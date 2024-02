König Fußball regierte nach der langen Winterpause endlich wieder und er hatte sich einen echten Kracher zum Auftakt auserkoren. Der amtierende Meister FC Red Bull Salzburg empfing seinen ersten Verfolger SK Sturm Graz und die Steirer, seit Runde 13 in der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen, hätten heute mit einem vollen Erfolg die Tabellenspitze wieder übernehmen können. Auch wenn die Mozartstädter in den letzten drei Jahren jeweils ihren Frühjahrsauftakt gewinnen konnten, so wollte SK Sturm Trainer Christian Ilzer diese These heute unbedingt brechen. Am Ende steht nach dem Gipfeltreffen ein 1:1 (1:0).

Erzielte das erste Bundesliga-Tor im neuen Jahr und genoss bein seinem Kopfballtor zur Salzburger 1:0-Führung dabei die Lufthoheit: Petar Ratkov.

Viel Intensität von Anfang an und die Führung für Salzburg nach einer Viertelstunde

Flutlicht und eine gut gefüllte Red Bull Arena in Wals-Siezenheim! Es war angerichtet und beide Mannschaften lieferten sich ein hart umkämpftes Duell schon in der Anfangsphase. RB-Coach Struber versuchte taktisch zu überraschen und brachte Routinier Andreas Ulmer im 3-5-2 auf der rechten Schiene – das ließ die Blackies aber zunächst unbeeindruckt, die ihrerseits immer wieder versuchten das Mittelfeld schnell zu überbrücken.

Viel Intensität also in der Anfangsphase, aber praktisch keine Torchancen – dann musste eben eine Standardsituation den "Knoten lösen". Nach einem starken Eckball von Maurits Kjaergaard, war Petar Ratkov im Zentrum völlig frei und markierte per Kopf und mit seinem dritten Saisontreffer die 1:0-Führung. Der Tabellenzweite tat sich schwer und war auf der Suche nach dem Rezept– Salzburg dagegen weiter mit Zug zum Tor und der großen Chance in der 24. Minute. Bidstrup über rechts mit der feinen Vorarbeit für Ulmer – Sturm-Keeper Jaros stand aber goldrichtig und konnte den direkten Rechtsschuss parieren.

Auch im weiteren Verlauf hatten die Bullen das Spiel komplett unter Kontrolle. Das Pressing der Grazer zeigte kaum Wirkung und kurz vor dem Pausenpfiff dann noch einmal eine große Möglichkeit für die Hausherren. Ideale Vorarbeit von Fernando und Gloukh scheiterte mit seinem Abschluss nur knapp.

SK Sturm mit Affengruber zu Beginn der zweiten Halbzeit engagierter

Sturm-Coach Ilzer reagierte zur Pause und brachte mit Affengruber einen frischen Impuls und nahm auch taktische Umstellungen vor. Das zahlte sich aus – seine Mannschaft erspielte sich die bis dahin beste Phase der Partie und konnte die Salzburger-Defensive rund um Neuzugang Daniliuc, der einen sehr guten Eindruck hinterließ, unter Druck setzen.

Doch der Meister konnte sich nach rund zehn Minuten wieder befreien und kam gleich durch den trickreichen Gloukh zu einer guten Möglichkeit. Der Israeli scheiterte nur knapp. Die Besucher des Spitzenspiels kamen dann immer mehr auf ihre Kosten – es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch- Salzburg nützte die sich bietenden Räume – es ging hin und her.

Salzburg vergibt Matchball und Kiteishvili rettet Sturm im Finish einen Punkt

Viele Wechsel auf beiden Seiten sorgten dann noch einmal für eine Neuordnung auf dem Platz. Den Matchball für die Roten Bullen vergab Solet in der 78. Minute, als der aufgerückte Innenverteidiger aus kurzer Distanz den Ball über das Tor beförderte. Und wie so oft im Fußball rächt sich das auch! In der 80. Minute kamen die Grazer zum Ausgleich. Nach einer Maßflanke von der rechten Seite vom eingewechselten Johnston war Kiteishvili per Flugkopfball vor Solet zur Stelle und markierte unhaltbar für ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager das 1:1.

Die Gäste versuchten dann in den letzten Minuten das Momentum auf ihre Seite zu reißen. Wieder aber waren es die Salzburger, die nur um Zentimeter am Torerfolg scheiterten. Sucic per Freistoß an die Außenstange! Das war´s...nach dem 2:2 im Hinspiel im Herbst trennen sich beide Spitzenteams wieder remis.

Ein später Gegentreffer bringt uns um den Auftakt nach Maß. 🔴⚪️ #RBSSTU — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) February 9, 2024

FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 1:1 (1:0)

Freitag, 09.02.2024 (20:30 Uhr), Red Bull Arena (Wals-Siezenheim), Z: 15.239; SR: Harald Lechner/Wien

Torfolge: 1:0 Ratkov (15.), 1:1 Kiteishvili (80.)

Gelbe Karten: Diambou (34.), Fernando (47.), Schnegg (91.)

FC Red Bull Salzburg: Schlager; Pavlovic, Daniliuc (Gourna, 66.), Solet, Ulmer (K); Kjaergaard (Guindo, 75.), Bidstrup (Sucic, 75.), Diambou, Gloukh, Fernando (Daghim, 66.), Ratkov (Simic, 90.)

SK Sturm Graz: Jaros; Schnegg, Lavalee (Wlodarczyk, 76.), Wüthrich, Gazibegovic (Johnston, 76.); Prass, Stankovic, Kiteishvilli, Horvat (Affengruber, 46.), Biereth (Böving, 66.), Sarkaria (Hierländer, 90.)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty