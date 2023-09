Mit 7 Punkten aus den jüngsten 3 Spielen zeigte der Trend beim SCR Altach deutlich nach oben. Im Heimspiel gegen den SK Puntigamer Sturm Graz wollten die Vorarlberger am Samstag nun unter Beweis stellen, dass sie auch gegen eines der Topteams der ADMIRAL Bundesliga bestehen können. Die unbesiegten Steirer sind Tabellenführer FC Red Bull Salzburg mit einem Rückstand von 2 Punkten auf den Fersen. SCR Altach-Coach Joachim Standfest stellt den Vizemeister aktuell sogar über den Serien-Champion.

Intensiver und temporeicher Auftakt im Schnabelholz - nur die großen Chancen fehlten

Die Vorarlberger starteten dann auch dementsprechend forsch in die Partie und wollten die Grazer überraschen und da auch die Steirer von der ersten Minute an im Umschaltspiel viel Gefahr erzeugten, sahen die Besucher im Schnabelholz einen sehr launigen Auftakt.

Auch nach einer halben Stunde ein überaus "wilder Ritt" mit hoher Schlagzahl und kompaktem Standing beider Mannschaften, in welchem die Spielanteile durchwegs ausgeglichen waren – auch wenn die ganz große Torchance nicht dabei war.

Gegen Ende der ersten Halbzeit dann etwas Leerlauf im Spiel! Die Grazer taten sich zudem extrem schwer, das Altacher-Bollwerk zu überwinden und so ging die Partie auch torlos in die Kabinen.

Altach mit Vorteilen zu Beginn 2. Halbzeit, doch Grazer machen aber das Tor

Die Hausherren erwischten dann auch einen sehr guten Start in den zweiten Durchgang und beeindruckten die Grazer mit ihrer mutigen Spielweise. In der 55. Minute wurde dann ein bereits von Schiedsrichter Grobelnik gegebener Elfmeter für die Hausherren wieder zurückgenommen. Altach war am Drücker, der Ball wollte aber nicht ins Tor.

Sturm dagegen etwas mit dem Rücken zur Wand und einem aufgeregten Trainer Christian Ilzer an der Seitenlinie, der mit der Performance seiner Mannschaft so gar nicht zufrieden war. Und genau in dieser Phase, völlig entgegen dem Spielverlauf, konnte der Favorit dann doch mit 1:0 in Führung gehen. Wlodarczyk mit der Ablage und dann trift Kiteishvili für die Grazer.

Mit dem Treffer kehrte dann auch wieder die Ruhe ins Grazer Spiel ein. Die Altacher versuchten zwar weiterhin angetrieben von den eigenen Fans alles, fanden aber keine Lücke mehr.

Dramatische Schlussphase - verdienter Ausgleich und Joker-Tor

Die Schlussphase hatte es dann aber so richtig in sich. Altach versuchte den Ausgleich mit aller Macht zu erzwingen und in der 78. Minute war es dann auch passiert. Aus einem Getümmel im Strafraum traf Koller zum 1:1 Ausgleich und nun war die Partie wieder komplett offen. Das Stadion in Altach stand Kopf - Fans und Mannschaft wollten jetzt den Sieg.

Doch am Ende dann die kalte Dusche für die Altacher! Der kurz zuvor eingewechselte Fuseini wurde bereits in der Nachspielzeit von Kiteishvili bedient und traf zur 2:1 Führung. Die Hausherren fanden dann keine Antwort mehr auf diesen Last-Minute Treffer und so setzen sich enorm effiziente Grazer am Ende knapp durch und legen den Salzburgern wieder etwas vor.

Wir gewinnen beim @SCRAltach mit 2:1, das war ein hartes Stück Arbeit. Nun steht die erste Länderspielpause dieser jungen Saison an, am 16. September geht es mit dem Topspiel gegen Salzburg weiter. #sturmgraz #AdmiralBL #ALTSTU

ALT 1:2 STU |⏱️90+8' pic.twitter.com/blBS0HyXYP — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 2, 2023

CASHPOINT SCR Altach – SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (0:0)

Samstag, 02.09.2023 (19:30 Uhr), Cashpoint Arena (Altach), SR: Gerhard Grobelnik

Torfolge: 0:1 Kiteishvili (63.), 1:1 Koller (78.), 1:2 Fuseini (91.)

Gelbe Karten: Kiteishvili (74.), Strauss (88.), Bischof (88.), Gazibegovic (97.)

Gelb-Rote Karte: Strauss (95.)

SCR: Stojanovic; Strauss, Gugganig, Koller; Gebauer (Jurcec, 84.), Jäger, Bähre (Abdijanovic (97.), Lukacevic (Nosa, 81.); Fadinger, Nuhiu, Santos (Bischof, 67.)

STU: Scherpen; Schnegg (Dante, 66.), Wüthrich, Affengruber, Gazibegovic; Prass, Stankovic, Böving (Hierländer, 67.); Kiteishvili (Borkovic (96.), Sarkaria (Fuseini, 88.), Wlodarczyk

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL