Herzschlagfinale am 22. und letzten Spieltag im Grunddurchgang in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 - drei Tickets in der Meistergruppe noch zu vergeben, doch vier Anwärter dafür! Der Siebente Austria Wien hatte es gegen die WSG Tirol nicht in der eigenen Hand und war auf Schützenhilfe angewiesen. Mit dem 2:0-Erfolg durch einen doppelten Elfmeter von Dominik Fitz erfüllten die Veilchen zwar die eigenen Hausaufgaben, verpassten jedoch trotzdem den Sprung "über den Strich", da sowohl in Klagenfurt als auch in Hartberg die Ergebnisse nicht zugunsten der Wiener sprachen.

War die treibende Kraft und brachte sein Team per Elfmeter-Doppelpack auf die Siegerstraße: Dominik Fitz.

Jeweils ein Elfmeter im ersten Abschnitt - FAK-Pausenführung!

Bereits in der 3. Minute versuchte die WSG Tirol, durch einen schnellen Pass in den Lauf von Nik Prelec Gefahr im gegnerischen Strafraum zu erzeugen. Der Angreifer brachte jedoch zu wenig Nachdruck hinter seine Hereingabe.

Die erste große Möglichkeit bot sich die Gäste in der 29. Minute. Nach einem Galvao-Handspiel im Strafraum erhielten die Silberberger-Schützlinge einen Elfmeter. Nik Prelec trat an, doch sein schwach geschossener Ball wurde von Torwart Früchtl pariert.

In der 40. Minute erzielte Dominik Fitz das wichtige 1:0 für die Wiener Austria durch einen verwandelten Elfmeter. Ein Diagonalpass auf die linke Seite zu Guenouche führte zu einem Handspiel von Sulzbacher, wodurch Referee Jakob Semler neuerlich auf den Punkt zeigte - das 1:0 auch der Pausenstand.

Hoch hinaus, respektive in das Obere Playoff geht es zwar in dieser Saison für Toptorschütze Andreas Gruber und Austria Wien, doch eventuell schaffen die Veilchen ja noch über den Umweg in der Quali-Gruppe den Weg "nach Europa".

Elfmeter- und Handspiel-Festival bis zum Schlusspfiff

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen auf beiden Seiten. In der 47. Minute hatte die WSG Tirol die erste Aktion nach Wiederbeginn, doch der Abschluss von Bror Blume ging weit rechts neben das Tor.

Hernach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, fehlte den Heimischen die entscheidende Durchschlagskraft im letzten Drittel. Stumberger touchierte für die WSG gar die Querlatte (69.) und schnupperte am Ausgleichstor.

Es dauerte bis zur 88. Minute, bis Dominik Fitz einen weiteren Elfmeter für die Wiener Austria sicher verwandelte, nachdem der erste Versuch, bei dem der Angreifer an Schlussmann Stejskal gescheitert war, wiederholt werden musste. Abermals ging der Szene ein strafbares Handspiel voraus!

In der Nachspielzeit setzte sich Krätzig auf der Außenbahn durch, legte die Kugel in die Mitte, und Ranftl verwertete die Hereingabe zum 3:0. Jedoch wurde der Treffer aufgrund eines vorangegangenen Handspiels aberkannt.

Das Match endete schließlich mit einem 2:0-Heimsieg für die Veilchen. Trotz des Sieges reicht es basierend auf den Resultaten auf den anderen Schauplätzen nicht mehr für die Top-6 und die Austria muss fortan in der Qualifikationsgruppe antreten.

Heimsieg, Dominik Fitz trifft doppelt 🫡



Am Ende hat es leider denkbar knapp nicht zum Einzug in die Meistergruppe gereicht. Kopf hoch, es geht weiter. Danke an über 15.000 Fans heute! 💜#faklive #FAKWSG pic.twitter.com/Lyrd5QTLt8 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) March 10, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 22. Runde - letzte im Grunddurchgang der Saison 2023/24

Sonntag, 10.03.2024, 17 Uhr, Generali Arena Wien Favoriten, Z: 15.009; SR: Jakob Semler



FK Austria Wien vs. WSG Tirol 2:0 (1:0)

FK Austria Wien: Früchtl – Handl, Plavotic, Galvao - Ranftl, Fischer (K), Krätzig, Guenouche – Vucic (65‘ Huskovic), Fitz (90+3’ Wels), Gruber (80. A. Schmidt). Trainer: Michael Wimmer.



WSG Tirol: Stejskal – Sulzbacher, Bacher(K), Okungbowa – Blume (90+4’ Vötter) – Ogrinec, Buksa (66‘ Forst) – Naschberger (66‘ Müller) – Štumberger – Geris (78‘ Kronberger) – Prelec. Trainer: Thomas Silberberger.

Tore: Dominik Fitz (41., Elfm., 88.).

