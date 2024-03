Am Ostersonntag kam es in der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga zum Meistergruppen-Match zwischen dem TSV Hartberg und dem SK Rapid. Ein spannendes Unterfangen, denn die Oststeirer zählen zu den "Angstgegnern" der Wiener, die beide bisherigen Saisonspiele gegen die Schopp-Elf mit 0:1 verloren. Am Ende siegten die Hütteldorfer in einer chancenarmen Begegnung durch einen Triplepack von Marco Grüll, der sich nach seinen zwei Spielen Sportgericht-Sperre eindrucksvoll zurückmeldet und nun sogar mit elf Treffern die BL-Torschützenliste anführt, doch klar mit 3:0.

Bereits nach 180 Sekunden erzielte der 25-jährige Pongauer und ab Sommer SV Werder Bremen-Stürmer gegen "Angstgegner" TSV Hartberg den ersten Treffer der Partie und bejubelte am Ende auch seinen ersten Triplepack in der ADMIRAL Bundesliga: Marco Grüll

Doppelter Grüll: SK Rapid geht mit komfortablem Vorsprung in Halbzeitpause

Kaum wurde das Spiel vom Salzburger Schiedsrichter Christopher Jäger eröffnet, gingen die Hütteldorfer mit der ersten gefährlichen Offensivaktion in Führung: Nach 180 Sekunden verwandelte Marco Grüll ein Zuspiel von Jansson mit einem Flachschuss in die linke Ecke zur Führung. Die Hütteldorfer zeigten sich in den ersten Minuten äußerst aktiv. Trotzdem versuchte die Schopp-Elf ins Spiel zu finden, was den Oststeirern nach einer Viertelstunde auch gelang, doch die Offensivbemühungen wurden von der gut organisierten Defensive der Wiener größtenteils unterbunden.

Großchancen blieben Mangelware, obwohl beide Teams bemüht waren, Möglichkeiten auf das nächste Tor zu kreieren. Die beste Gelegenheit fand dann noch der schwedische Flügelspieler Jansson vor, der in der 38. Minute einen Abschluss aus spitzem Winkel nur knapp über die Querlatte setzte.

Kurz vor der Halbzeitpause drangen die Gäste aus der Bundeshauptstadt allerdings noch einmal in den 16er ein und das wurde belohnt: Ein klares Handspiel im Strafraum führte zu einem Elfmeter für die Wiener. Marco Grüll verwandelte sicher in die linke Ecke und brachte sein Team mit 2:0 in Führung. Ein wichtiger Treffer kurz vor dem Pausenpfiff.

TSV Hartberg ohne Abschluss in Abschnitt zwei - Grüll macht "Deckel drauf"

Die Hartberger wollten den Anschlusstreffer erzwingen, um das Spiel wieder spannend zu gestalten. Doch Rapid verteidigte souverän und ließ auch nach der Pause keine Großchancen zu. Das Geschehen spielte sich auch nach Wiederbeginn hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen ab.

In der 80. Minute gelang der Klauß-Elf dann noch die Entscheidung, als Marco Grüll das 3:0 erzielte. Christoph Lang spielte einen perfekten Ball in die Schnittstelle, wo Grüll ungestört einschob und seinen Tripplepack bejubelte. Kurz vor Schluss sah Donis Avdijaj von Hartberg noch die Gelb-Rote Karte wegen eines Fouls an der Strafraumgrenze. In der zweiten Spielhälfte gab die Schopp-Elf keinen einzigen Abschluss auf das Tor von Niklas Hedl ab. Somit konnte Rapid einen klaren und ungefährdeten 3:0-Sieg einfahren und sich drei wichtige Punkte im Kampf um internationale Startplätze sichern.

Leider gibt es auch im zweiten Meistergruppenspiel nichts zu holen.😔



Unser Heimspiel endet mit einer 0:3 Niederlage gegen den SK Rapid.#htbscr #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/zcwexrMjU8 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) March 31, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 24. Runde

TSV Egger Glas Hartberg vs. SK Rapid 0:3 (0:2)

Sonntag, 31.03.2024, 14:30 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z: 4.400; SR: Christopher Jäger/Salzburg.

TSV Hartberg (4-4-2): Sallinger - Steinwender, Komposch, Pfeifer - Prokop, Heil, Diakite, Sangare - Avdijaj, Entrup, Providence. Trainer: Markus Schopp.

SK Rapid (4-2-3-1): Hedl, Grgic, Lang, Kongolo, Seidl, Jansson, Auer, Grüll, Oswald, Sattlberger, Querfeld. Trainer: Robert Klauß.

Torfolge: 0:1 Grüll (3.), 0:2 Grüll (43., Elfmeter), 0:3 Grüll (80.).

Gelb-Rote Karte: Avdijaj (88., Foul).

