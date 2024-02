Der Run in den verbleibenden fünf Frühjahrs-Grunddurchgang-Runden der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 auf die Meistergruppen-Tickets ist in vollem Gange. Dabei trafen in Runde 18 am Verteilerkreis mit dem Achten FK Austria Wien und dem Überraschungsvierten TSV Hartberg zwei direkte Konkurrenten aufeinander. Der größere Druck lastete auf den Gastgebern in ihrer "Woche der Wahrheit" mit dem Heimspiel-Doppel binnen acht Tagen vs. Hartberg und SCR Altach. Das Hinspiel gewannen die Steirer nach 0:1-Rückstand mit 2:1 dank Doppelpacker Donis Avdijaj. Diesmal drehten die Violetten beim 3:1 den "Spieß um".

Die Austria-Fans hatten nach vier sieglosen Spielen in der ADMIRAL Bundesliga (3U, 1N) endlich wieder Grund über einen Dreier zu jubeln. Und das nach 0:1-Rückstand. Die Wiener Violetten blasen damit zur "Aktion Attacke" bei der "Mission Meistergruppe"....machen fünf Runden vor Grunddurchgangende Boden gut.

Ein Top-Torjäger schnell erfolgreich, der andere auf der Bank

17 Runden lang war die Wiener Austria in der Tabelle nur ein Mal "über dem Strich" (nach Runde 2), während der Vorjahres-Zehnte aus der Steiermark bis auf drei Ausnahmen in der Herbstsaison stets unter den Top-6 war, seit fünf Runden gar stolzer Vierter ist. Seinen nicht unwesentlichen Anteil daran hat auch Top-Torjäger Maximilian Entrup, der statt einem Winter-Wechsel in den hohen Norden Deutschlands zu den "Störchen", respektive Zweitligist Holstein Kiel, dem TSV nun doch erhalten bleibt und auch in der Startelf stand.

In der sich auf der Gegenseite überraschend sein Pendant, der ebenfalls mit acht Treffern in der Torschützenliste vorn liegende Andreas Gruber nicht widerfand, sondern zunächst auf der Bank Platz nahm. Zu seinem BL-Debüt kam dagegen Frans Krätzig, der Linksverteidiger und Leihspieler vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München, wo der 21-jährige in dieser Saison stets im BL-Match-Kader stand.

Ein anderer Ex-FC Bayern-Akteur und gebürtiger Bayer der Veilchen, Christian Früchtl, fehlte dagegen verletzungsbedingt, sodass Mirko Kos erstmals seit einem Jahr wieder in der Bundesliga zwischen den Pfosten beim FAK stand. Damals am 18. Februar auch gegen den TSV Hartberg daheim, beim 3:0-Erfolg. Doch diesmal hatte der 26-jährige Steirer gegen die Steirer schon früh den Ball aus dem Netz zu holen.

Der TSV mit seinen bewährten Prinzipien, mutig und überfallartig samt breiter Brust startend und durch TSV-Torgarant Maximilian Entrup sogleich die Unsortiertheit der FAK-Abwehr eiskalt zum 0:1 nutzend (5.). Wenig später der 26-jährige Neo-ÖFB-Teamstürmer beinahe mit dem Doppelpack - Keeper Kos klärte (9.).

Deutsch-österreichische Kopfball-Co-Produktion der Youngster zum Ausgleich

Die Partie nahm Fahrt auf und der auf Anhieb omnipräsente FAK-Neuzugang Frans Krätzig einen diagonalen, langen Flugball von Reinhold Ranftl, um sauber für Muharem Huskovic per Kopfball zu "servieren" und der ÖFB-U21-Teamstürmer vollendete aus Nahdistanz ebenfalls per Kopfball zu seinem ersten Saisontor im 14. Einsatz (12.). Prima Partie, temporeich, beide spiel- und offensivfreudig, quasi "unentschieden verboten". Der TSV in seiner "Parade-Disziplin", dem schnellen Umschaltspiel; die Austria mit gepflegten Ballstafetten, Tiefenläufen und variablen Verlagerungen.

Wie Entrup nach dem 0:1, hatte auch Austria-Ausgleichstorschütze Huskovic wenig später nach seinem Treffer die Chance auf den Doppelpack, scheiterte jedoch via Volley allein vor Raphael Sallinger am reaktionsschnellen TSV-Torhüter (32.). In einer höhepunkt- und abwechslungsreichen Partie ging es leistungsgerecht 1:1 in die Pause.

Zum Bundesliga-Auftakt 2024 leuchtet der Himmel für die Wiener Austria in den Vereinsfarben. Wobei die Hartberger auch bei den Toren der Violetten mithalfen.

Gäste-Geschenk von Sangaré an Fitz zum 2:1! Sogar FAK-Doppelschlag!

Nach Wiederbeginn beide weiter mit "offenem Visier". Erst einmal mehr der offensivstarke Linksverteidiger Frans Krätzig. Der 21-jährige Nürnberger mit der Ablage auf Kapitän Manfred Fischer, der aus 15 Metern abzog - abgeblockt (48.). Auf der Gegenseite ebenfalls die Führungschance per Komposch-Kopfball - zu zentral, Keeper Kos sicher (46.).

Es ging hin und her, ehe TSV-Mittelfeldspieler Sangaré mit einem kapitalen, folgenschweren Querpass im eigenen Sechzehner Dominik Fitz einlud, der nurmehr ins leere Tor einzuschieben brauchte - Spiel gedreht, 2:1 (51.). Damit nicht genug. Doppelschlag dank Romeo Vucic, der einen feinen Lochpass von Johannes Handl aufnahm und nach schneller Drehung die Kugel aus elf Metern von halbrechts zum 3:1 in die Maschen wuchtete (54.). Gerade mal 16 Tore hatte die Austria in 17 Runden geschossen, nur ein Mal mehr wie zwei in einem Match (beim 4:0-Heimsieg im Oktober gegen Blau-Weiß Linz) und nun drei!

Drei Tore für den Dreier. Nach zuletzt vier sieglosen BL-Partien vor der Winterpause plus der Niederlage vor einer Woche im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim SK Sturm Graz feiern die Wiener Violetten mal wieder einen vollen Erfolg. Den sechsten Saisonsieg, wodurch der Abstand auf die Hartberger auf fünf Punkte verkürzt wurde und das Wimmer-Team ran rückt an Rang 6, zumal ja morgen mit WAC vs. SK Rapid zwei weitere Konkurrenten im direkten Duell aufeinandertreffen.

ADMIRAL Bundesliga, 18. Runde

Samstag, 10.02.2024, 17 Uhr, Generali Arena, Z: ca. 11.000; SR: Alan Kijas

FK Austria Wien vs. TSV Egger Glas Hartberg 3:1 (1:1)

FK Austria Wien (3-4-3): Kos - Handl, Martins (90.+4 Plavotic), Galvao - Ranftl, Fischer (K), Potzmann (83. Holland), Krätzig (77. Polster) - Vucic (83. A. Schmidt), Fitz (77. A. Gruber), Huskovic. Trainer: Michael Wimmer.

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat, Pfeifer - Kainz - Providence, Avdijaj, Sangaré (75. Halwachs), Prokop (62. Frieser) - Entrup (75. Fillafer). Trainer: Markus Schopp.

Torfolge: 0:1 Entrup (5.), 1:1 Huskovic (12., Assist Krätzig), 2:1 Fitz (51., Sangaré), 3:1 Vucic (54., Handl))

Gelbe Karten: Ranftl (10., Foulspiel, 4. GK), Trainer Wimmer (44., Kritik), Potzmann (44., Kritik) / Pfeifer (49., Foulspiel), Sangaré (69., Foulspiel).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: FAK und Ligaportal