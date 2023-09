Tabellarisch betrachtet stand mit LASK vs. TSV Egger Glas Hartberg das Top-Spiel der 8. Rd. in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 auf dem Programm. Dritter kontra Vierter! Beide zuletzt mit Siegen im Oberhaus. Für die Ost-Steirer waren die Linzer in den vergangenen 8 Duellen eine Art Lieblingsgegner, blieben die Blau-Weißen unbesiegt (3S, 5U). Entgegen dem FC Red Bull Salzburg rotierten die Eurofighter nicht, sollte die gleiche Startelf wie gegen den FC Liverpool die Unserie gegen den TSV stoppen. Doch nachdem Kapitän Žulj per Elfer an Sallinger scheiterte, hatten sich die Linzer mit einem 0:0 zu begnügen.

Es war die Szene des Spiels: TSV-Torhüter Raphael Sallinger parierte den Foulelfmeter von LASK-Kapitän Robert Žulj und ließ sich hernach von seinen Mitspielern frenetisch feiern. Um bei den heimstarken Linzer zu bestehen braucht es viel Disziplin, Kompaktheit, Überzeugung, auch Spielglück und...einen großartigen Rückhalt.

TSV Hartberg gegen Linzer Eurofighter dominant in Hälfte 1

Die 1. Halbzeit begann vielversprechend, wobei der TSV dominanter wirkte. Die Oststeirer zeigten sich auch weiterhin ohne den am Rücken verletzten Toptorjäger Maximilian Entrup (5 Treffer) spielfreudig und aggressiv, drängten die Linzer in ihre eigene Hälfte und versuchten, Fehler im Aufbauspiel zu erzwingen.

Insbesondere zwei Stangenschüsse sowie ein Schussball von Donis Avdijaj, der aus Nahdistanz über die Querlatte hämmerte, gilt es besonders hervorzuheben. Es blieb nach 45 Minuten beim 0:0.

Der LASK (re. Florian Flecker) rennt seit nunmehr 9 Duellen einem Sieg gegen den TSV Hartberg (mit Dominik Prokop) hinterher. Zum zweiten Mal in dieser Saison punkten die Schopp-Schützlinge in Linz in neuen Stadien: erst 3:3 bei Blau-Weiß Linz, heute 0:0 beim LASK, wodurch die Steirer auswärts unbesiegt bleiben.

Konträres Bild in Hälfte 2 - LASK vergab Elfer

In der 2. Halbzeit änderte sich das Bild des Spiels. Diesmal waren es die Linzer, die dominanter auftraten und den TSV in die Defensive drängten. Die Hausherren hatten einige gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen, aber TSV-Torhüter Sallinger erwies sich als zuverlässiger Rückhalt und konnte die Schüsse entschärfen.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 54. Minute, als der Salzburger Schiedsrichter Christopher Jäger auf den Elfmeterpunkt zeigte, nachdem ein klares Foulspiel von TSV-Kapitän Jürgen Heil an René Renner im Strafraum begangen wurde. Die Chance, in Führung zu gehen, lag nun beim LASK. Kapitän Robert Žulj, mit 3 Treffern bisher erfolgreichster BL-Saisontorschütze der Linzer, trat an, um den Strafstoß auszuführen. Doch TSV-Torwart Raphael Sallinger erwies sich als Held und parierte den Schussball hervorragend. Dies war eine entscheidende Rettungstat, die Hartberg im Spiel hielt.

Nach dieser vergebenen Elfmeterchance setzte der LASK alles daran, die Partie zu seinen Gunsten zu entscheiden. Die Sageder-Schützlinge dominierten das Geschehen, drängten und drückten, erarbeiteten sich zahlreiche Möglichkeiten. Doch der Abschluss und die Präzision im letzten Angriffsdrittel fehlten den Linzern. Sallinger im Hartberg-Tor erwies sich erneut als sicherer Rückhalt und verhinderte mehrere gefährliche Schüsse.

Am Ende endete das Spiel torlos und beide Mannschaften teilten sich die Punkte. Der LASK behält damit vorerst seinen 3. Platz in der Tabelle, während die Hartberger in Lauerstellung auf Rang 5 verweilen und nächste Woche den Tabellensechsten SCR Altach, der gegen Austria Wien heute mit 2:1 siegte, zu Gast hat (Sonntag, 1. Oktober, 14:30 Uhr).

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder: „Hartberg hat es heute richtig gut gemacht. Wir taten uns schwer, die nötigen Räume zu finden und konnten leider nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anschließen. ‘Das Unentschieden ist am Ende dann gerecht.‘

Wir holen einen Punkt beim LASK und bleiben damit in dieser Saison auswärts weiter ungeschlagen!!!#askhtb #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/zGBkZNXKi9 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) September 24, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

Sonntag, 24.09.2023, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 10.300; SR: Christopher Jäger/Salzburg

LASK - TSV Egger Glas Hartberg 0:0

LASK (3-4-3): Lawal - Ziereis, Andrade, Luckeneder - Flecker (62. Ba), Jovičić (81. Talovierov), Horvath (81. Darboe), Renner - Ljubičić (62. Usor), Žulj (K), Havel (46. Balic). Trainer: Thomas Sageder.

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat, Pfeifer - Kainz (81. Brückner) - Frieser (57. Providence), C. Lang (75. Halwachs), Sangaré, Prokop (81. Urdl) - Avdijaj. Trainer: Markus Schopp.

Gelbe Karten: Žulj (65., Foulspiel), Jovičić (73., Foulspiel), Talovierov (90., SR-Kritik) / C. Lang (64., Foulspiel), Bowat (67., Foulspiel), Halwachs (90.+1, Foulspiel).

Bes. Vorkommnisse: Sallinger hält Elfmeter von Žulj (55., Foul von Heil an Renner)

