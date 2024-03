"Vorhang auf"...für die Finalrunde der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga am Freitag, den 15. März 2024. Mit dem Duell zweier Traditionsklubs, die auch das Auftaktmatch der Bundesliga in 1973 absolvierten und auch die aktuelle 50. Jubiläumssaison 2023/24 Ende Juli eröffneten. SK Rapid kontra LASK - ein wegweisendes Match gleich zum Start im Oberen Playoff für beide Teams, die vor der heutigen Partie nur ein Zähler trennte und die sich im Grunddurchgang gleich zwei Mal mit Remis trennten (1:1, 3:3). Und auch diesmal...wobei sogar die Tore ausblieben! Nullnummer zum Meistergruppen-Auftakt in Hütteldorf!

Nach dem Torspektakel im Grunddurchgang in Hütteldorf beim 3:3 sahen die zahlreichen Fans diesmal zwischen SK Rapid und LASK eine Nullnummer. Die Unterschiedsspieler beiderseits fehlten dann doch.

Usor mit Heber von Mittelkreis über Hedl, doch auch am Tor vorbei

Beide Mannschaften ohne Unterschiedsspieler, nicht in Top-Besetzung, doch top motiviert. Seit Amtsübernahme im November von Neo-Cheftrainer Robert Klauß hat der SK Rapid fleißig gepunktet, nur ein mal verloren (0:1 vs. Serienmeister RB Salzburg) bei vier Siegen und drei Remis (gesamt = 15 Zähler) und ist im Kalenderjahr wettbewerbsübergreifend unbesiegt. Demgegenüber dürftig die Bilanz des LASK, der in 2024 noch auf einen Pflichtspielsieg wartet (3U, 3N).

Nach zerfahrener Anfangsphase kommt Moses Usor wie aus heiterem Himmel zu einer Großchance. Im Anschluss an einen abgewehrten SK Rapid-Angriff stiehlt der 22-jährige Nigerianer Gegenspieler Moritz Oswald frech den Ball im Mittelkreis, sieht, dass Niklas Hedl weit vor seinem Gehäuse postiert ist, doch hat beim Heber das Visier schlecht justiert, schließt auch zu schnell und überhastet ab - rechts vorbei (13.). Dann Marin Ljubičić, am 29. Oktober an gleicher Wirkungsstätte per Doppelpack scorend, mit feinem Drehschuss mit links - Keeper Hedl bei der ersten Abschlussprüfung am Boden und Ball (18.).

Dann erster Angriffsakzent der Grün-Weißen, "Grüll-Ersatz" Jansson setzt sich links im Sechzehner energisch gegen Flecker durch, doch verfehlt die lange Stange (24.). Es entwickelt sich ein Geduldspiel - beide taxieren sich weitestgehend, wenig Höhepunkte, doch knisternde Spannung. Beide spielten manch ambitionierten Angriff zu kompliziert und unsauber zu Ende. Auf Hütteldorfer Seite hat SK Rapid-Kapitän und -Abwehrchef Leopold Querfeld in seinem 50. BL-Spiel die Defensive auch gut organisiert hat. 0:0 zur Pause!

SK Rapid-Coach Klauß "bittet" zum Debütanten-Ball in Hütteldorf

Mit Wiederbeginn ging die wilde Partie weiter, wenig Konstruktives, doch viel Kämpferisches. Die Hütteldorfer weiter angetrieben über den linken Flügel durch den auffälligen Isaak Jansson. Der 22-jährige, schwedische Leihspieler stets mit viel Tempo und Dynamik, sucht das Dribbling, lässt sich jedoch als "Sandwich" zwischen zwei Athletikern zu theatralisch fallen und sieht dafür zurecht die erste gelbe Karte einer bis dato fairen Partie (55.). Dann bringt SK Rapid-Coach wie schon zuletzt in Klagenfurt wieder zwei Youngster aus der 2. Mannschaft mit Ismaïl Seydi, der 22-jährige Franzose mit seinem BL-Debüt, und dem seit gestern 19-jährigen Furkan Dursun, der vor einer Woche sein BL-Debüt gab und nun erstmals im Oberhaus in Hütteldorf aufläuft.

Um sogleich zu sehen wie Sascha Horvath einen "Zuckerpass" auf Florian Flecker spielt, der jedoch im Sechzehner in aussichtsreicher Position den Ball nicht unter Kontrolle bekommt. Ansonsten läuft wenig zusammen beim LASK ohne ihren verletzten Unterschiedsspieler, Toptorjäger und Kapitän Robert Žulj. Dann mit Beginn der "Rapid-Viertelstunde" erster Auftritt von Debütant Ismaïl Seydi, der über links davon zieht und am 16-er flach abzieht - zu zentral, Lawal pariert (76.).

Ansonsten fehlten in dieser zwar intensiven Partie die Abschlüsse, was sicher auch dem Fehlen von Burgstaller, Grüll (SK Rapid) sowie Žulj (LASK) geschuldet ist, die dann halt doch den Unterschied ausmachen. Die Linzer prolongieren ihre Sieglos-Serie im Frühjahr (3U, 2N), bleiben auch, wenn ihr Kapitän fehlte, zum fünften Mal ohne Dreier.

ADMIRAL Bundesliga, 23. Runde, 1. Runde Meistergruppe

Freitag, 15. März 2024, 19:30 Uhr, Allianz Stadion Wien-Hütteldorf; Z: 13.400; SR: Alexander Harkam/Stmk.

SK Rapid vs. LASK 0:0

SK Rapid (4-2-3-1): Hedl - Oswald (80. Kasanwirjo), Querfeld (K), Kongolo, Auer - Sattlberger, Grgic - C. Lang (90.+1, Kerschbaum), M. Seidl, Jansson (67. Seydi) - Mayulu (67. Dursun). Trainer: Robert Klauß.

LASK (3-4-3): Lawal - Ziereis (K), Andrade, Talovierov - Flecker, Horvath, Berisha, Bello - Usor (90. Taoui), Ljubičić (72. Havel), Pintor (72. Stojković). Trainer: Thomas Sageder.

Gelbe Karten: Jansson (55., "Schwalbe"), C. Lang (78., Foulspiel).

SPIELFILM im LIGAPORTAL-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL