Ausnahmsweise der Titelverteidiger mal nicht mit dem Eröffnungsspiel der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison, sondern Serienmeister FC Red Bull Salzburg erst mit Partie 4 ins Geschehen eingreifend. Im Samstagabend-Match beim SCR Altach, gegen den sich die Roten Bullen in der Vorsaison schwer taten. Mühevoller 3:2-Sieg im Oktober in Altach, 1:1 gar nur daheim im März. Und diesmal in "Spiel 1" nach dem überraschenden, kurzfristigen Abgang von RBS-Cheftrainer Matthias Jaissle (nach Saudi Arabien)? Gab es in einer fairen Partie einen verdienten 2:0-Auswärtssieg. Die beiden Serben Ratkov & Pavlović trafen jeweils per Kopfball.

"Kaltstart" für die ehemaligen Co-Trainer von Matthias Jaissle: Florens Koch (l.) und Alexander Hauser, die kurzfristig die volle Verantwortung für das Auftakt-Match von Serienmeister FC Red Bull Salzburg beim SCR Altach zu übernehmen hatten. Und eine längere Pausen-Ansprache für die Mannschaft vornahmen.

Viele neue Gesichter beiderseits

Personeller Umbruch also mit dieser Saison auch auf der Kommandobrücke der Roten Bullen (Sportdirektor Christoph Freund wechselt nach 17Jahren beim FC Red Bull Salzburg zum deutschen Meister FC Bayern München). Bei der Mannschaft sowieso, wo beim Serienmeister - every Summer the same procedure... - wieder eine große Fluktuation herrschte.

Doch auch beim SCR Altach drehte sich das Transfer-Karussell enorm, hatte Neo-Cheftrainer Joachim Standfest, der vom freiwillig gegangenen "Feuerwehrmann" Klaus Schmidt, der die Vorarlberger vor dem Abstieg bewahrte, übernahm, gleich 10 Neuzugänge zu integrieren. Fünf davon standen sogleich in der Startelf der Schwarz-Weißen, während SCRA-Toptorjäger Atdhe Nuhiu an seinem heutigen 34. Geburtstag erstmal auf der Bank Platz nahm.

Bei bewölktem Himmel und nachdem es zuvor im Ländle regelrecht aus "Kübeln geschüttet" hatte, taten sich beide Teams auf tiefem Terrain schwer. Die Salzburger, bei denen der 37-jährige Kapitän Andreas Ulmer (Knöchel) verletzungsbedingt fehlte und die offiziell heute vom 32-jährigen Deutschen Florens Koch gecoacht wurden, fanden schwer ins Spiel.

Und kamen bei aller optischen Überlegenheit in der ersten halben Stunde zu keiner zwingenden Torchance gegen den kompakt stehenden Vorjahres-Vorletzten.

Altach-Rückkehrer Christian Gebauer im Duell mit dem Salzburger Sommer-Neuzugang Aleksa Terzić. Der 23-jährige, serbische Linksverteidiger kam aus der Serie A von Conference-League-Finalist AC Florenz. Der "Masken-Mann" gab heute anstelle des verletzten Kapitäns Andreas Ulmer sein Debüt bei den Roten Bullen.

Erste Torchancen für Altach - effiziente Salzburger

Der sogar den ersten Angriffs-Akzent setzte. Nach einer gekonnten Cornerball-Variante von links wollte der Ex-Hartberger Lukas Fadinger mit einem Schussball nahe der Grundlinie RBS-Neo-Schlussmann Alexander Schlager überraschen. Doch der 27-jährige, gebürtige Salzburger und ÖFB-Teamtorhüter war im kurzen Eck auf dem Posten und parierte (21.). Dann tauchte Noah Bischof plötzlich allein vor dem langjährigen, ehemaligen LASK-Keeper auf, verfehlte jedoch knapp die linke Stange (33.).

Im Gegenzug bewiesen die Roten Bullen dann Effizienz pur und gingen in einer chancenarmen 1. Halbzeit mit der ersten Torgelegenheit in Führung. Maurits Kjaergaard leitete den sehenswerten Angriff ein, mit dem feinen Flachpass auf Karim Konaté, der von links im 16-er mustergültig auf Neuzugang Petar Ratkov flankte. Und der 19-jährige, 1,93 Meter-Mittelstürmer aus Serbien kam vor Jan Zwischenbrugger zum Abschluss und vollendete an der ersten Stange per wuchtigem Kopfball zum 0:1 ins kurze Eck (35.).

Die Altacher Antwort. Lukas Fadinger von links mit einem raffinierten, direkten Freistoßball - Keeper Schlager parierte (37.). Nach dem anschließenden Cornerball flog der Kopfball des aufgerückten Ex-Rieder Abwehr-Recken Constantin Reiner über das Gäste-Gehäuse (38.). Somit ging es mit dem 0:1 in die Pause.

Sehenswerter Kopfballtreffer zum 0:2 von Innenverteidiger Strahinja Pavlović, der in seinem 25. Bundesliga-Spiel für die Roten Bullen seinen 2. Torerfolg feierte

Frühes Kopfballtor von Pavlović versetzte Altachern Nackenschlag

Mit Beginn von Halbzeit 2 Auftakt nach Maß für den Serienmeister, der mit seiner 2. Torchance auf 2:0 stellte. Wieder Maurits Kjaergaard mit den "Urheber-Rechten". Der 20-jährige Däne zirkelte von rechts mit links einen Cornerball auf den Kopf des aufgerückten Innenverteidigers Strahinja Pavlović, der in seinem 25. BL-Einsatz für die Roten Bullen seinen 2. BL-Treffer erzielte und seine 1,94 Meter am höchsten reckte. 2. Kopfballtreffer in diesem Spiel nach Petar Ratkov und zum 2. Mal von einem Serben im Salzburger Dress.

Mit dem 2:0-Vorsprung kontrollierten die Mozartstädter das Geschehen, ließen Ball und Gegner laufen und prolongierten ihren "Nimbus der Unbesiegbarkeit", seit fast 1 Jahr und 31 Spielen ist der Serienmeister nunmehr in der ADMIRAL Bundesliga unbesiegt. Saisonübergreifend verbuchte RBS in den vergangenen 16 Spielen in der Fremde nunmehr 14 Siege und 2 Remis en suite. Was für eine Fabelserie! Weiters gelang den Gästen zum 7. Mal in Folge ein Auftaktsieg zur neuen BL-Saison.

Salzburger in einer Woche gegen WSG Tirol - SCRA beim SK Rapid

In Runde 2 empfängt der FC Red Bull Salzburg (dann womöglich mit neuem Cheftrainer), der jetzt vor einem Heimspiel-Doppel steht, mit der WSG Tirol den nächsten West-Klub (Sonntag, 6. August, 17 Uhr, Red Bull Arena).

Während der SCR Altach nach dem Serienmeister am kommenden Wochenende auf den Rekordmeister trifft und beim SK Rapid Wien gastiert (Samstag, 5. August, 17 Uhr, Allianz Stadion).

DA SIND SIE!

DIE ERSTEN 3️⃣ PUNKTE! — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 29, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 1. Runde

Samstag, 29. Juli 2023, 19:30 Uhr, Cashpoint Arena Altach, SR: Walter Altmann/Tirol

Cashpoint SCR Altach vs. FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

SCR Altach (3-4-3): Stojanovic - Reiner, L. Gugganig, Zwischenbrugger - Gebauer, L. Jäger (K), Bähre (62. Abdijanovic), Lukacevic - Fadinger, Bischof (62. Santos), Jurcec (69. Nuhiu). Trainer: Joachim Standfest.

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): A. Schlager - Dedić (K), Solet, Pavlović, Terzić - Forson (62. Bidstrup), Gourna-Douath, Nene (62. Gloukh) , Kjaergaard (87. Kameri) - Konaté, Ratkov (73. Šimić) Trainer: Florens Koch.

Torfolge: 0:1 Ratkov (35., Kopfball, Assist Konaté), 0:2 Pavlović (49., Kopfball, Eckball Kjaergaard).

Gelbe Karten: Bähre (53., Foulspiel) / Pavlović (90.+1, Foulspiel)

Spielfilm im Ligaportal-Liveticker.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty