für den ÖFB-U21-Teamstürmer.

Bei hochsommerlichen Temperaturen wurden die Blau-Weißen, die in Halbzeit 1 oft einen Tick zu spät kamen (was auch vier gelbe Karten belegten) und nervös wirkten, damit "kalt erwischt". Und brauchten erstmal ihre Anlaufzeit (wie übrigens gestern Abend auch Stadt-Rivale LASK gegen den SK Rapid), um das Duell mit dem Langzeit-Bundesligisten aus dem Lavanttal (seit 12 Jahren in Liga 1) optisch ausgeglichener zu gestalten.

"Elfmeter-Alarm" nach Trikot-Zupfer gegen Ronivaldo

Und um in der 34. Minuten einen Elfmeter zu reklamieren. Ronivaldo, der endlich mit 34 Jahren sein Bundesliga-Debüt feiern darf, wurde vom gebürtigen Linzer und ehemaligen FC Blau-Weiß-Spieler Simon Piesinger am Trikot gehalten und kam zu Fall. Doch die Pfeife von Referee Markus Hameter, dem 43-jährigen Kreditrisikoanalysten aus Niederösterreich, blieb stumm.

Kurz vor der Pause dann Simon Piesinger auf der anderen Seite beinahe per Torerfolg, doch der 31-jährige Innenverteidiger verfehlte nach Scherzer-Hereingabe von rechts an der ersten Stange das Gäste-Gehäuse (45.). Bei der Aktion war allerdings eine mögliche Abseits-Position zuvor gegeben.

Verhinderte mit einer Pracht-Parade gegen BL-Debütant Paul Mensah nach einer Spielstunde den 2:1-Anschlusstreffer der Linzer: WAC-Goalie Hendrik Bonmann.

Wieder Ballo per Blitzstart - diesmal per Kopfball

Mit Beginn der 2. Halbzeit nahm Gäste-Coach Gerald Scheiblehner gleich einen Dreifach-Tausch vor und brachte für die mit gelb vorbelasteten Haudum und Kapitän Brandner sowie Windhager den Deutsch-Iren Noß (von Borussia Mönchengladbach), Krainz und Gölles. Doch kaum waren das neue Trio im Spiel angekommen, hatten - wie in Halbzeit 1 - wieder die Wölfe den besseren Start. Und wieder war Thierno Ballo zur Stelle.

Nachdem halblinks im Linzer 16-er Bernhard Zimmermann noch effektiv am Torschuss gehindert wurde, kam der Ball über den "2. Bildungsweg" zu Florian Rieder, der mit einer gefühlvollen Linksflanke für Ballo servierte. Und der Ivorer reckte seine gerade mal 1,72 Meter in die Höhe und schnürte per Kopfball ungehindert am Fünfmeterraum seinen Doppelpack (50.). Wie heuer am 27. Mai gegen die WSG Tirol der Youngster wieder mit 2 Treffern.

Blau-Weiß-Torhüter Nicolas Schmid wurde bei den Gegentoren von seinen Vorderleuten "im Stich gelassen", die keinen Zugriff auf Doppeltorschütze Ballo bekamen.

Ronivaldo & Mensah mit Top-Torchancen zum Anschlusstreffer

Doch die Linzer bewiesen Moral. Der eingewechselte irische U21-Nationalspieler Conor Noß mit seinem ersten Offensiv-Akzent und dem Zuspiel auf Ronivaldo, der jedoch bei dieser günstigen Gäste-Gelegenheit verzog (53., drüber). Es war die beste Phase der Linzer gegen sich zunehmend zurückziehende Wolfsberger, die den "Verwaltungs-Modus" wählten.

Wieder Ronivaldo, diesmal als Vorlagengeber für seinen kongenialen Sturmpartner Paul Mensah, dessen Schussball aus Nahdistanz mit einm großartigen Reflex des bis dato nahezu beschäftigungslosen deutschen WAC-Keepers Hendrik Bonmann pariert wurde (61.). Die Blau-Weißen weiter bemüht, doch die neuformierte Vierer-Abwehrkette der Wolfsberger um den 13-fachen kanadischen Nationalspieler Scott Kennedy stand kompakt und wurde erst in der Nachspielzeit "erwischt".

Pirkls Anschlusstreffer kam zu spät für Aufsteiger

Excellent getimte Flanke vom eingewechselten Gölles aus dem Zentrum ca. 18 Meter vor dem Tor, über die Hintermannschaft auf Simon Pirkl, der halblinks im 16-er freistehend per Volley ins kurze Eck zum verdienten Anschlusstreffer vollendete (90.+1). Die Gäste gingen in der sechsminütigen Nachspielzeit "all-in", doch die Schmid-Schützlinge brachten den knappen Vorsprung ins Ziel, um am Ende doch noch zu Zittern.

Somit feiern die Kärntner nach 4 Jahren mal wieder einen BL-Auftaktsieg (in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils 1:1, davor 1:3 daheim gegen den FC Red Bull Salzburg). Der erste Heimsieg in der neuen Bundesliga-Saison nach bisher vier gespielten Partien am "Samstag der Kärntner Klubs" (auch Austria Klagenfurt in der Parallel-Partie siegreich mit 3:1 bei der WSG Tirol).

ADMIRAL Bundesliga, 1. Runde

Samstag, 29. Juli 2023, 17 Uhr, Lavanttal-Arena Wolfsberg, Z: ca. 3.000; SR: Markus Hameter

RZ Pellets WAC vs. FC Blau-Weiß Linz 2:1 (1:0)

RZ Pellets WAC (4-3-3): Bonmann - Baumgartner, Piesinger, Kennedy, Scherzer - Jasic (87. Kerschbaumer), M. Leitgeb (K), Omic (69. P. Müller) - Ballo (62. Sabitzer), B. Zimmermann (69. Röcher), Rieder (87. Boakye). Trainer: Manfred Schmid.

FC Blau-Weiß Linz (3-4-3): Schmid - Haudum (46. Noß), F. Strauss, Mitrovic - Windhager (46. Gölles), Brandner (K, 46. Krainz), T. Koch, Pirkl - Mensah (84. Ibrahimi), Ronivaldo (75. Feiertag), R. Hofer. Trainer: Gerald Scheiblehner.

Torfolge: 1:0 Ballo (3.), 2:0 Ballo (50., Rieder), 2:1 Pirkl (90.+1, Gölles).

Gelbe Karten: P. Müller (74., Foulspiel), Baumgartner (79., Foulspiel) / F. Strauss (14., Foulspiel), Brandner (22., Foulspiel), Mitrovic (23., Foulspiel), Haudum (44., Foulspiel).

Spielfilm im Ligaportal-Liveticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL