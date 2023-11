Wollen Sie Tore & Spektakel sehen, müssen Sie zu TSV Egger Glas Hartberg vs. FC Blau-Weiß Linz gehen. Vor drei Monaten beim 3:3-Torfestival ließ der TSV "zwei Punkte liegen", holten die Linzer im Finish ein 1:3 am 6. August auf. Doch seither rocken die Steirer die ADMIRAL Bundesliga und gingen vor Runde 13 als Fünfter in das "blau-weiße" Duell mit dem Aufsteiger, der sich seit dem Saisonstart formverbessert im Oberhaus etabliert hat. Beide in den vergangenen sieben BL-Spielen mit je nur einer Niederlage und viel Selbsvertrauen ausgestattet. Und wieder gab es ein dramatisches Duell und furiose Aufholjagd beim 3:2-Endstand.

Was für eine "Schmid-Schleuder"...der 26-jährige Schlussmann der Linzer mit einem scharfen Mega-Abschlagball vom eigenen in den gegnerischen 16-er als Wegbereiter zur frühen 1:0-Gästeführung.

Langer Flugball hebelt Hartberger Hintermannschaft aus - Schmid-Schleuder von Pirkl & Ronivaldo veredelt

Im ÖFB-Cup-Achtelfinale schieden beide Teams aus. Der TSV gab sich nach nach heroischem Fight gegen den favorisierten FC Red Bull Salzburg erst im Elfmeterschießen geschlagen, während die Linzer am Donnerstag ebenfalls gegen einen BL-Konkurrenten in Altach unterlagen (2:0). Dabei hatte Trainer Gerald Scheiblehner kräftig rotiert, was auch heute bei der zweiten langen Auswärtstour des Aufsteigers der Fall war.

Allein acht Neue in der Startelf gegenüber der Pokal-Partie im Ländle. Im Mittelfeld wieder dabei: Alexander Briedl. Der 21-jährige Salzburger mit seinem BL-Debüt in der "Starting Eleven", auch weil Tobias Koch verletzt fehlte.

Bei sonnigem Herbstwetter erwischten die Linzer einen Auftakt nach Maß(-Arbeit), nahm Simon Pirkl einen Mega-Abschlag von Nicolas Schmid halblinks im 16-er auf, um mit links Ronivaldo zu bedienen, der Ibane Bowat übersprang und einen prächtigen Kopfball zur Gäste-Führung setzte - 0:1 (8.). Was für ein Abschlag vom Linzer Goalie, was für ein Abschluss des 34-jährigen Brasilianers bei dessen vierten BL-Saisontor.

Kopfballchance-Doppel für Simon Seidl für couragierte Linzer

Beflügelt vom Treffer die Scheiblehner-Schützlinge weiter couragiert, setzten auf Konter & Umschaltmomente gegen Schopps Ballbesitz-Hartberger (73% in Halbzeit 1). Nachdem Schmid gegen TSV-Kapitän Heil den Ausgleich verhinderte (16.), verfehlte im Gegenzug Simon Seidl per Kopfball nur knapp das TSV-Tor (18.). Wenig später der jüngere Bruder von SK Rapid-Akteur Matthias Seidl wieder "mit Köpfchen", erneut fehlten nur Zentimeter (23.).

Doch dann: 3. Mal ist "Simon Seidl-Recht"...! Klappt´s oben nicht, dann halt unten per Fuß. Die Hartberger mit dem Ballverlust im Mittelfeld, die Gäste mit dem Umschaltspiel wie aus dem Lehrbuch. Innenverteidiger Fabio Strauss als Einfädler, Simon Seidl als Endabnehmer nach feinem Doppelpass mit Ronivaldo - allein vor TSV-Torhüter Sallinger zum 0:2 (31.).

Der bis dato gebrauchte Nachmittag im "Blau-Weiß-Sonntagstreff" nahm für die defensiv ungewohnt anfälligen Hartberger (zuvor in 5 BL-Spielen 4x ohne Gegentor) seinen ungünstigen Verlauf. Erst schied Providence verletzt vor der Pause aus (33.), dann erhielt Kapitän Heil seine 5. Gelbe Karte und fehlt somit in Teil 2 des Heimspiel-Doppels gegen den SK Rapid am nächsten Samstag (11.11., 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker).

Christoph Lang mit Anschlusstreffer, dann 2x Elfer-Alarm

Ironie der Geschehnisse. Liefen im Hinspiel in Linz die Oberösterreicher zuhause einem 2-Tore-Rückstand hinterher, waren es diesmal die Ost-Steirer. Doch Schopps Mentalitäts-Männer bewiesen wieder mal Moral. Diagonaler Flugball von Heil auf Linksverteidiger Pfeifer, der links kurz vor der Grundlinie den Ball noch nach innen brachte, wo SK Sturm-Leihspieler Christoph Lang aus Nahdistanz instinktiv mit dem Anschlusstreffer zur Stelle war (41.). Dann Elfmeter-Alarm. Referee Jäger zeigte schon auf den Punkt, ehe das VAR-Veto von Walter Altmann folgte - Entrup stand bei der Aktion im abseits. Durchatmen, Halbzeit!

Nach dem Seitenwechsel setzten die Hartberger ihre Aufholjagd fort, reklamierten wieder Elfmeter, den es nach VAR-Check auch gab. Innenverteidiger Pasic nach Pfeifer-Schussball mit dem ausgestreckten Arm und unglücklichen Handspiel, Dominik Prokop mit dem verwandelten Strafstoß platziert ins rechte Eck zum 2:2 (53.). Schlussmann Schmid zwar auf der richtigen Seite, vermochte diesmal allerdings nicht - wie noch im Hinspiel gegen Providence - den Elfer zu parieren.

Typisch Torjäger: 80 Minuten schien Hartbergs Mittelstürmer Maximilian Entrup abgemeldet, um dann im entscheidenden Moment zum Siegtreffer zur Stelle zu sein und den Steirern drei Big-Points zu sichern nach 0:2-Rückstand.

Matchwinner Entrup - Hartberger Happyend nach 0:2

Heil & Co. mobilisierten nach dem Kraftakt im Cup gegen RB Salzburg letzte Energien, wollten mehr und den dritten Heimdreier, doch auch die Linzer witterten ihre Chance auf den dritten Auswärtssieg. Und wo war eigentlich Maximilian Entrup? Der TSV-Toptorjäger lange nicht zu sehen, um dann zum Matchwinner zu werden. Der 26-jährige Mittelstürmer kaltschnäuzig mit seinem 8. BL-Saisontor zum 3:2-Sieg. TSV-Torhüter parierte dann mit der letzten Aktion noch Briedls Freistoß (90.+5).

Der TSV drehte die Partie und klettert auf Rang 4, die Gäste bleiben eine Woche vor dem Linzer Derby (So., 12.11., 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) nach der fünften Auswärtsniederlage Zehnter.

ADMIRAL Bundesliga, 13. Runde

Sonntag, 05.11.2023, 14:30 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z: 3.280; SR: Florian Jäger.

TSV Egger-Glas Hartberg vs. FC Blau-Weiß Linz 3:2 (1:2)

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat, Pfeifer - Kainz (80. Brückner) - Frieser (46. Prokop), C. Lang (80. Fillafer), Sangare (46. Diakité), Providence (33. Avdijaj) - Entrup. Trainer: Markus Schopp.

FC Blau-Weiß Linz: (3-4-3): Schmid - Fabio Strauss (K), Maranda, Pasic - Gölles (70. M. Schantl), Krainz, Briedl, Pirkl - Mensah, Ronivaldo (77. Feiertag), S. Seidl (58. Noß). Trainer: Gerald Scheiblehner.

Torfolge: 0:1 Ronivaldo (8., Pirkl), 0:2 S. Seidl (31., Ronivaldo), 1:2 C. Lang (41., Pfeifer), 2:2 Prokop (53., Hand-EM), 3:2 Entrup (83.)

Gelbe Karten: Heil (34., Foulspiel, 5. GK), Sallinger (90.+2, Spielverzögerung) / Mensah (69., Foulspiel).

