In Oberösterreich läuft heute der traditionelle Linz Marathon, in der Steiermark ein ADMIRAL Bundesligist bereits die ganze Saison ein Mammutrennen: Der SK Sturm Graz! Der im Topspiel Zweiter kontra Dritter in der 25. Runde gegen den LASK wettbewerbsübergreifend seine 42. Pflichtpartie spielt und inkl. UNIQA-ÖFB-Cup-Finale noch acht vor der Brust hat. Apropos Brust...nach wochenlanger Sieglos-Serie war der erste Dreier des Jahres vor einer Woche für die Linzer der "Brustlöser". Aus Graz kehrten die Athletiker seit dem Wiederaufstieg in 2017 oft mit Zählbarem zurück. Diesmal nicht! Dank Prass siegt der SK Sturm mit 1:0!

Der Mittelfeldmotor des SK Sturm Graz, Alexander Prass (geb.: 26.05.2001 in Hellmonsödt/OÖ), fand die Lücke aus 15 Metern und zog ab zum 1:0-Führungstor für den Tabellenzweiten. Der Dauer(b)renner wettbewerbsübergreifend in seiner bereits 39. Saison-Pflichtpartie! Der Youngster wurde in der Jugend des LASK ausgebildet.

Ohne Ü-30iger Žulj & Ziereis heute Sascha Horvath LASK-Kapitän

Wie beim jüngsten Duell im Herbst geht der SK Sturm wieder drei Tage nach einem kräftezehrenden Cup-Fight (damals 3:2 im Grazer Derby gegen den GAK) in ein Liga-Match gegen den LASK. Doch was an der Physis zehrt, lässt sich womöglich per Psyche wettmachen, denn der 4:3-Cup-Coup bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg und damit verbundene erneute Einzug ins Finale am 1. Mai in Klagenfurt kann ja beim Cup-Titelverteidiger auch einen Schub geben.

Zumal der extrem ehrgeizige Christian Ilzer außerdem Revanche will für die 1:3-Niederlage am 5. November in Linz. "Das einzige Spiel in dieser Saison, wo eine andere Mannschaft mal laufstärker war als wir," erinnert sich der 46-jährige SK Sturm-Cheftrainer. Dem heute sein routinierter Mittelfeld-Stabilisator Jon Gorenc-Stankovic (gesperrt) fehlt, während beim LASK weiter Top-Torjäger Robert Žulj (Zerrung im Kniegelenk) ausfällt und auch sein Kapitän-Stellvertreter Philipp Ziereis zuhause blieb. Der 31-jährige, deutsche Abwehrchef hatte sich unter der Woche das Genick verrissen.

"Power-Prass" sieht Lücke beim 1:0 - LASK-Fans sehen "rot" beim Rosa-Dress

Somit führt erstmals Sascha Horvath die Linzer auf das Spielfeld und sorgt auch gleich für den ersten Strafraummoment, doch sein Cornerball findet keinen Adressaten (1.). Die Linzer in der Anfangsphase mit wiederholtem Standard, doch ansonsten übernimmt schnell der Tabellenzweite bei frühsommerlichen Temperaturen, was sogar die erste Trinkpause im neuen Jahr bringt (25. Min.), das Kommando und belohnt sich, nachdem Mika Biereth zuvor noch an Lawal scheitert, mit dem Führungstor. Eine missglückte Kopfballabwehr von Maksym Talovierov landet direkt vor Alexander Prass und der 22-jährige ÖFB-Teamspieler zieht staubtrocken mit links aus 15 Metern ab, Lawal überrascht und zu spät - 1:0 (20.)

Es folgt eine Trinkpause und daraufhin eine weitere Spielunterbrechung, weil die LASK-Fans ihren Unmut über die Rosa-Dressen der Athletiker zum Ausdruck bringen und Seife auf das Spielfeld werfen. Dann geht es weiter und in Richung Linzer Gehäuse, das Bøving mutterseelenallein vor Torhüter Tobias Lawal verfehlt (29.) - Mega-Chance. 8:0-Torabschlüsse zugunsten der Grazer zu diesem Zeitpunkt. Die "Schwoazn" gegen die "Rosanen" mit der Spiel-Kontrolle und einer reifen Leistung, dabei zum Ende der "englischen Woche" gegen ausgeruhte Linzer auch auf Tempo-Management bedacht. Auch in Anbetracht der Temperaturen.

Wie aus heiterem Himmel kommen die Linzer in der fünften Minute der Nachspielzeit beinahe zum überraschenden Ausgleich. Elias Haval mit feiner Ballannahme und Drehschuss, der bis dato beschäftigungslose Grazer Goalie Vitezslav Jaros mit dem Reflex, bewahrt seine Mannschaft vor dem Gegentor.

Sieht beim Gegentor zwar unglücklich aus, doch ist ansonsten wieder der große Rückkhalt beim LASK: Tobias Lawal.

Biereth mit Matchball - Lawal reißt Arme hoch und pariert

Nach Wiederbeginn lassen binnen einer Minute zunächst Sascha Horvath für die Oberösterreicher (59., Distanzsschuss drüber) und auf der Gegenseite Mika Biereth (Glanztat Lawal, 60.) Torschancen aus. Torhüter Tobias Lawal dann wieder gefordert, pariert den Schussball vom heutigen SK Sturm-Kapitän Kiteishvili (67.). Somit bleibt die Partie weiter offen für den LASK, der dann auch durch Moses Usor die Top-Torchance zum Ausgleich vorfindet.

Doch halbrechts allein vor Jaros scheitert der 22-jährige Nigerianer in seiner 50. Partie für den LASK nach feinem Zuspiel von Elias Havel am reaktionsschnellen, gleichaltrigen tschechischen Torhüter (74.).

SK Sturm schleppt sich mit letzten Kräften ins Ziel

Die Stahlstädter wittern ihre Chance, die Steirer zollen in der Schlussphase dann doch dem strapaziösen "Bullen-Doppel" binnen fünf Tagen doch Tribut. Die Gäste nun höher stehend, mutiger und auch druckvoll. Der Tabellenzweite setzt auf sein Umschaltspiel, Tomi Horvat wird gerade noch abgeblockt (81.). Ansonsten will Sturm den dünnen Vorsprung in den Schlussminuten absichern, Abwehrakteur Geyrhofer kommt für Mittelfeldspieler Prass und klärt in der Nachspielzeit gleich eine brenzlige Strafraumsituation (90.+2).

Am Ende wird es sogar dann doch noch ein Zittersieg, auch weil die Ilzer-Elf versäumte, vorzeitig alles klar zu machen. Die "Blackies" vor dem finalen Match zwischen Spitzenreiter RB Salzburg vs. SK Rapid (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) wieder dran an den Roten Bullen (zwei Punkte Abstand) und die Distanz auf den Dritten LASK nun auf acht Zähler ausgebaut.

Wir haben gewackelt, sind aber nicht gefallen! Wir bringen den knappen 1:0 Sieg über die Zeit und behalten drei verdiente Punkte in Graz-Liebenau! #sturmgraz #AdmiralBL #STUASK

STU 1:0 ASK |⏱️90+4' pic.twitter.com/KiYmESgLa3 — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 7, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 25. Runde, Qualigruppe 3. Runde

Sonntag, 7. April 2024, 14:30 Uhr, Merkur Arena Graz-Liebenau, Z: 14.917; SR: Harald Lechner/Wien

SK Puntigamer Sturm Graz vs. LASK 1:0 (1:0)

SK Sturm Graz (4-4-2): Jaros -Gazibegović, Affengruber, Wüthrich, Schnegg - Horvat, Lavalée, Kiteishvili (K, 78. Hierländer), Prass (90. Geyrhofer) - Biereth (65. Jatta), Bøving (78. Camara). Trainer: Christian Ilzer.

LASK (3-4-3): Lawal; Talovierov, Andrade, Luckeneder - Stojković (61. Flecker), Horvath (K, 61. Pintor), Jovičić (88. Taoui), Bello (88.Ba) - Usor, Ljubičić (46. V. Berisha), Havel. Trainer: Thomas Sageder.

Tor: 1:0 Prass (20.)

Gelbe Karten: Affengruber (71., Foulspiel) / Usor (35., taktisches Foulspiel), Jovičić (86./Foulspiel).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL