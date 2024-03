Was für ein Fußball-Wochenende! Spitzenspiel in der Deutschen Bundesliga (2:0-BVB-Sieg beim FC Bayern), in der Premier League Manchester City vs. FC Arsenal (jetzt im Ligaportal-LIVETICKER) und auch in der ADMIRAL Bundesliga, wo in Runde 24 am Ostersonntag der Zweitplatzierte SK Sturm Graz den nur zwei Punkte besser postierten FC Red Bull Salzburg vom Tabellenthron stürzen wollte. Die Roten Bullen seit Playoff-Einführung in 2018 immer (!) in der Meistergruppe Spitzenreiter. Auch weiterhin...dank Mads Bidstrup, der das Tor des Tages im Gipfeltreffen erzielt. Die Struber-Elf baut den Vorsprung damit auf fünf Zähler aus.

Duell auf Biegen und Brechen in jeder Lage beim Topspiel in Graz-Liebenau zwischen dem "Herausforderer" und Spitzenreiter aus der Mozartstadt.

Zwei Akteure nach EM-Playoff-Partien verletzt

In den bis dato zehn Duellen im Oberen Playoff gewann der FC Red Bull Salzburg stolze neun Spiele, wobei die einzige Niederlage am 27. April 2022 passierte, als die Roten Bullen bereits als Meister feststanden. Auch ihre letzte BL-Auswärtsniederlage kassierten die Mozartstädter in Graz-Liebenau...auch das ist lange her... ebenfalls mit 1:2 und am 30. Juli 2022 zum Saisonauftakt, als damals der VAR in der ADMIRAL Bundesliga Premiere hatte. RBS 26 BL-Spiele in der Fremde unbesiegt!

Die elektrisierende Partie nahm von Beginn an Fahrt auf. Beide Teams hatten kurzfristig auf Leistungsträger zu verzichen. Beim Spitzenreiter kehrte Rechtsverteidiger Amar Dedić, der mit Bosnien gegen die Ukraine im EM-Playoff verlor, ebenso verletzungsbedingt von der Länderspielreise zurück wie auf der Gegenseite Otar Kiteishvili, der sich mit Georgien nach Elfmeterschießen gegen Griechenland zum ersten Mal für eine Europameisterschaft qualifizierte.

Hauptdarsteller in Halbzeit1: Fernando, von der Grazer Hintermannschaft kaum zu stoppen. Der Brasilianer hat vor der Pause gleich vier Torgelegenheiten und verfehlt dabei stets das Gastgeber-Gehäuse.

Kollision zwischen Affengruber & Fernando sorgt für Unterbrechung und Turban beiderseits

Verletzungspech auch in der Anfangsviertelstunde in der ausverkauften Merkur Arena, nachdem RBS-Stürmer Fernando und der Grazer Innenverteidiger David Affengruber im Luftduell mit den Köpfen kollidieren und nach dreiminütiger Behandlungspause jeweils mit Kopfverband weiterspielen. Es wird im Gipfeltreffen um jeden Zentimeter, jeden Ballgewinn gefightet. Auch ohne - zunächst - Torraumhöhepunkt entwickelt sich eine rassiges, kampfbetontes und hochwertiges Duell zwischen Vizemeister und Titelverteidiger, die sich bereits nächsten Donnerstag im Uniqa-ÖFB-Cup-Halbfinale wieder begegnen. Dann in der Red Bull Arena (ab 20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Die "Schwoazn" setzen wiederholt auf lange Bälle auf das junge Sturm-Duo Biereth (21) und Camara (18). Der Malier heute mit seinem BL-Startelf-Heimdebüt. Die Struber-Elf, die in den vergangenen vier Partien nur ein Gegentor kassierte, gerät zwar wiederholt in der Hintermannschaft in Verlegenheit, doch lässt keine Torabschlüsse der Ilzer-Elf zu.

Fernando vier Mal mit Führungschance

Auf der Gegenseite verfehlt Fernando gleich Mal das Gastgeber-Gehäuse (4., 29., 40.), wobei der Ball zwei Mal das Außennetz "küsst". Kurz vor dem Seitenwechsel lässt der unaufhaltsame 25-jährige Brasilianer dann bei seiner vierten Gelegenheit die Mega-Möglickheit liegen, nachdem Fernando der Grazer Abwehr nach einem perfekten Pass von Oumar Solet enteilt und allein vor dem tschechischen Torhüter Vitezslav Jaros wieder das Tor verfehlt - drüber (43.).

Mutiert zum Torschützen vom Dienst für die Roten Bullen: Mads Bidstrup, der nach seinem Treffer jubelnd abdreht, nicht zu halten ist und über das ganze Feld an Torhüter Alexander Schlager vorbei zum RB Salzburg-Fansektor sprintet.

Blitztor Bidstrup - Aluminiumtreffer Gazibegović

Was Fernando bei vier Fehlversuchen vor der Pause nicht gelingt, macht Mitspieler Mads Bidstrup dann bei seinem ersten Torschuss. Nach einem unglücklich von Lavalée abgewehrten Einwurf von Daniliuc ist "Danish Dynamite" zur Stelle und trifft beim Abpraller direkt via rechter Innenstange zur Gästeführung (48.). In 19 BL-Partien im Grunddurchgang ging der 23-jährige Däne leer aus, in der Meistergruppe scort der Mittelfeldspieler nun zum zweiten Mal in Folge.

Die Antwort der Steirer lässt nicht lange warten. Jusuf Gazibegović zieht aus der zweiten Reihe ab, Alexander Schlager, der bis dato noch keinen Ball zu halten hatte, ist bereits geschlagen, ehe das Spielgerät an die linke Torstange klatscht (56.). Sturm weiter engagiert und druckvoll, doch die Roten Bullen abgeklärt, lassen wenig anbrennen.

Drei Ausschlüsse in der eskalierenden, 14-minütigen Nachspielzeit plus Rot für Schicker

Während auf der Gegenseite zum zweiten Mal im Netz landet. Nach Freistoßhereingabe von Maurits Kjaergaard ist der aufgerückte Innenverteidiger Strahinja Pavlović per Kopfball zur Stelle (80.). Doch es folgt noch der Torcheck, ehe Referee Stefan Ebner nach Rücksprache mit VAR Manuel Schüttengruber auf Abseits entscheidet. Wobei die Szene am Monitor in Wien-Meidling nicht auflösbar war, da Pavlović verdeckt. Somit bleibt die Entscheidung auf dem Rasen von Ebner bestehen. Weiter 0:1 - das nach 103 Spielminuten(bereits in Halbzeit eins wurden vier Minuten nachgespielt) auch den Endstand bedeutet.

In der Nachspielzeit kochen die Emotionen nochmal hoch, kommt es nach einer Eskalation zwischen Lavalée und Gourna Douath zur Rudelbildung und gleich drei Ausschlüssen, da Gorenc Stankovic sich noch einmischt. Nach Spielende erhält auch noch Andreas Schicker, SK Sturm-Geschäftsführer Sport, die Rote Karte. Lavalée & Gorenc Stankovic sowie Gourna Douath werden somit nächsten Donnerstag im ÖFB-Cup-Halbfinale in Salzburg gesperrt sein.

JAAAAAAAAAAA!!!!!! Sturm Graz 0, Salzburg 1! Wir bauen unsere Tabellenführung auswärts beim Tabellenzweiten aus! 🫶 #STURBS — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) March 31, 2024

ADMIRAL Bundesliga 24. Runde, 2. Runde Meistergruppe

Sonntag, 31. März 2024, 17 Uhr, Merkur Arena Graz-Liebenau, Z: 15.360, SR: Stefan Ebner/OÖ

SK Puntigamer Sturm Graz vs. FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

SK Sturm Graz (4-4-2): Jaros - Gazibegović (58. Johnston), Affengruber (74. Schnegg), Wüthrich, Lavalée - Horvat, Gorenc Stankovic (K), Bøving (75. Jatta), Prass - Biereth, Camara (58. Wlodarczyk). Trainer: Christian Ilzer.

FC Red Bull Salzburg (4-4-2, Raute): Schlager - Daniliuc, Solet, Pavlović, Guindo - Bidstrup (90.+2 Diambou), Gourna Douath, Gloukh (70. Sučić), Kjaergaard - Fernando (70. Konaté), Ratkov. Trainer: Gerhard Struber.

Tor: 0:1 Bidstrup (48., Daniliuc).

Gelbe Karten: Gazibegović (44., Unsportlichkeit), Wüthrich (78., Foulspiel, 4. GK) / Gloukh (31., Unsportlichkeit), Ratkov (89., Unsportlichkeit), Konaté (90.+11, Foulspiel).

Rote Karte: Gorenc Stankovic (90.+6, Unsportlichkeit), Gourna Douath (90.+6, Unsportlichkeit), Lavalée (90.+10, Unsportlichkeit), Schicker (Geschäftsführer Sport SK Sturm, Unsportlichkeit).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Michael Meindl