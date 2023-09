"Es muss weh tun für die Gegner wenn man in Altach spielt", meinte SCR Altach-Cheftrainer Joachim Standfest vor der Saison. Was der 43-jährige Leobener sich wohl auch heute für seinen Ex-Klub Austria Wien beim Gastspiel der 8. Rd. der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 am Schnabelholz erhoffte. Die Vorarlberger in den vergangenen Runden gut drauf und vor der Partie auf Rang 7, drei Zähler vor dem Tabellen-9. Austria Wien. Beide Teams klappten sogleich das Visier hoch, ließen das weitestgehend vogelwilde Spiel früh Fahrt aufnehmen. Doch nach 15 Minuten war beiderseits das "Pulver verschossen" beim 2:1-Heimsieg des SCRA.

Marschieren weiter und rocken die Liga: Sommer-Neuzugang Lukas Fadinger, der den schnellen 1:1-Ausgleich erzielte. 3 Tage vor seinem 23. Wiegenfest ließ der Ex-Hartberger Keeper Früchtl aus wenigen Metern keine Abwehrchance.

Rasen-Pilz konnte Blitzstart nicht stoppen - SCRA kippt 0:1

Der Rasen der Cashpoint Arena problembelastet, von einem Pilz befallen. "Sand im Getriebe" derweil in dieser BL-Saison bei Austria Wien, die vor einem Jahr im August an gleicher Wirkungsstätte noch einen 2:0-Vorsprung "aus der Hand gaben" und last Minute eine 2:3-Niederlage gegen Nuhiu & Co. kassierten. Auch diesmal legten die Wiener Violetten wieder vor.

Dominik Fitz von rechts mit dem Cornerball an die erste Stange, wo FAK-Torgarant Andreas Gruber (erzielte 4 der 5 BL-Saisontore der Gäste) zu Fall kam, ehe der dahinter postierte, aufgerückte Austria-Innenverteidiger Johannes Handl zu seinem ersten Saisontor und 1:0 für die Wimmer-Elf aus Nahdistanz vollende (5.).

Doch "wie gewonnen, so zerronen"...! Fast postwendend gelang Lukas Fadinger nach einem weiten Flugball von Paul Koller aus der eigenen Hälfte sowie Kopfball-Verlängerung von Christian Gebauer allein vor FAK-Goalie Früchtl der schnelle 1:1-Ausgleich (7.). Drehten die Gastgeber in der Vorsaison am 7. August 2022 die 2:0-Gästeführung ab der 63. Minute, kippten sie diesmal in Altach den 0:1-Rückstand bereits nach einer Viertelstunde, denn Mike-Steven Bähre stellte per cool verwandeltem Handelfmeter auf 2:1 (15., VAR-Check nach Handspiel von Andreas Gruber). Erstes Saisontor für den 28-jährigen Deutschen aus Niedersachsen, der den Ball vom Punkt flach in die Tormitte schob.

Elfmeter-Alarm - Altacher im Glück

Was für eine Auftakt-Viertelstunde. Die auch Altachs Abwehrspieler in Anbetracht der Wende und folglich Führung noch genießen konnte, ehe der 26-jährige, ehemalige SV Rieder bereits nach 23 Minuten verletzungsbedingt Platz machte für Felix Strauss. Der im eigenen 16-er sah, wie Hakim Guenouche für die Wiener aus Nahdistanz per Direktannahme nach Fischer-Flanke an der Querlatte scheiterte, jedoch von SCRA-Debütant Sandro Ingolitsch regelwidrig behindert wurde.

Es folgte der VAR-Check, begab sich Referee Sebastian Gishamer in die Review Area, um hernach zum Entsetzen von FAK-Coach Michael Wimmer den Gästen einen vertretbaren Elfmeter zu verwehren (36.). Wenig später monierten die Wiener ein Handspiel von Nuhiu im Altacher 16-er, doch hier ließ der Schiedsrichter zurecht weiter spielen (41.) und ging es mit 2:1 für die Vorarlberger in die Pause.

Austria blies zur Aufholjagd, Altach lauerte auf Konter

Nach dem Seitenwechsel bliesen die Veilchen zur Aufholjagd. Der frühere Altacher Manfred Fischer mit einer Halbchance, sein Kopfball (50.) jedoch direkt auf SCRA-Schlussmann Dejan Stojanovic. Der wenig später dann umsomehr sein Können aufzubieten hatte und den tückischen Freistoßball von Dominik Fitz abwehren konnte (52.).

Die Wiener tonangebend, gingen mehr Risiko, wodurch sich wiederum den Rheindörflern Räume für Konter boten. Wie in der 58. Minute für den agilen Christian Gebauer, der sich auf halblinks durchsetzte und nur knapp das Gäste-Gehäuse verfehlte.

Aluminiumknaller Nuhiu - Austria Ausgleich annulliert nach VAR-Check

Dann wieder die Wiener, doch bei ihren Angriffsaktionen wiederholt zu umständlich gegen die vielbeinige Altacher Abwehr, die gut zu blocken verstand. Die Standfest-Elf defensiv diszipliniert und kompakt. Und vorne beinahe mit der Entscheidung. FAK-Coach Wimmer hatte gerade einen Dreifach-Tausch vorgenommen, ehe Nuhiu sich im Gäste-16-er gegen 3 Gegenspieler behauptete und mit einem "Hammer" das Torgebälk erschütterte (74.).

Im Gegenzug landete das Spielgerät zwar im Netz, nachdem Andreas Gruber sich im "Boden-Zweikampf" energisch gegen Schlussmann Stojanovic durchgesetzt hatte, doch die Fahne des SR-Assistenten war schnell oben. Kein Tor! Stattdessen Spielunterbrechung wegen Verletzung des SCRA-Goalies Spielunterbrechung und dann doch noch VAR-Check. Das Abseits wurde zwar aufgehoben, doch ein Handspiel geahndet (78.) - kein 2:2-Ausgleich!

Stattdessen gab es noch viel Hektik in der Nachspielzeit mit jeweils einem Ausschluss auf beiden Seiten in einer zerfahrenen, durchaus fairen Partie, die dennoch eine wahre Kartenflut nachsichzog.

Das Altacher Abwehrbollwerk überstand auch die Schlussviertelstunde und schaffte mit dem erkämpften und wacker verteidigten 3. Saisonsieg (2U, 3N) klammheimlich den Sprung unter die Top 6, während die Austria auf Rang 10 bleibt bei nur einem BL-Saisonsieg und nunmehr bereits 5 Niederlagen in 8 Spielen (2U).

Nächsten Sonntag Wiener Derby am Verteilerkreis

Nächsten Sonntag geht es in Runde 9 für den SCR Altach in die Steiermark zum TSV Hartberg (14:30 Uhr), während Austria Wien den SK Rapid zum prestigeträchtigen Wiener Derby empfängt (17 Uhr).

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

Sonntag, 24.09.2023, 14:30 Uhr, Cashpoint Arena Altach, Z: ; SR: Sebastian Gishamer

Cashpoint SCR Altach - FK Austria Wien 2:1 (2:1)

SCR Altach (3-5-2): Stojanovic - Reiner (23., F. Strauss), L. Gugganig, Koller - Ingolitsch (59. Jurcec), Jäger (K), Fadinger, Bähre (80. Abdijanovic), Lukacevic - Gebauer (80. Reiter), Nuhiu. Trainer: Joachim Standfest.

FK Austria Wien (3-4-3): Früchtl - Handl (74. Potzmann), Martins, Galvão - Ranftl, Braunöder (64. Asllani), Holland (74.Jukic), Guenouche (64. Polster) - Fischer, A. Gruber, Fitz (74. Huskovic). Trainer: Michael Wimmer.

Torfolge: 0:1 Handl (5., Fitz), 1:1 Fadinger (7., Gebauer), 2:1 Bähre (15., Handelfmeter).

Gelbe Karten: Ingolitsch (45.+5), L. Jäger (54., Foulspiel), Bähre (70., Foulspiel), Nuhiu (73., Foulspiel) / Galvão (40., SR-Kritik), Guenouche (47., Unsportlichkeit/"Schwalbe"), Fitz (71., Foulspiel), Fischer (90.+5, SR-Kritik).

Gelb-Rote Karte: Nuhiu (wiederholtes Foulspiel, 90.+2), Galvão (wiederholtes Foulspiel, 90.+3).

