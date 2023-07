Der TSV Egger Glas Hartberg empfing am Samstagnachmittag in der 1. Runde der Admiral Bundesliga den SC Austria Lustenau. Für die Hartberger ging es damit gegen einen "Angstgegner!, holten die Steirer gegen die Vorarlberger in der Vorsaison doch nur 1 Punkt in 4 Aufeinandertreffen und kassierten 11 Gegentreffer. Man wollte diese Statistik zu seinesgunsten zurechtrücken. Daraus wurde aber nichts, auch wenn man mit 2:0 in Führung lag.

Dominik Prokop und der TSV Hartberg gaben gegen Gmeiner und Austria Lustenau eine 2:0-Führung aus der Hand.

Ambitionierte Hartberger

Die Mannschaft von Trainer Markus Schopp startet druckvoll ins Spiel. Nach 6 Minuten die erste brauchbare Einschusschance: Prokop setzt zunächst zum Tempodribbling an, behauptet sich in der Folge mit einer blitzsauberen Körperfinte und sucht unmittelbar vor der Box den Abschluss - der Ball geht knapp übers rechte Lattenkreuz. Nur Augenblicke später der nächste dynamische Vorstoß der Hausherren über die linke Außenbahn: Der schnottische Neuzugang Ibane Bowat leitet den Angriff ein, Providence sucht aus halblinker Position die Lücke für den Abschluss, doch zu zentral auf Goalie Schierl.

Die Lustenauer tun sich schwer. In der 16. Minute dann aber die erste haarige Situation im Strafraum der Hartberger: Lukas Fridrikas kommt im Zweikampf mit Ousmane Diakite zu Fall, es kommt zum Kontakt, doch der VAR bestätigt die Entscheidung von Referee Pfister und es gibt keinen Elfmeter. In der 22. Minute gehen die Hartberger schließlich verdient in Führung. Ein Corner wird in den Rückraum gespielt - Sturm-Leihgabe Lang legt mit viel Weitblick zurück an die 16er-Kante - wo Diakite vorprescht und nicht lange fackelt - er zieht ab - Grabher wirft sich den Schuss, fälscht unglücklich und sogleich unhaltbar ab und via Innenstange findet das Runde den Weg in die Maschen.

Lustenau bekommt Räume

Die Hartberger agieren weiterhin sehr ambitioniert im Spiel nach vorne, doch man verwaltet in der Folge die Führung. Das ergibt Räume für die Lustenauer, die diese aber nicht nutzen können. In der 42. Minute doch die Riesenchane auf das 2:0 für die Schopp-Elf - übrigens die jüngste in der Hartberger Bundesliga-Geschichte.

Nach einer Heil-Hereingabe scheitert Prokop am ersten Pfosten aus kürzester Distanz an Schierl, per Abstauber versucht sich Providence mit dem sehenswerten Seitfallzieher, doch der Ball geht knapp rechts vorbei. Das ist es für die erste Halbzeit gewesen. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab und schickt die beiden Teams in die Kabinen.

Hartberger Traumstart in Abschnitt 2

Die 2. Halbzeit beginnt ganz nach Wunsch der Oststeirer. Die Lustenauer defensiv mit massiven Abstimmungsdefiziten, hebelt ein langer Pfeifer-Schlag von links aus der eigenen Hälfte heraus die gesamte Defensiv-Belegschaft der Vorarlberger aus, Maximilian Entrup entwischt der Abwehr und vollstreckt vor Schierl in Topscorer-Manier zum 2:0.

Torgarant Lukas Fridrikas macht da weiter, wo der 25-jährige Mittelstürmer in der Vorsaison und Frühjahr aufhörte und erzielte beide Tore für Austria Lustenau.

Austria Lustenau mit Moral und Fridrikas zum Ausgleich

Plötzlich - nur 6 Minuten nach dem 2:0 - verkürzt der Klub aus dem Ländle auf 1:2 - Lukas Fridrikas wird mit einem 50-Meter-Befreiungsschlag freigespielt und kann alleine auf Goalie Sallinger zulaufen. Fridrikas lässt dem Schlussmann keine Chance.

Der Treffer wird zwar noch vom VAR auf Abseits überprüft, doch es steht 1:2. Damit ist wieder Spannung drin. Die Gäste von Coach Markus Mader haben in der Folge Oberwasser und nähern sich immer wieder gefährlich dem Tor der Gastgeber an.

Elfmeter und Rote Karte

In der 70. Minute dürfen die Lustenauer über das 2:2 jubeln. Es gibt Elfmeter nach Foul von Diakite an Schmid - Fridrikas tritt an und verwandelt eiskalt mit einem scharfen Schuss unter die Latte - sein zweiter Treffer an diesem Tag. Wer hätte sich das gedacht? Nur wenige Augenblicke kommt es noch dicker für die Mannen um Kapitän Jürgen Heil.

Der wenige Augenblicke zuvor eingewechselte Mamadou Sangare sieht Rot, nachdem er mit dem gestrecken Fuß in einen Zweikampf gegen Grujcic ging - das Vergehen musste von Schiedsrichter Pfister per On-Field-Rewiew überprüft werden, nachdem der Referee zunächst nur Gelb zeigte. Damit sind die Steirer jetzt in Unterzahl und Lustenau im Vormarsch.

Es bleibt weiter hochspannend - Hartbergs Joker Lemmerer hat mit einem Schuss, der nur knapp am Tor vorbeigeht, sogar noch die Chance auf die neuerliche TSV-Führung. Doch auch die Gäste wollen die drei Punkte. Es bleibt jedoch dabei - Lustenau holt nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt und bleibt Hartbergs Angst-Gegner.

Admiral Bundesliga, 1. Spieltag

TSV Egger Glas Hartberg - SC Austria Lustenau 2:2 (1:0)

Samstag, 29.07.2023, Hartberg, Profertil Arena, 2.240 Zuschauer, SR Daniel Pfister

TSV Egger Glas Hartberg (3-4-3): Sallinger - Bowat, Komposch, Pfeifer - Kainz, Prokop (Lemmerer, 88.), Heil (K), Diakite (Urdl, 88.) - Entrup (Frieser, 78.), Lang (Steinwender, 78.), Providence (Sangare, 64.)

Austria Lustenau (4-3-2-1): Schierl - Berger (Diallo, 56.), Grujcic, Gmeiner (Mätzler, 56.), Dos Santos Gomes - Matthias Maak (K), Grabher, Tiefenbach (Diaby, 47.) -Surdanovic, Fridrikas (Cisse, 83.) - Schmid.

Torfolge: 1:0 Diakite (22.), 2:0 Entrup (48.), 2:1 Fridrikas (54.), 2:2 Fridrikas (70.)

Gelbe Karten: Heil, Diakite, Kainz bzw. Tiefenbach, Diallo, Maak

Rote Karte: Sangare

