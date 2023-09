Am Mittwochabend kam es im Rahmen der zweiten Runde des UNIQA ÖFB-Cups zum Duell zwischen dem SV Leobendorf und dem SK Sturm Graz. Damit hieß es Regionalliga Ost gegen ADMIRAL Bundesliga. Die Gäste aus der Steiermark - auch Titelverteidiger - gingen als klarer Favorit ins Spiel und wollten dieser Rolle auch gerecht werden. Das gelang auch, auch wenn sich die Blackied lange schwertaten. Am Ende gewannen die Grazer mit 3:0.

Sturm macht das Spiel, doch Leobendorf stabil

In der ersten Halbzeit des Spiels zwischen Sturm und Leobendorf war es Sturm, das das Match dominierte, jedoch ohne wirklich zwingende Chancen zu kreieren. Leobendorf stand defensiv stabil, aber versteckte sich keineswegs.

Die erste gefährliche Aktion kam überhaupt von Leobendorf, als Bartholomay im Strafraum einen Schuss abfeuerte, der klar über das Tor ging.

Sturm hatte Schwierigkeiten, sich durch die Abwehr von Leobendorf zu kämpfen, während Leobendorf einige gefährliche Konter startete. In der 30. Minute hatte Leobendorf die bis dahin größte Chance der Partie, als Sahanek toll freigespielt wurde und alleine auf den Torwart zulief. Doch der Torhüter konnte den Schuss abwehren, und der anschließende Eckball brachte nichts ein.

Dann schaffte es Sturm, das Spiel etwas zu beruhigen. Kurz vor der Pause, in der 43. Minute, gingen die Gäste aus Graz in Führung. Bøving versuchte einen Schuss knapp außerhalb des Strafraums, das Leder wurde abgefälscht und landete unhaltbar für den Leobendorf-Goalie im oberen linken Eck. Damit ging Sturm mit 1:0 in Führung und konnte sich über einen Vorsprung zur Halbzeit freuen.

Leobendorf weiter kämpferisch

In der zweiten Halbzeit startete Sturm Graz stärker und beherrschte das Spielgeschehen. Leobendorf kämpfte jedoch unermüdlich und versuchte, durch ein Tor ins Spiel zurückzukommen, ähnlich wie in der ersten Halbzeit, wo sie einige gute Ballgewinne verzeichneten.

Die Regionalliga-Mannschaft aus Leobendorf konnte die Intensität des Spiels jedoch nur schwer aufrechterhalten, und langsam aber sicher schwanden ihre Kräfte.

In der 71. Minute fiel schließlich das 2:0. Sturms Prass verwandelte einen Freistoß von der 16er-Linie direkt, und somit erhöhte sich der Vorsprung auf 2:0 für Sturm Graz. Dieses Tor schien die Entscheidung zu bringen, da Leobendorf inzwischen am Ende ihrer Kräfte angelangt war. Sturm kontrollierte nun das Spielgeschehen und hatte die Oberhand, was den Sieg für sie näher rücken ließ.

Kurz darauf beinahe doch der Anschlusstreffer: nach einem Eckball ist aber mehrmals ein Sturm-Fuß dazwischen und es bleibt beim 2:0. In der 77. Minute zeichnet sich der Leobendorfern Goalie Lukas Schwaiger - er lenkt einen Schuss bärenstark über die Querlatte. Dann fällt auch noch das 3:0 für die Grazer, ehe das Spiel vorbei ist.

SV Leobendorf - SK Sturm Graz 0:3 (0:1)

Mittwoch, 27.09.2023 (19 Uhr), Sparkassen Stadion Leobendorf, Z: 1.500, SR: Dominic Schilcher

Startelf SV Leobendorf: 01 Lukas Schwaiger (TW) - 03 Michael Lechner, 13 Stefan Baldia, 18 Fabian Hauer, 23 Thomas Bartholomay (K) - 07 Dusan Lazarevic, 08 Sascha Viertl, 10 Marco Sahanek, 19 Marco Hofer, 22 Luka Mirkovic - 09 Marco Miesenböck

Startelf Sturm Graz: 01 Kjell Scherpen (TW) - 02 Max Johnston, 24 Dimitri Dominique R. Lavalée, 42 David Affengruber, 44 Amadou Dante - 14 Javier Serrano Martínez, 15 William Bøving Vick, 19 Tomi Horvat, 25 Stefan Hierländer (K) - 09 Szymon Wlodarczyk, 17 Bryan Silva Teixeira

Torfolge: 0:1 Bøving (43.), 0:2 Prass (71.), 0:3 Prass (90.)

Spielfilm im Liveticker

Fotos/Videos: Martin Mandl