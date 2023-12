Im 201. und letzten ADMIRAL Bundesliga-Spiel des Jahres 2023 empfing der Tabellenzweite SK Sturm Graz den Zehntplatzierten SCR Altach, der den Schwung aus dem 3:0-Derbysieg gegen Austria Lustenau vom Dienstag mitnehmen wollte. Während es für die Ilzer-Elf galt, den Spagat zwischen Liga-Alltag und dem finalen Europa League-Match um Millionen bei Sporting Lissabon am kommenden Donnerstag, 14.12. (ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) zu finden. Mit einem 1:0-Heimsieg gelang der elfte Dreier in dieser BL-Herbstsaison, feierte der SK Sturm zudem seinen 700. Sieg in der "ewigen Tabelle" der Bundesliga.

Seedy Jatta, der im Sommerschlussverkauf zum SK Sturm kam und wiederholt in diesem Herbst vom Verletzungspech befallen war, feiert mit seinem Blitztor ein Comeback nach Maß.

SK Sturm überfallartig: Blitztor Jatta, Aluminiumtreffer Gorenc-Stankovic

Der SK Sturm schaltet vom Start weg in den höchsten Gang, erwirkt durch den seit Wochen formstarken Tomi Horvat den ersten Cornerball. Und geht wenig später durch den wiedergenesenen Seedy Jatta. Altacher Ballverlust im Mittelfeld und dann blitzsauberes Umschaltspiel der Grazer. Schnegg erfasst die Situation und bedient per präzisen Lochpass den 20-jährigen Niederländer, der wegen einem Muskelfaserriss fünf BL-Partien fehlte. Der Sommer-Neuzugang bleibt cool allein vor Gäste-Goalie Stojanovic und feiert ein gelungenes Comeback. Sechstes Saisontor der Steirer in der Anfangsphase - das macht ihnen bisher keiner nach.

Nachlegen war dann sogleich angesagt. Die Vorarlberger bekommen kaum Luft zum Atmen und werden in der eigenen Hälfte im "Schwitzkasten" gehalten. Sarkaria mit dem gefühlvollen Freistoßball auf den Kopf von Gorenc-Stankovic, der die Außenstange trifft (6.).

Santos´ Stangentreffer nach erstem Altacher Angriffs-Akzent

Nach der "Schwoazn"-Power befreien sich die Altacher dann etwas und sorgen beim ersten Altacher Angriffs-Akzent für einen Paukenschlag. Der unweit von Graz geborene und in der Jugend des SK Sturm ausgebildete Lukas Fadinger bedient Gustavo Santos. Der 27-jährige Brasilianer degradiert gleich drei Gegenspieler zu "Statisten" und hämmert nach beherztem Antritt von halblinks aus 16 Meter mit rechts den Ball an die rechte Stange (15.).

Dann in dieser unterhaltsamen Partie wieder die Gastgeber, bei denen nach gepflegter Ballstaffette über mehrere Stationen am Ende der Kette als Endabnehmer Mittelfeld-Regisseur Otari Kiteishvili frei gespielt wird. Der 27-jährige Georgier, in den letzten Wochen ja von Achillessehnenproblemen geplagt, rutscht bei seinem Lupfer über SCRA-Schlussmann Stojanovic hinweg weg - der Ball verfehlt um Zentimeter das lange Eck (19.) Ebenso wenig später beim abgefälschten Schussball vom agilen Tomi Horvat (am rechten Kreuzeck vorbei, 28.). Dann zieht der offensivfreudige Linksverteidiger Schnegg aus der "zweiten Reihe" ab - knapp links vorbei (30.).

Sturm stets - Nomen est omen - stürmisch, wollte die vorzeitige Entscheidung, um Kräfte für das "Spiel des Monats" am Donnerstag in Lissabon zu sparen. Spektakuläre Szene in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit, erst pariert der starke SCRA-Schlussmann Stojanovic einen strammen Schussball von Sarkaria, ehe auf Umwegen der Nachschussball von Sarkaria abgefälscht am Außennetz landet (45.+2.).

Der 30-jährige Feldkirchener im Tor des SCRA - Dejan Stojanovic - hielt die Altacher gegen die feldüberlegenen Grazer dank großartiger Leistung lange im Spiel.

Nach Wiederbeginn Chancen-Triple im Minutentakt, doch dann Reiter fast mit Ausgleich

Wie in Halbzeit 1 taucht auch zu Beginn von Halbzeit 2 nach wenigen Sekuden Seddy Jatta allein vor SCRA-Schlussmann Stojanovic, der per Fußabwehr dem Angreifer das Leder vom Fuß holt (47.). Dann rutscht der eingewechselte Ex-Sturm-Akteur Ingolitsch aus. Nutznießer Tomi Horvat, der seinen Lupfer zwar über Stojanovic, doch auch das Gäste-Gehäuse setzt (49.). Dann Horvat als Wegbereiter für Manprit Sarkaria, der auf und davon eilt, doch allein vor dem gegnerischen Gehäuse von halbrechts knapp per Flachschuss die linke Stange verfehlt (51.). Das 2:0 nur eine Frage der Zeit.

Doch dann - wie auch schon vor der Pause nach der Anfangsviertelstunde - wie aus dem Nichts die überraschende Ausgleichschance. Dominik Reiter mit dem "Spitz" und der bis dato beschäftigungslose SK-Schlussmann Scherpen mit einer Prachtparade, macht sich mit seinen 2,06 Metern lang (57.).

Stojanovic bringt Grazer zur Verzweiflung

Während sein Pendant zwischen den Pfosten auf der Gegenseite - Dejan Stojanovic - die Grazer allmählich zur Verzweiflung treibt, gegen den eingewechselten Wlodarczyk rechtzeitig draußen und dran ist (66.), der auch noch den Folgeschuss von Gazibegovic pariert (67.). Dann bringt Wlodarczyk den Ball zwar an Stojanovic vorbei, doch auch an der rechten, hinteren Stange (75.). Die Steirer machen den Sack nicht zu, was beinahe bestraft wird. Altacher Entlastungsangriff mit sattem Abschlussball vom eingewechselten Abdijanovic - die Kugel saust über das Quergebälk (83.).

Kurz darauf noch ein Koller Kopfball nach Freistoß - Scherpen sicher (85.). Nach 94 Spielminuten war der elfte BL-Saisonsieg für das Ilzer-Team, das als Tabellenzweiter mit 37 Punkten und nur zwei Zähler hinter Liga-Leader FC Red Bull Salzburg überwintert, besiegelt.

Wir gewinnen das heutige Chancenfestival hochverdient mit 1:0 und behalten die letzten drei zu vergebenden Punkte in diesem Jahr in Graz! YES! #sturmgraz #AdmiralBL #STUALT

STU 1:0 ALT |⏱️90+3' pic.twitter.com/91ipszHSXf — SK Sturm Graz (@SKSturm) December 10, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 17. Runde

SK Puntigamer Sturm Graz - Cashpoint SCR Altach 1:0 (1:0)

Sonntag, 10.12.2023, 17 Uhr, Merkur Arena Graz-Liebenau, Z: 10.093; SR: Achim Untergasser

SK Sturm Graz (4-4-2): Scherpen - Gazibegovic (90.+1 Johnston), Affengruber, Lavalée, Schnegg - Kiteishvili (71. Bøving), Gorenc-Stankovic (K), Horvat, Prass - Sarkaria (90.+1 Camara), Jatta (61. Wlodarczyk). Trainer: Christian Ilzer.

SCR Altach (3-4-3): Stojanovic - Reiner, L. Gugganing (70. Jurcec), Koller - Gebauer (46. Ingolitsch), Jäger (K), Bähre (56. Abdijanovic), Lukacevic (84. Edokpolor) - Fandinger, Santos (70. Bischof), Reiter . Trainer: Joachim Standfest.

Tor: 1:0 Jatta (3., Schnegg).

Gelbe Karten: Lavaleé (36., Foulspiel), Prass (85., Gelbe Karte) / Bähre (40., Foulspiel), Lukacevic (55., Foulspiel), Koller (56., SR-Kritik), Fadinger (78., Foulspiel, 5. GK), Ingolitsch (89., Foulspiel), Reiner (90.+4, Foulspiel), Stojanovic (90.+4, SR-Kritik).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER!

Fotocredit: RiPu-Sportfotos und SCR Altach