Rekordmeister Rapid gastierte am Mittwochabend in der zweiten Runde des ÖFB-Cups bei Union Gurten. Die Hütteldorfer waren gegen den Regionalliga-MItte-Klub aus Oberösterreich der klare Favorit. Trotzdem warnte Rapid-Trainer Zoran Barisic vor einer möglichen Überheblichkeit seiner Truppe. Offenbar hatten die Hütteldorfer die Warnung nicht ernstgenommen, denn Gurten brachte die Wiener an den Rand des Ausscheidens. Es ging sogar in die Verlängerung - inklusive einer halbstündigen Unterbrechung, weil das Flutlicht ausgefallen war - wo sich die Grün-Weißen mit 5:2 durchsetzen konnten.

Tolle Kulisse, planmäßiger Start für Rapid und das Comeback von Gurten

Und dass der Gegner aus dem Innviertel sehr viel Intensität in petto hatte, war von der ersten Minute weg zu spüren. Gurten machte es dem Bundesligisten vor einer tollen Kulisse von über 5.000 Besuchern im reaktivieren Klaus Roitinger Stadion in Ried zu Beginn sehr schwer. Erst in der 18. Minute kühlte die Rapid-Betreuerbank etwas ab, als Oliver Strunz einen Foulelfmeter zum 1:0 für die Grün-Weißen verwertete.

Gurten ließ sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen und konnte weiter Nadelstiche anbringen. Rapid hatte mehrfach Glück, nicht den Ausgleich kassiert zu haben. Doch in der 38. Minute war es dann dennoch passiert. Querfeld konnte einen Kopfball nicht klären und Jakob Kreuzer stellte mit einem tollen Abschluss aus rund 18 Metern auf 1:1.

Offener Schlagabtausch mit Toren auf beiden Seiten

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit sahen die Besucher dann eine hart umkämpfte Partie ohne weitere große Möglichkeiten. Immer wieder gelang es dem Regionalligisten sich zu befreien und so ging die Partie dann auch mit dem 1:1 in die Kabinen.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ein unverändertes Bild! Beide Mannschaften schenkten sich nichts und es war wieder der Regionalligist- welcher zu Chancen kam. In der 59. Minute prüfte Horner mit einem Distanzschuss Hedl, der mit einer tollen Parade klären musste.

Ein „Zweiklassenunterschied“ war kaum zu sehen. Gurten machte die Sache wirklich gut und konnte auch bis in die Schlussphase die Partie offen halten.

Und dann die 75. Minute, genau ins Herz der Rapid-Fans, stand die Partie endgültig Kopf! Nach einer perfekten Flanke von Zoller von der linken Seite war Wimleitner im Strafraum ideal postiert und ließ Keeper Hedl keine Chance. Die 2:1 Führung ging definitiv in Ordnung, doch Rapid fand sofort wieder den Vorwärtsgang und in der 82. Minute auch den Ausgleich. Nach Vorarbeit von der linken Seite war der eingewechselte Seidl im Zentrum zur Stelle und markierte das 2:2.

Da nach 90 Minuten kein Sieger feststand, ging die Partie in die Verlängerung und wenige Minuten nach Beginn gingen dann die Lichter aus im Klaus Roitinger Stadion. Die Partie war unterbrochen.

Mehr lesen

Stromausfall im ÖFB-Cup sorgt für Chaos: ORF bricht Live-Übertragung zwischen Gurten und Rapid ab!

Um 23:15 Uhr wurde das Spiel wieder angepfiffen. Rapid startet besser und die Wiener bekommen in der 94. Minute einen Hand-Elfer zugesprochen - Thomas Reiter war der Übeltäter. Marco Grüll tritt an und trifft stark ins Eck. Jetzt wird es für Gurten sehr schwer, denn den Oberösterreichern schwinden zusehends die Kräfte.

Entscheidung fällt

Gurten bekommt in der Verlängerung überhaupt keinen Zugriff auf die Partie. Das was die Gastgeber in der ersten Halbzeit noch ausgezeichnet hatte, passiert jetzt überhaupt nicht mehr. In der 102. Minute fällt die Entscheidung. Moritz Oswald spielt von links einen super Pass an die Fünferkante auf Fally Mayulu der die Kugel hoch unter die Latte drückt. In der 108. Minute fällt dann auch noch das 5:2 für die Wiener. Nach etwas mehr als 120 Minuten beendet der Schiedsrichter das Spiel und Rapid zittert sich gegen beherzt kämpfende sowie stark aufspielende Gurtener in die nächste Runde.

Union Gurten – Rapid Wien 2:5 (1:1, 2:2)

Mittwoch, 27.09.2023 (20:30 Uhr), Klaus Roitinger Stadion (Ried): Z: 5.000, SR: Oliver Fluch

Torfolge: 0:1 Strunz (18.), 1:1 Kreuzer (37.), 2:1 Wimleitner (76.), 2:2 (Seidl, 82.), 2:3 Grüll (95.), 2:4 Mayulu (102.), 2:5 Mayulu (108.)

GUR: Wimmer; Wirth, Reiter, Zirnitzer, Burghuber; Bauer, Schott, Pori; Kreuzer, Wimleitner, Horner

RAP: Hedl; Moormann, Kongolo, Querfeld, Kasanwirjo; Greil, Grgic, Gale, Bajic, Strunz; Mayulu

Spielfilm im Live-Ticker

Foto: Harald Dostal