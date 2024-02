Das abschließende Duell des Frühjahresauftakts in der ADMIRAL Bundesliga am 18. Spieltag bildete der LASK und SK Austria Klagenfurt. Die Linzer hatten vergangene Woche das ÖFB-Cup-Ausscheiden hinzunehmen und stehen in der Liga auf Rang 3. Der Fünfte aus Kärnten beendete die Herbstsaison mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen, ein Platz in den Top-6 ist noch lange nicht sicher. Zwar verschaffte man sich im Herbst mit 26 Punkten eine gute Basis, doch jetzt muss die Elf von Peter Pacult nachlegen. Am Ende sahen die Fans in der Linzer Raiffeisen Arena dank einer packenden Schlussphase ein 2:2-Unentschieden.

Austria Klagenfurt-Schreck Robert Žulj! Der seit wenigen Tagen 32-jährige Welser schnürte wie im vergangenen April beim 4:0-Heimsieg des LASK gegen die Kärntner Violetten auch heute bei der Duell-Neuauflage am Faschingssonntag einen Doppelpack. Und rettete den Linzern dabei in der Nachspielzeit noch ein Remis.

Klagenfurt überrascht zu Beginn, LASK zeigte sich aber effektiv

Die Fans in der Raiffeisenarena, viele davon in Faschingskostümen gekommen, waren noch gar nicht alle auf ihren Plätzen, bastelten die Gäste schon an der kalten Dusche für den LASK. Binder scheiterte schon nach 21 Sekunden nur ganz knapp. Viel Tempo dann auf beiden Seiten, auch Möglichkeiten für die Gastgeber, aber die "großen Dinger" hatten die Klagenfurter gepachtet. In der fünften Minute musste Lawal all sein Können gegen Soto aufbieten und wiederrum war es der 23-jähriger Amerikaner in der elften Minute und auch in dieser Szene konnte Lawal die Kugel sichern.

Und als in der 24. Minute Cvetko auch noch an der Stange scheiterte, musste man aus Sicht der Linzer schon etwas froh über das 0:0 sein, wenngleich die Linzer mehr Spielanteile hatten und dann doch wieder die pure Effizienz auf den Platz brachten. In der 31. Minute – Andrade schaltete sich mit nach vorne ein – bereitete Torjäger Zulj selbst ideal vor, bekam den Ball von Andrade über links serviert und vollendete mit seinem achten Saisontreffer zur 1:0 Führung.

Karweina egalisierte Linzer Führung

Doch nur wenige Minuten später - Binder auf Karweina- der LASK mit einer unzureichenden Defensivarbeit - konnten die Gäste den nicht unverdienten Ausgleich sofort nachlegen. Sinan Karweina, mit seinem neunten Saisontreffer, ließ Lawal keine Chance.

Kurz vor der Pause dann noch eine gute Möglichkeit für die Linzer! Nach Vorarbeit von Andrade, scheiterte Ljubicic an Keeper Menzel.

LASK mit viel Druck zu Beginn der 2. Halbzeit und aberkanntem Treffer

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sahen die Fans in der Raiffeisen Arena dann eine sehr bissige Vorstellung auf beiden Seiten mir Vorteilen für die Schwarz-Weißen, welche dann auch immer dominanter wurden. Die Austria hatte in der Defensive alle Hände voll zu tun und in der 58. Minute war es im Grunde schon passiert.

Usor wurde ideal auf die Reise geschickt, brachte zuerst den Ball nicht im Tor unter, legte quer und dann war erneut Zulj zur Stelle. Doch die Freude auf den Tribünen hielt nicht lange – der Treffer wurde überprüft und wegen Handspiels zuvor zurückgenommen.

Die Hausherren blieben am Drücker und schon in der 67. Minute musste Menzel wieder alles gegen einen Zulj-Kopfball aufbieten.

Mega Finish! Cvetko trifft per Traumfreistoß und Zulj am Ende nach einem Freistoß

Und wie so oft im Fußball, kommt am Ende alles wieder einmal ganz anders. Klagenfurt kommt in Minute 81 zu einem Freistoß – Spezialist Cvetko stand bereit und ließ Lawal keine Chance – ein echtes Traumtor – es war still in der Raiffeisen Arena, aber nur kurz.

Trainer Sageder schickte seine Mannen mit voller Kraft und zwei zusätzlichen Offensivkräften nach vorne - und sie belohnten sich. Es lief bereits die 92. Minute - nach einem Freistoß brachten die Gäste den Ball nicht aus dem Strafraum und Zulj war mit dem 2:2 Ausgleich zur Stelle.

Der LASK warf dann in den verbleibenden Minuten noch einmal alles nach vorne - doch es blieb schlussendlich beim 2:2-Unentschieden in Linz.

LASK – SK Austria Klagenfurt 2:2 (1:1)

Sonntag, 11.02.2024 (17 Uhr), Raiffeisen Arena (Linz), SR: Markus Hameter

LASK: Lawal, Luckeneder (Flecker, 83.), Andrade, Talovierov, Stojkovic (Pintor, 83.), Horvath, Berisha (Ljubic, 68.), Bello, Zulj, Ljubicic (Kone, 68.), Usor

SK Austria Klagenfurt: Menzel, Wimmer, Mahrer, Doric (Bonnah (62.), Schumacher, Cvetko, Benatelli, Irving (Besuschkow, 70), Karweina (Jaritz, 78.), Soto (Schwarz, 70.), Binder (Maglica, 78.)

Torfolge: 1:0 Zulj (30.), 1:1 Karweina (36.), 1:2 Cvetko (82.), 2:2 Zulj (90+2.)

Gelbe Karten: Djoric (55.), Andrade (81.) / Bonnah (91.), Menzel (93.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: GEPA Admiral