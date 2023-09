Die Wiener Austria ging mit nur vier Punkten aus fünf Spielen in die sechste Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen Austria Klagenfurt. Dennoch war man vor der Heimpartie am heutigen Sonntag gegen Austria Klagenfurt nicht nervös. „Wir sind sehr gut beraten, wenn wir cool bleiben“, sagte Sportdirektor Manuel Ortlechner. Austria Klagenfurt kam unterdessen mit breiter Brust nach Wien. Die Klagenfurter waren als einziges Team neben Serienmeister Salzburg und Vizemeister Sturm Graz noch ohne Niederlage.

Überallsartiger Beginn der Austria und der prompte Ausgleich von Klagenfurt

Die Wiener Austria kam dann überfallsartig aus der Kabine und suchte sofort den Torabschluss. In Minute zwei scheiterte Neuzugang Asslani und nur eine Minute später machte es Guenouche besser. Nach einer Flanke von Ranftl ließ er per Kopf Keeper Knaller keine Chance und stellte auf 1:0. Die Austria überrumpekte die Kärntner regelrecht – umso überraschender dann der Ausgleich nach neun Minuten. Nach einer Kette an Unachtsamkeiten in der Austria Hintermannschaft war Karweina zur Stelle und stellte auf 1:1.

Die Bild auf dem Spielfeld ändert sich im weiteren Verlauf praktisch im Minutentakt. Es war ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Nach rund einer halben Stunde kam der Motor dann etwas ins Stottern. Beide Mannschaften agierten fehleranfällig und so ergaben sich kaum Tormöglichkeiten. Kurz vor der Pause aber dann doch noch eine echte TOP-Chance für die Gäste. Nach Vorarbeit von Irving kam Jaritz zum Abschluss und zwang Keeper Früchtl zu einer echten Glanzparade. Wenig später ging es mit dem 1:1 Unentschieden in die Pause.

Verrückte zweite Halbzeit! Die Austria spielte auf ein Tor, Klagenfurt trifft zur Führung

Die Gastgeber kamen dann erneut mit viel Schwung aus der Kabine und es waren wieder keine zwei Minuten gespielt, scheiterte Ranftl an Aluminium. Die Austria blieb am Drücker und in der 53. Minute scheiterte Fitz an Keeper Knaller. Die Hausherren waren dem Führungstreffer viel näher – Klagenfurt mit Problemen – es schien nur eine Frage der Zeit zu sein.

Doch wie so oft im Fußball, kam es dann anders. In der 70. Minute war es eine Standard, die den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Cvetko mit dem Eckball und dann war Gezos per Kopf zum 2:1 für die Kärntner zur Stelle – nicht zu fassen!

Im Finish warfen die Wiener noch einmal alles nach vorne und das gab Räume für die Gäste. Gemicibasi vergab in der 81. Minute aus einem nicht sauber zu Ende gespielten Konter den Matchball. Und dann, bereits in der Nachspielzeit, doch noch der Ausgleich für die Elf von Trainer Michael Wimmer. Jukic brachte den ruhenden Ball in den Strafrau, wo Gruber zum 2:2 zur Stelle war.

Am Ende blieb es beim 2:2 Unentschieden! Die Klagenfurter bleiben damit weiter ungeschlagen auf Tabellenplatz 4 und die Austria hängt im unteren Drittel der Tabelle, auf Platz 9, fest.

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt 2:2 (1:1)

Sonntag, 03.09.2023 (17:00 Uhr), Generali Arena (Wien), Z: 13.500, SR: Christian Ciochirca

Torfolge: 1:0 Guenouche (3.), 1:1 Karweina (9.), 1:2 Gezos (70.), 2:2 Gruber (91.)

Gelbe Karten: Asslani (52.), Baltaxa (59.), Karweina (70.), Braunöder (81.), Wernitznig (90.)

FAK: Früchtl; Martins, Galvao, Baltaxa (Meisl, 85.); Ranftl, Braunöder (Vucic, 85.), Fischer, Guenouche (Polster, 76.); Gruber, Asllani (Schmidt, 71.), Fitz (Jukic, 70.)

SKA: Knaller; Wimmer, Mahrer, Gezos; Schumacher, Cvetko, Benatelli (Wernitznig, 89.), Irving (Gemicibasi, 70.), Straudi (Bonnah, 76.); Karweina, Jaritz (Arweiler, 70.)

Foto: Josef Parak