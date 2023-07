Zum Saisonauftakt muss die WSG Tirol gegen den SK Austria Klagenfurt in der Admiral Bundesliga eine 1:3-Heimniederlage hinnehmen. Der stark aufspielende Sinan Karweina und ein Doppelpack von Andy Irving bescheren der Pacult-Elf einen Auftaktsieg, die WSG kann zwischenzeitlich durch Luca Kronberger ausgleichen.

Felix Bacher und die WSG Tirol zogen zum Auftakt gegen Jonas Arweiler und die Kärntner Violetten "den Kürzeren" und kassierten eine 1:3-Heimpleite.

Klagenfurt macht Dampf

Die gefährlicheren Aktionen gehören von Beginn an den Gästen aus Klagenfurt. Bei einem Stanglpass von Sinan Karweina kommt zunächst kein Mitspieler an den Ball (7.), wenig später sorgt erneut Karweina für Gefahr, Adam Stejskal kann aber parieren (8.).

Karweina ist es, der dem Spiel in den Anfangsminuten den Stempel aufdrückt - und die Austria in Führung bringt. Irving flankt den Ball in den Strafraum, Karweina hat dort viel Platz und köpft den Ball zum 0:1 ins Tor (10.). Fast im Gegenzug hat dann die WSG die Möglichkeit zum Ausgleich: Prelec wird mit einem Pass in die Tiefe bedient, im Eins-gegen-Eins ist aber Klagenfurt-Keeper Menzel der Sieger.

Klagenfurt bleibt aber weiter gefährlich, Cvetko rutscht am zweiten Pfosten beim Abschluss aber weg (22.), Karweinas Versuch in Minute 23 streift die Querlatte. Cvetko (42.) und Irving (45.) bekommen noch weitere Top-Chancen, die Klagenfurter Führung auszubauen, es bleibt aber zur Halbzeit beim knappen 0:1.

Späte Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel ist die Klagenfurter Austria die bessere Mannschaft, findet nach einem Irving-Freistoß direkt eine gute Möglichkeit vor (48.). Auf der Gegenseite zeigt aber auch die WSG auf, Prelec scheitert aus spitzem Winkel an Menzel (51.).

Andy Irving erzielt schließlich den überfälligen zweiten Treffer der Gäste. Die Vorlage liefert Karweina, Irvings Schuss wird noch abgefälscht, ist dadurch unhaltbar (54.). Karweina bugsiert den Ball in der 61. Minute erneut hinter die Torlinie - der VAR schaltet sich dabei aber ein, bei der Ballmitnahme gab es ein Handspiel.

Stattdessen kommt die WSG noch einmal heran, nach einem Eckball drückt Luca Kronberger den Ball in die Manschen - es steht nur mehr 1:2 (77.). Klagenfurt bringt den Sieg aber dennoch über die Zeit, Andy Irving macht mit seinem Doppelpack spät in der Nachspielzeit dann alles klar. Nach einer Kontersituation bedient Jaritz Irving, der Schotte netzt aus gut 17 Metern zum 1:3-Endstand.

Die WSG startet somit mit einer Heimniederlage in die Saison. Die Elf von Peter Pacult darf sich hingegen über drei Punkte in Tirol freuen.

Admiral Bundesliga, 1. Spieltag

WSG Tirol - SK Austria Klagenfurt 1:3 (0:1)

Samstag, 29.07.2023, Innsbruck, Tivoli Stadion, SR Harald Lechner

Torfolge: 0:1 Sinan Karweina (10.), 0:2 Andy Irving (53.), 1:2 Luca Kronberger (77.), 1:3 Andy Irving (90./+7)

Gelbe Karten: 77. Kronberger bzw. 58. Mahrer

WSG Tirol (4-3-1-2): Stejskal - Ranacher, Bacher (46. Okungbowa), Stumberger, Schulz - Buksa, Müller (72. Naschberger), Ertlthaler (71. Vötter) - Ogrinec (58. Üstündag) - Kronberger (90. Geris), Prelec

SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer - Straudi, Irving, Benatelli (79. Gemicibasi), Cvetko, Schumacher - Karweina (84. Bonnah), Arweiler (90./+3 Jaritz)

Fotocredits: GEPA/ADMIRAL