In seinem einzigen Pflicht-Heimspiel im Oktober empfing der LASK in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga den Tabellen-7. SCR Altach. Die Eurofighter warteten seit 2 Liga-Spielen (1N, 1U) auf einen Dreier und wollten Rang 3 in die länderspielbedingte Liga-Pause verteidigen, nachdem der TSV Hartberg Samstag vorgelegt hatte. Die selbstbewussten Vorarlberger erwiesen sich als unangenehmer Gegner und hätten durch den agilen Jan Jurčec vor der Pause führen können. Überhaupt produzierten die Gäste gleich 2 Aluminium-Treffer, doch das "Goldene Tor" blieb LASK-Kapitän Robert Žulj vorbehalten - 1:0-Sieg des Tabellendritten!

Matchwinner Robert Zulj! Der 31-jährige Kapitän erlöste den LASK per blitzsauberem Drehschuss mit links aus 11 Metern in Torjägermanier und seinem 4. Saison- bzw. Heim-Tor.

Altacher Aluminiumtreffer zum Auftakt nach 3 Minuten

Der LASK zum Ende seiner dritten "englischen Woche" verletzungsbedingt mit personellen Defiziten, dazu Mittelfeld-Motor Sascha Horvath verletzt und gesperrt (5. Gelbe Karte). Somit stand der dienstälteste Athletiker Peter Michorl seit dem 19. August (Runde 4) mal wieder im Kader, während der 22-jährige AS Rom-Leihspieler Ebrima Darboe aus Gambia zu seinem Starelf-Debüt für die Linzer kam. Auch Thomas Goiginger (Foto unten) seit August mal wieder in der Startelf.

Die nach nicht mal 3 Spielminuten die erste Schrecksekunde erlebten. Lang gezogene Rechtsflanke von Gebauer an die 2. Stange auf Jan Jurčec, der aus spitzem Winkel per Volley den Querbalken traf. Schwungvoll ging es weiter in einer abwechslungsreichen Auftaktphase auf der Linzer Gugl, in der die Vorarlberger mutig auch in den Offensiv-Modus schalteten. Nächster Aufreger dann im 16-er der Gastgeber. Nach einem Cornerball sprang die Kugel im Fünfmeterraum an den angelegten Arm von Ljubic (14.). Es folgte ein kurzer VAR-Check, ehe der Polizist aus Wien, Referee Julian Weinberger, weiter spielen ließ.

LASK zunehmend spielbestimmend, doch ambitionierte Altacher Konter

Dann auf der Gegenseite nach einem schnell vorgetragenen Athletiker-Angriff Darboe mit dem Flachschuss, SCR-Schlussmann Dejan Stojanovic machte sich mit seinen 1,96 Metern lang und lenkte den Ball um den Pfosten (16.). Die Sageder-Schützlinge zunehmend tonangebend und mit der Ballbesitz-Majorität (70:30%), doch die seit 3 BL-Partien unbesiegten Altacher defensiv diszipliniert und kompakt.

Um immer wieder zu Umschaltmomenten zu kommen und der Schusschance durch Kapitän Jäger, scharf, doch zu zentral auf Keeper Lawal, der parierte (24.). Und kurz danach schon wieder seine Mannschaft vor einem Rückstand bewahrte. Nach einem Cornerball der Oberösterreicher folgte ein blitzschneller Konter der Vorarlberger, stimmte die Reste-Verteidigung der Linzer überhaupt nicht, sodass Jan Jurčec allein über links auf den Gastgeber-Goalie zu marschierte und in diesem seinen Meister fand (29.) - was eine Mega-Chance.

Der 22-jährige, zentrale Mittelfeldspieler Ebrima Darboe gab gegen den SCR Altach (hier mit Christian Gebauer) sein Startelf-Debüt im LASK-Dress.

0:0 zur Pause in abwechslungsreichem Spiel

Auf der Gegenseite Thomas Goiginger mit einem strammen Rechtsschuss ins kurze Eck - Stojanovic parierte (31.) und hielt auch nach dem anschließenden Corner den zu zentral angetragenen Kopfball von Andrade (32.). Per (Hecht-) Kopfball versuchte sich beim nächstern Altacher Angriff Hüne Nuhiu, knapp rechts vorbei (34.). Die Linzer erhöhten die Pace, doch wirkten vor der Pause im Angriff zu umständlich gegen die vielbeinige Vorarlberger-Abwehr.

Während die Stahltstädter den agilen Jurčec nicht unter Kontrolle bekamen, der bei seiner dritten Torchance, einem Schussball halblinks vom 16-er, an Keeper Lawal scheiterte (44.).

Nachdem Standardspezialist Peter Michorl die vergangenen 5 Runden nicht im LASK-Kader stand, kam der 28-jährige Wiener zum Comeback und ca. halbstündigen Einsatz - seinem 343. in einer Pflicht-Partie für die Linzer und 187. in der Bundesliga.

Fehlende Effizienz bei Sageder-Team

Mit Wiederbeginn der LASK mit dem ersten Statement auf dem Rasen, doch der nachwievor glücklose Mittelstürmer Marin Ljubičić (erst ein BL-Saisontor) verpasste in aussichtsreicher Position an der 1. Stange knapp (46.). Dann der gallige Goiginger, doch der 30-jährige Offensivakteur scheiterte im Eins-gegen-Eins aus spitzem Winkel an Dejan Stojanovic (50.). Ansonsten die zwar engagierten Linzer mit zu vielen Missverständnissen und fehlender Präzision im Angriffsdrittel gegen das Altacher Abwehrbollwerk.

Die LASK-Fans forderten lautstark Peter Michorl und bekamen den 28-jährigen Wiener, der nach 58. Minuten für Startelf-Debütant Darboe kam und für neue Impulse sorgen sollte. Doch die Altacher boten wenig Räume an, waren griffig und hielten mit viel Leidenschaft & Mentalität dagegen. Wenn aus dem Spiel wenig geht, dann halt per Distanzschuss, dachte sich womöglich Robert Žulj, bei dessen strammen Schussball sich SCRA-Goalie Stojanovic mächtig zu strecken hatte (64.). Die Nachschuss-Chance ließ der eingewechselte Senegalese Moussa Koné verstreichen.

Robert Žulj im 3. Versuch mit dem "Tor des Tages"

Danach wieder Robert Žulj, diesmal per Freistoßball flach, Stojanovic mit Mühe (70.). Die Eurofighter bliesen zur Schlussoffensive, erhöhten die Schlagzahl. Wieder der LASK-Kapitän am "ruhenden Ball", doch diesmal war der Freistoß aus ca. 25 Metern eine sichere Beute für den SCRA-Keeper (77.). Die Linzer weiter tonangebend, doch auch weiter anfällig bei Gäste-Kontern. Der eingewechselte Ex-LASKler Dominik Reiter setzte sich gegen Andrade durch und traf vom 16-er flach die rechte Stange (78.). Durchatmen bei den Linzern, die somit auch im 5. BL-Heimspiel in Folge ohne Gegentor blieben und überhaupt erst eins kassierten (in Runde 1, 1:1 vs. SK Rapid).

Thomas Sageder nahm letzte Veränderungen vor, riskierte mehr. Der LASK ja das beste Team der Schlussviertelstunde. Was seine Bestätigung fand und Robert Žulj nach seinem "Schuss-Training" zuvor aus der Distanz folglich mit dem "Tor des Tages"...und zwar von jenem "Tatort", wo ein Mittelstürmer zu stehen hat.

Fein vorgetragener Athletiker-Angriff über links durch Mustapha und Goiginger, der für seinen Kapitän auflegte, der im 16-er-Zentrum mit links flach ins kurze Eck vollendete (82.). 4. BL-Saisontor für den 31-jährigen Welser, der alle Treffer zuhause erzielte, allerdings schon seit 27. August (Doppelpack beim 2:0 vs. Austria Wien) im Oberhaus nicht mehr getroffen hatte.

Die Linzer mit dem 4. Heimsieg (2 U) weiter in der Liga in der Raiffeisen Arena unbesiegt und Platz 3 verteidigend, die tapferen Altacher im Pech bei den beiden Aluminiumtreffern. Bittere 2. Niederlage in dieser BL-Saison auswärts für die Rheindörfler, die dennoch erhobenen Hauptes die Heimreise antreten können.

ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde

Sonntag, 08.10.2023, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 9.800; SR: Julian Weinberger/Wien

LASK - Cashpoint SCR Altach 1:0 (0:0)

LASK (3-4-1-2): Lawal - Ziereis, Andrade, Talovierov (81. Mustapha) - Flecker (71. Ba), Darboe (58. Michorl), Ljubic, Bello (81. Stojkovic) - Žulj (K) - Ljubičić (58. Koné), Goiginger. Trainer: Thomas Sageder.

SCR Altach (3-4-3): Stojanovic - Felix Strauss (85. Bischof), L. Gugganig, Koller - Ingolitsch, Jäger (K), Fadinger, Lukacevic - Gebauer (62. D. Reiter), Nuhiu, Jurčec (68. Abdijanovic). Trainer: Joachim Standfest.

Tor: 1:0 Žulj (82.)

Gelbe Karten: L. Gugganig (11.), Strauss (69.)

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL (2) und Harald Dostal/www.sport-bilder.at (1).