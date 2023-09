FC Red Bull Salzburg vs. SK Rapid Wien! Welch "Hochgenuss" zweier klangvoller Namen aus der hiesigen Fußball-"Feinkostabteilung" wurde am sonntäglichen Spätnachmittag in der Red Bull Arena "kredenzt", als sich Serien- und Rekordmeister zur Komplettierung des 6. Spieltages in der ADMIRAL Bundesliga die Ehre gaben. Der Liga-Primus verstand sich neuerlich zu behaupten, siegte ohne große Mühen mit 2:0 dank der Premieren-Treffer von Roko Šimić - der bereits 10. Torschütze für die Roten Bullen in dieser Spielzeit.

Die 1:0-Führung von Roko Šimić ist unterwegs. Das erste Saisontor für den in Mailand geborenen Kroaten, der allein vor Niklas Hedl dem SK Rapid-Goalie keine Abwehrchance ließ. Vor der Pause schnürte der 19-Jährige Rote Bulle sogar den Doppelpack und avancierte damit zum Matchwinner beim verdienten 2:0-Heimsieg.

Roko "rockt" Rapid: Doppelpack

Die Partie begann mit einer Abtastphase, in der beide Mannschaften vorsichtig agierten. Doch es dauerte nicht lange, bis die Dinge Fahrt aufnahmen. Beide Teams zeigten sich in der Abwehr stabil, aber es war der FC Red Bull Salzburg, der die erste große Chance des Spiels hatte. Oscar Gloukh dribbelte mit hoher Geschwindigkeit und setzte Maurits Kjaergaard ein, der einen Schuss aus spitzem Winkel abfeuerte, der jedoch knapp am Tor vorbei ging.

Rapid versuchte ebenfalls, Akzente zu setzen, und Marco Grüll - heute für den weiterhin verletzten Guido Burgstaller als Sturmspitze aufgeboten - zeigte seine Gefährlichkeit im Angriff. Nach einem Eckball von Grüll kam Matthias Seidl im Zentrum zum Kopfball, der jedoch von RBS-Torhüter Alexander Schlager abgewehrt wurde. Die 1. Halbzeit verlief weitestgehend ausgeglichen, aber es waren die Roten Bullen, denen die Führung gelang. In der 16. Minute nutzte Roko Šimić eine Umschaltaktion über die rechte Seite und prima Vorarbeit von Oscar Gloukh, um das Führungstor zu erzielen. Šimić vollendete souverän.

Der Treffer wurde vom Video Assistant Referee (VAR) noch überprüft, aber letztendlich als gültig bestätigt. Salzburg führte 1:0. Der SK Rapid versuchte, sich zurückzukämpfen, und hatte einige vielversprechende Angriffe. Doch die Salzburger Abwehr blieb standhaft. Es gab auch einige Nickeligkeiten auf dem Platz, die Schiedsrichter Alexander Harkam jedoch ohne gelbe Karten löste.

In der 37. Minute erhöhte Salzburg seine Führung auf 2:0. Oscar Gloukh setzte Karim Konaté ein, der den Ball ins Zentrum spielte. Šimić nahm den Ball am Fünfmeterraum an, kam mit etwas Ballglück und Abpraller von Leopold Querfeld zu seinem 2. Treffer. Der VAR überprüfte erneut den Treffer, aber er behielt an Gültigkeit. Salzburg führte nun mit 2:0, und Šimić hatte einen Doppelpack erzielt - den ersten für die Bullen überhaupt bei seiner Tor-Premiere in Wals-Siezenheim.

Schonhaltung hält in Hälfte 2 Einzug

Die 2. Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen in beiden Teams. Der SK Rapid drängte auf den Ausgleich, hatte aber Schwierigkeiten, die gut organisierte Abwehr von Salzburg zu durchbrechen. Die Grün-Weißen versuchten zurückzuschlagen und hatte einige Chancen, aber sie konnten Teamtorhüter Alexander Schlager im Tor von Salzburg nicht überwinden. Während der Spitzenreiter aus der Mozartstadt nachlegen wollte, doch das vermeintliche 3:0 vom eingewechselten Sekou Koita wurde aufgrund einer knappen Abseitsstellung aberkannt.

Die Partie verlief insgesamt fair, obwohl es einige hitzige Momente gab, als beispielsweise ein heimischer Anhänger von der Tribüne gestürzt war und interne Ausschreitungen folgten. Schiedsrichter Harkam leitete sein 200. Bundesliga-Spiel souverän.

Fazit:

Der FC Red Bull Salzburg gewann das Spitzenspiel gegen den SK Rapid Wien mit 2:0 und behielt seine Spitzenposition in der ADMIRAL Bundesliga bei. Roko Šimić war der Mann des Spiels mit seinem siegbringenden Doppelpack. Die Roten Bullen zeigten sich in der Abwehr einmal mehr sehr stabil und ließen kaum Chancen für Rapid zu. Die Gäste kämpften tapfer, konnten aber keine Tore erzielen. Die Struber-Schützlinge fuhren einen souveränen Sieg ein und setzten ihren Siegeszug fort und sind bereit für das bevorstehende Gipfeltreffen nach der länderspielbedingten BL-Pause in 2 Wochen beim Zweiten & Vizemeister SK Sturm Graz.

ADMIRAL Bundesliga, 6. Runde

Sonntag, 3. September 2023, 17 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 17.100; SR: Alexander Harkam/Stmk.

FC Red Bull Salzburg vs. SK Rapid Wien 2:0 (2:0)

RB Salzburg (4-4-2): A. Schlager - Dedic, Baidoo (90. Piatkowski), Pavlović, Ulmer (K, 59. Terzic)) - Bidstrup, Gourna-Douath, Gloukh (59. Nené), Kjaergaard - Konate (77. Forson), Šimić (59. Koita). Trainer: Gerhard Struber.

SK Rapid (4-2-3-1): Hedl - Oswald (57. Auer), Querfeld, M. Hofmann (K, 38. Sollbauer), Moormann - Kerschbaum, Sattlberger - Kühn (57. Mayulu), M. Seidl (71. Greil), Bajic - Grüll (71. Strunz). Trainer: Zoran Barišić.

Torfolge: 1:0 Šimić (15., Gloukh), 2:0 Šimić (36., Konaté).

Gelbe Karten: Pavlović (74.), Kjaergaard (80.) / Bajic (74.), Sollbauer (89.), Moormann (90.+5).

