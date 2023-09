Nach 5 Zählern aus 6 Rd. (1S, 2U, 3N) war Austria Wien in Rd. 7 der ADMIRAL Bundesliga in der Ost-Steiermark unter Zugzwang. Doch es ging ja zu Lieblings-Gegner TSV Hartberg, gegen den die Wiener Violetten die jüngsten 6 BL-Duelle, darunter sogar 4x "zu Null", gewonnen hatten. Und diesmal fehlte bei den Hartbergern, die endlich ihren "Veilchen-Fluch" beenden wollten, auch noch 5-Tore-Stürmer Maximilian Entrup (Rückenverletzung). Doch der TSV hat ja noch Donis Avdijaj, der nach einer aufreibenden Partie per Doppelpack den ersten TSV-Saison-Heimsieg bescherte. Die Gastgeber springen damit auf Rang 4.

Was tun wenn der Top-Torjäger Maximilian Entrup verletzungsbedingt ausfällt? Die Hartberger Lösung: "Wir haben ja noch Donis Avdijaj". Der den Doppelpack schnürte und nach 0:1-Rückstand den TSV mit 2:1 in Führung schoss sowie zum Matchwinner avancierte.

Forscher Austria-Auftakt samt verdienter Führung durch Gruber

Der letzte BL-Sieg der Hartberger über die Wiener Austria war am 10. April 2021. Manfred Gollner war´s, der vor 2 1/2 Jahren per Elfer den 1:0-Siegtreffer erzielte. Gegenüber der damaligen Startelf waren in der heutigen nurmehr TSV-Urgestein Jürgen Heil und Tobias Kainz, auf der Gegenseite allein Dominik Fitz. Der 24-jährige Wiener gab auch sogleich den ersten Torschuss ab, verfehlte mit rechts von halblinks am 16-er allerdings die "hintere Stange" (4.).

Nach Freistoßvariante über Fitz & Ranftl sowie dessen scharfer, flacher Hereingabe verpasste der aufgerückte Martins aus aussichtsreicher Position die Gäste-Führung (6., drüber). Beide Trainer forderten im Vorfeld von ihrer jeweiligen Elf "mutiges Auftreten". Was die Gäste sogleich in die Tat umsetzten. Die Wimmer-Elf kombinierte gefällig, um sich verdientermaßen in dieser Spielphase zu belohnen.

Hartberg zu passiv beim effektiven Kurzpass-Spiel der Wiener und abgefälschten Asllani-Abschluß, ehe Endabnehmer Andreas Gruber instinktiv in seinem 200. BL-Spiel zu seinem 4. BL-Saisontor den Ball am Fünfmeterraum frei vor Schlussmann Sallinger über die Linie bugsierte (10.). Der 28-jährige Offensivakteur scorte wettbewerbsübergreifend im 12. Einsatz bereits zum 7. Mal und verbrachte seine Fußball-Jugend ja in der Steiermark (GAK 1902 & SK Sturm Graz).

Martins verhinderte mit Rettungstat Ausgleich

Die Antwort des TSV ließ nicht lange warten, Tobias Kainz (in seinem 200. BL-Startelf-Einsatz) mit der Volleyabnahme aus 10 Metern - Top-Reflex von Keeper Christian Früchtl (12.). Ansonsten lange Zeit in Halbzeit 1 die Gäste vom Verteilerkreis das couragiertere, aktivere und spielstärkere Team. Diszipliniert und taktisch klug kontrollierten die Wiener das Spiel gegen die Hartberger, die ja die vorangegangenen beiden Heimspiele gegen Austria Klagenfurt (0:3) und RB Salzburg (1:5) deutlich verloren hatten und in dieser Saison noch auf den ersten Heim-Dreier warteten. Während Kapitän Heil & Co. auswärts unbesiegt sind (2S, 1U).

Die Steirer kämpften sich in die Partie hinein. Der Ex-Austrianer Prokop mit Ball & Tempo durch das zentrale Mittelfeld und dem Zuspiel auf Lang, dessen Flachschuss Keeper Früchtl sicher hielt (30.). Mittlerweile das Duell ausgeglichen und vor der Pause beiderseits noch mit spektakulären Hebern. Erst durch Austria-Angreifer Asllani gegen den etwas weit vor seinem Gehäuse postierten Sallinger auf das Tornetz (38.). Während auf der Gegenseite Christoph Lang den Ball bereits über Keeper Früchtl brachte, ehe Martins gerade noch per Kopfball auf der Torlinie rettete (40.).

Hinter dieser das Spielgerät dann vor der Pause dennoch lag. Der agile Dominik Prokop bediente mustergültig Donis Avdijaj, der nach innen und flach mit rechts ins rechte Eck abzog zum Ausgleich (43.). Kurz darauf nach einer feinen Kombination fast sogar die Pausenführung, doch Lang fand freistehend vor Früchtl im Austria-Goalie seinen Meister (44.).

Tragik eines Torhüters: Christian Früchtl war der starke Rückhalt der Wiener Austria, doch patzte einmal entscheidend, was folgenschwer zum 2:1-Treffer und der Wende für den TSV Hartberg führte.

Kurioses Hartberger Führungstor - ein Torhüter mit Assist, einer mit Aussetzer

Nach dem Seitenwechsel Fitz mit der ersten Top-Gelegenheit per Rechtsschuss, doch nach Rückenlage aus 11 Metern drüber (49.). Wenig später der Austria-Spielmacher per direktem Freistoß - zu zentral, TSV-Torhüter Sallinger parierte (50.). Dann überraschend in dieser Phase die "kalte Dusche" für die Gäste. Sallinger fing eine Rechtsflanke von Fitz ab und praktizierte sogleich einen weiten Abschlag über das gesamte Feld.

Der bis dato starke Austria-Torhüter Früchtl verschätzte sich beim Flugball und zog im heranstürmenden "deutschen Duell" mit Donis Avdijaj den Kürzeren. Der 27-jährige TSV-Stürmer nahm das "Geschenk" an, die Kugel mit, um sie ins leere Tor zu platzieren (51.). Spiel gedreht - Doppelpack für Avdijaj!

Nach dem 1:0-Sieg beim SK Rapid vor ein paar Wochen wollten die Hartberger auch gegen dessen Wiener Erzrivalen 3 Punkte einfahren. Was zur Challenge werden sollte, denn die Freude über die 2:1-Führung währte nicht lange: "Sechser" Diakité sah nach wiederholtem Foulspiel gelb-rot (60.). Für die verbleibende halbe Stunde schoben die dezimierten Steirer den "Riegel" vor. Die Wiener rannten an, doch am Geburtstag von TSV-Präsidentin Brigitte Annerl und vor den Augen von Tribünengast Martin Hinteregger warfen sich die Schopp-Schützlinge wiederholt beherzt in die Schüsse.

Die Austria agierte außerdem zu umständlich. Der TSV überstand die Schlußphase inkl. 4 Minuten nch Spielzeit und rettete zu Zehnt den 2:1-Vorsprung und damit ersten Heimsieg ins Ziel.

Beide Teams nächsten Sonntag auswärts

In Runde 8 sind beide am kommenden Wochenende auf Reisen. Austria Wien in Altach (Sonntag, 14:30 Uhr) und zeitgleich der TSV Egger-Glas Hartberg bei den heimstarken Eurofightern des LASK in der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl.

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

Sonntag, 17.09.2023, 14:30 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z: 3.900; SR: Markus Hameter

TSV Egger-Glas Hartberg - FK Austria Wien 2:1 (1:1)

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakité - Frieser (62. Providence), C. Lang (62. Sangaré), T. Kainz (73. Halwachs), Prokop (73. Steinwender)- Avdijaj (86. Brückner). Trainer: Markus Schopp.

FK Austria Wien (3-5-2): Früchtl - Martins (75. Braunöder), Galvão, Meisl - Ranftl, Fischer (K), Fitz (65. Jukic), Holland (83. Huskovic), Guenouche - A. Gruber, Asllani (65. A. Schmidt). Trainer: Michael Wimmer.

Torfolge: 0:1 A. Gruber (10., Assist Asllani), 1:1 Avdijaj (43., Prokop), 2:1 Avdijaj (51., Sallinger).

Gelbe Karten: Trainer Schopp (37., SR-Kritik, 4. GK) / Guenouche (26.), Jukic (68.).

Gelb-Rote Karte: Diakité (wiederholtes Foulspiel, 15. + 60.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at