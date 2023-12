Meistergruppen-Ambitionen in Reinkultur versprach das Duell des Tabellenvierten TSV Egger Glas Hartberg und dem nur drei Zähler dahinter, auf Rang sieben befindlichen RZ Pellets WAC im Rahmen der 17. und sogleich letzten Herbst-Runde in der ADMIRAL Bundesliga. Während die Schopp-Schützlinge ihre Position über dem ominösen Strich festigen wollten, fassten die Lavanttaler im "Sandwich" der beiden Wiener Großklubs den Sprung zurück in die Top sechs und eine Revanche für die Hinspiel-Pleite (0:3) ins Auge. Ersteres Vorhaben ist geglückt: 2:0-Erfolg des TSV.

Das Frühjahr kann kommen für den Hartberger Linksverteidiger Manuel Pfeifer, der beim Tor zum 2:0 seine Aktien drin hatte, und das Herbstsaison-Überraschungs-Team um Erfolgstrainer Markus Schopp. Doch erstmal bleibt zwei Monate lang der genussvolle Blick auf die Tabelle und Rang 4, nachdem die Steirer vor einem Jahr noch als Schlusslicht überwintert haben.

Highlightarme Startphase, dann "Sangare-Strahl" zur TSV-Führung

Der TSV Hartberg, der zuletzt am Montag im Nachtragsspiel von Runde 16 zu einem 1:1 bei der Klagenfurter Austria kam, versuchte von vorne weg dominant aufzutreten und kam durch Maximilian Entrup an der zweiten Stange nach Spielaufbau über links und Ablage von Christoph Lang zur ersten Schusschance aus Nahdistanz - WAC-Goalie Bonmann war zur Stelle (4.).

Ansonsten neutralisierten sich die Teams in der Anfangsphase weitestgehend, fehlte es auf beiden Seiten an Durchschlagskraft im letzten Drittel. Doch dann widerfuhr Mamadou Sangare ein "Geistesblitz" und der technisch beschlagene Malier versenkte das Spielgerät per sattem Volley mit links vom 16er-Rand mustergültig im linken Toreck - 1:0 (27.).

Wolfsberg wachgerüttelt, klopft am Aluminium an

Gegenüber dann plötzlich auch die Wolfsberger "wachgeküsst", kamen durch Augustine Boakye und dessen ansehnlichen Seitfallzieher von der Strafraumgrenze zu einer Mega-Möglichkeit - die linke Torstange verhinderte den Ausgleichstreffer (34.).

Die Endphase in Akt eins, in der beide Mannschaften aus Abseitsstellungen heraus zu jeweils einer Großchance kamen, dominierten dann wieder die insgesamt sehr couragiert auftretenden Oststeirer - 1:0 nach 45 Minuten.

Blitzstart des TSV Hartberg in Halbzeit zwei

Halbzeit zwei kam zum Start mitreißend und kurzweilig daher und erlebte sogleich den zweiten Tagestreffer: Maximilian Entrup scheiterte noch im Eins-gegen-Eins an Hendrik Bonmann, ehe es Wimpernschläge später Ruben Fritzner Providence besser machte und nach Aufbau über Manuel Pfeifer und Donis Avdijaj am zweiten Pfosten unbehelligt zu vollstrecken vermochte - 2:0 (53.). Gegenüber bedurfte es eines Doppelwechsels, um neue Impulse zu setzen: "Joker" Bernhard Zimmermann verfehlte das rechte Toreck per Flachschuss knapp (60.), Augustine Boakye schrammte bei seinem doppelten Kopfball-Versuch aus Nahdistanz jeweils um Haaresbreite am Anschlusstreffer vorbei (69.).

WAC bemüht, glücklos und im VAR-Pech

Die Gäste wurden hernach zusehends aktiver und gingen offensiv "All in", kamen durch Mohamed Bamba sogar zu einem kuriosen Ausgleichstreffer (73.), der jedoch im Nachgang vom VAR aufgrund einer Abseitsstellung einkassiert wurde. Später klopfte Kapitän Dominik Baumgartner bei seinem Hecht-Kopfball an der Querlatte an (86.).

In der Endphase wahrten die Heimischen die defensive Stabilität und nahmen gegen die glücklosen Kärntner Zeit von der Uhr. Final behielt der Heimsieg zum Herbst-Kehraus Gültigkeit, welcher den TSV Hartberg über den Winter bereits auf einen komfortablen Sechs-Punkte-Polster auf Rang sieben blicken lässt.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL